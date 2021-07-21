想像主管是訂餐的人，而你是外送員，你每次提供的服務可以為自己賺到多少好評？

文：公關人生相談室

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時期，許多人為了避免人群，選擇在家叫外賣，最常使用的平台應該不外乎是UberEats或Foodpanda。不知道你使用的體驗如何呢？是否有曾經送錯餐點、餐點湯汁溢出讓一碗麵變成半碗麵或是餐點被送到其他人家的經驗？

如果你初入職場沒幾年，還沒機會當上小主管可以開始面試人，或許可以從UberEats外送員身上，稍稍體會擔任主管的視角與心情。如果你一週叫三次外送，每個月就可以接觸到12位不同的外送員，如果長期使用，應該也可以說是閱人無數，多少可以從不同外送員的服務方式跟你感受到的做些比較。

有些外送員，快送達前會訊息通知，提醒訂餐人取餐；有些得到無接觸送餐指示的，會按著訂餐人說明將餐點放置在特定地點，還會貼心地拍照、傳訊息告知餐點已經送達，並祝訂餐人用餐愉快。

但你或許也碰過幾次不好的經驗，拿到的餐不是自己的卻也退不回去只能向客服反應，或是收到的餐點或飲料湯汁滿溢在袋子裡，不知道該喝杯內的還是袋內的，或是餐點標示送達卻發現門口鞋櫃上是空的，餐點根本就被送到對面棟的人家去。

一樣由UberEats規定的送餐流程、訂餐人的備註說明，但不同的外送員因著自己的經驗或解讀，甚至是自己的服務流程，而讓訂餐人有不同的體驗。特別是在UberEats開啟的小費制度後，每位外送員每單收入的差距可能就是好評＋20～150元不等小費或是負評＋沒拿到的小費，而評價好壞又會影響到之後的接單量。

同樣的道理用在職場上，想像你的主管或老闆就是訂餐的人，而你是外送員，你每次提供的服務，無論是email報告事情、開會、提案、對外報告，可以為你自己賺到多少好評跟小費呢？

Photo Credit: 中央社

比起UberEats點餐，訂餐人可以一路追蹤外送員的軌跡跟送餐進度，最後還有照片以茲證明餐點送達，在職場上，忙碌的老闆往往對於屬下手邊正在進行的事項，只有模糊的概念，那該如何讓老闆擁有像是UberEats全程送餐路線圖的透明度呢？

UberEats的送餐進度設計，從預估時間到地圖追蹤，在在都是為了讓訂餐人因為可以了解進度而減少等待的焦慮或是煩躁感。即便預估送達時間或是路程預估都不盡然每次準確，但的確給予使用者可判斷進度的依據。而傳訊息或通話功能更是讓使用者可以在必要時給予更多說明或方向、送餐指引的途徑。

在我們的工作上，要怎麼樣給主管同樣的視野呢？或許可以借用大陸作家樊登在《可複製的領導力》一書中所述，關於主管與部屬建立關係的建議，用在部署對於主管來說一樣適用：

一、認真傾聽：如同UberEats外送員需要讀懂訂餐人的備註將餐點完美送達，身為部屬的我們，也應該認真傾聽主管在每個任務中的需求跟目的，而不只是按照自己的心意或習慣做事，而自以為做完就好。

二、（尋求）即時回饋：在專案的起始釐清目標、完成時間，並在過程中尋求建議與回饋，確保自己的進度沒有偏離專案的初衷或是主管的期待，讓主管不只是專案成果的檢核者，而是一同成為專案的貢獻者，也能確保自己一直能在正確的方向上前進。

三、保持適當強度的互動：在平日透過小小的專案、成果分享與彼此交流，累積與主管的信任資產，也等於在情感帳戶中持續儲蓄生利息，可以作為往後若不小心犯錯或有失誤時的緩衝，也比較容易從主管的口中聽到真正可以讓自己進步的回饋。

如同外送員要靠自己的服務細緻度贏得好評跟代表最實際肯定的小費，我們也可以透過平常的工作、專案，累積自己在職場上可以持續前進、獲得更多可用籌碼的好評跟代表每個小小成就的徽章，如此一來，幫自己加薪應該也是指日可待。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航