2021/07/20,
藝文

「微解封」電影院傳確診或疑似案例，京站威秀、欣欣秀泰等影城龍頭緊急停業消毒

「微解封」電影院傳確診或疑似案例，京站威秀、欣欣秀泰等影城龍頭緊急停業消毒
Photo Credit: Littlebtc CC BY SA 3.0

我們想讓你知道的是

京站威秀影城傳出員工確診、而欣欣秀泰影城也宣佈關閉營業進行全面消毒，台北市兩大影城接連傳出負面消息，估計也將影響民眾未來重返電影院的意願。

由於近期連續多天不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源個案少於10例，中央流行疫情指揮中心8日宣布各行業管制措施調整，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。

於是13日，電影院進行「微解封」，不過各縣市對於微解封不同調，如新北市的電影院持續關閉，台北市則重啟電影院，適度開放並提出相關的防疫指引，實施日期從13日到26日。「微解封」實施一個禮拜左右，昨（19）日，京站威秀影城就傳出員工確診，京站時尚廣場今（20）日也自主停業一天，進行全面的清潔消毒，台北市政府也已經展開疫調，並匡列相關接觸者。

huwk7mnwqw2syzew36625pjku23bv5
Photo Credit: 中央社

京站威秀傳出確診者後，即在臉書粉絲團發布聲明，表示配合防疫，故於7月20日全面關閉進行商場與影城消毒。而若民眾已預訂台北京站威秀影城的電影場次，京站威秀也釋出相關的退費辦法：

  • 官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票（線上退票不會收取手續費）
  • 現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票兩小時規定者，請與影城現場連繫，可於8/20前至影城現場進行退款事宜。

至於百貨商場——京站時尚廣場除了今日停業之外，也公告相關的營業時間更動，表示本月21日至26日營業時間調整為12時至晚間8時30分，週三將有自主大清消日，當日的營業時間提早一小時關閉，為12時至晚間7時30分。

219301414_4805073359509844_3307259036963
Photo Credit: Qsquare 京站時尚廣場

除了京站威秀之外，台北市欣欣秀泰影城也在今日上午10時26分，無預警於臉書粉絲團發文，表示為了配合防疫，今日將全面關閉進行消毒，同時也釋出相關的退費辦法：

  • 線上購票者系統將直接取消您的訂單並退款至原信用卡，（退款工作天約7-14個工作天，實際狀況依各銀行公告為準）
  • 現場購票者可於8/20前至影城現場進行退款事宜

此聲明一出，也引起網友們的驚呼，紛紛猜測是否又有確診者出現在電影院，根據《蘋果新聞網》報導，北市府今表示，經查為秀泰旗下企業蝴蝶谷一名新進員工快篩陽性，由於該員工與欣欣秀泰部分員工使用同一個辦公室，為求謹慎，欣欣秀泰影城今日暫停營業，主動請所有員工進行快篩。如有進一步更新資訊會再對外通知。

209302219_10158308510602709_918541584531
Photo Credit: 秀泰影城

其實，北市府與相關影城在「微解封」之際，皆有針對電影院提出防疫指引，以北市府為例，提出以下六大要點：

  1. 全面配戴口罩
  2. 電影院室內、戶外或等候區都禁止飲食
  3. 避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置
  4. 落實實聯制、優先採預售票方式控管人流
  5. 採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排
  6. 每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒

而每廳觀眾人數上限為100人，總影廳數12廳以下的影城，同時段可開放3個影廳；總影廳數13廳以上的影城，同時段則可開放總廳數的1/4。

雖然有這樣的指引，且影城端為了在疫情寒冬下苦撐，等待全面解封後的反彈，也都積極防疫。目前京站威秀爆出確診事件、欣欣秀泰影城也暫停營業進行清消，加上19日林口三井Outlet也傳出專櫃員工確診案例，近日娛樂場所的相關疫情案例，是否會影響民眾前進百貨、進場觀影的意願，還要持續觀察。尤其近期政府可能會調整「三級警戒」的防疫政策，更將牽動民生、娛樂等相關行業的生態。

然而，在13日「微解封」電影院重啟的這段時間，最令眾人矚目的電影就是漫威影業的《黑寡婦》。根據「台北票房觀測站」指出，《黑寡婦》上映首日，全台票房達397.1萬新台幣，此成績若擺在沒有疫情的階段，恐怕是快下檔的票房表現，但若考量新北市等些許縣市尚未開放電影院，而開啟的電影院皆設立防疫梅花座、單廳百人以下、廳數開放的諸多限制，或許397.1萬的成績還情有可原。

至於首週過後，《黑寡婦》收下1733萬新台幣，順利成為首週票房冠軍，雖然票房數字並非爆量，但這也代表全台灣仍舊有民眾持續進入影城觀影。當然，歷史上幾乎沒有一段時期能和今年對照，因此票房數字是否代表民眾有高度意願回歸影城，仍須等待評估。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。