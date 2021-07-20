中華代表團只能搭「經濟艙」、住平價飯店？2020東奧移動和住宿等風波一次看

2020東奧還未開打，就引發騷動。世界球后戴資穎昨（19）日在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，凸顯奧運代表團搭經濟艙出國比賽，震驚各界，後續的IG限動包括下榻飯店與晚餐餐點，也引發各種討論聲浪。《關鍵評論網》整理幾個爭議點，帶你一次看懂。

中華代表團昨天出征東京奧運，但爆出選手搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙引起議論。主代表團昨日搭乘華航包機A330空中巴士，自松山機場起飛赴日，飛機共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位，不過，包括戴資穎、舉重世界紀錄保持人郭婞淳等68名選手，都搭乘經濟艙。

這個消息在羽球選手戴資穎在IG限動揭露後，引發各界關注。

Photo Credit: 戴資穎 IG截圖

戴資穎的父親戴楠凱解釋，6月曾接獲通知選手搭乘商務艙，「資穎上機才知道（是經濟艙）。」戴楠凱認為，畢竟每個人體質及搭乘交通工具習慣不一樣，「被騙的感覺很不舒服，且資穎會暈車、暈機，應該要事先說明，我們也可以想辦法安排」。

中華羽協也表示，對於選手皆安排搭乘經濟艙，羽協是出發時選手反映才得知。

總統蔡英文在2016年里約奧運時承諾，未來會增加體育經費，未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則，不過本次奧運，選手卻搭乘經濟艙，而同行的中華奧會主席林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、副總領隊洪志昌（體育署副署長）、顧問藍坤田（體育署組長）、顧問李文彬（國家運動訓練中心執行長）還有選手教練等同團人員，則搭乘商務艙。

前立委黃國昌也在臉書上指出，選手出發前都在左營國家訓練中心受訓，但出發是搭乘高鐵北上，特別去松山機場搭乘飛機前往日本，他質疑如果是專案航班，為何不申請從高雄出發前往日本呢？批評是讓選手配合官員方便，才從台北出發。

體育署怎麼解釋？

體育署表示，因選手人數眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。

體育署長張少熙表示，包機方式是避免代表團和一般民眾接觸，且因商務艙只有36席，選手人數眾多，最終在防疫考量下，安排選手採「梅花座」方式在經濟艙，張少熙強調，這在7月12日的行前會議曾說明，「遺憾是表達可能不夠清楚、有些選手沒有到，傳達上有疏忽的地方」，並再次對68位國手致歉。

至於後續另外3梯次出發的代表團團隊，則都將搭商務艙，所有國手及教練回程也會搭商務艙。

中華代表團東京奧運在18種運動取得68席資格，組成179人代表團，陸續分為5梯次出發，先遣人員14日已抵達東京，昨天是主團成員，後續還有3梯次陸續啟程。

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等人，昨日第一時間都緊急道歉滅火。

總統蔡英文坦承，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排，選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她坦言「這樣實在不夠細心和貼心」，表達歉意。

行政院長蘇貞昌今日出席活動時表示，總統與他事先不知道飛機座次表，他昨天也特別打電話給戴資穎詢問是否需要改善的事項，戴資穎則表達其他都還好。蘇貞昌表示，最不該的是官員不該坐進商務艙，他非常痛心，也誠摯向民眾說明這樣的安排不好、不對，「我們很對不起，很不會安排。」返國後將會對相關官員追究責任。

選手下榻飯店挨批

艙位安排事件未平，又傳出選手飯店「住得不夠好」。

戴資穎昨晚在IG限時動態分享住宿的房間照片，結果被搜出是東京馬羅德飯店（Marroad Inn Tokyo），它在Google評論被網友評3.3顆星，從戴資穎PO出的照片可見為雙人房，每晚不用3000元，而官員入住的Miraru東京新宿West飯店則有4.6顆星評價，最便宜房價一晚4659元，平均房價則是5000至6000元。

Photo Credit: 戴資穎 IG截圖

不過，足球球評石明謹表示，大部分參加東京奧運的選手，都是住在選手村，只有少數住在外面，其中之一是羽球隊，因為他們想住在離比賽場館近的地方，那當然選擇就少了。

石明謹指出，選手村離羽球比賽場地要1個小時車程，加上前後的準備時間，確實比較麻煩，大家覺得住宿品質差的飯店，車程只要7分鐘，在這點上面的優勢是其他飯店無法比的。至於工作團的住宿飯店，雖然是比較貴，但是因為他們為了要做各種行政作業，就住在選手村外，那個區域就是比較貴，飯店也比較好，要便宜的話，就要住到更遠的地方了。

戴資穎今日也在IG限動表示，謝謝大家的關心。可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，「是非常好的事情。」

戴資穎解釋，選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息、準備比賽。並表示，「早上要開始訓練，加油。」

選手可以自己選飯店？

此次下榻飯店，是體育署在2019年派考察團去簽約下訂的。根據《央廣》報導，由於日本東奧籌委會規定，不論比賽期程有多少天，代表隊一次租期都必須是18天，為避免搶不到飯店，只能搶先預定。

當時簽約確定設置3個中繼站，一個是賽中工作團將下榻鄰近選手村的西方飯店，共15個房間；羽球代表隊將下榻馬洛德飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘；射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間。

2020東京奧運將於本週五（7月23日）開幕，比賽將持續至8月8日，雖然日本政府與國際奧會都宣稱，採取最高規格的防疫措施。但距離開幕不到一週，已經有50多起與奧運相關的確診通報，包括週日2名南非足球員確診，成為奧運選手村第一批確診個案，另外昨日再傳出，英國代表隊中有6名運動員和2名職員在飛往日本的航班上，與1名後來確診的人士密切接觸，目前正在進行隔離。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範