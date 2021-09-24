聰明老闆善用AIoT提升門市業績，凱擘大寬頻 HomeSecurity AI店家防護從三大面向協助邁向智慧零售

從身上偵測心跳血壓的智慧手錶，到家中電器透過Wi-Fi直接設定功能，發現日常生活越來越多面向早已離不開IoT，加上5G跟人工智慧的發展，AIoT不只改變產業，更改變我們的生活。

透過物聯網（IoT）結合AI之後，利用智慧學習的能力，持續累積使用的數據，進而調校聯網設備的效能，讓更多應用擴大到不同產業，進而滿足更多新興需求。

舉例來說，凱擘大寬頻HomeSecurity AI店家防護解決方案，就是把門市傳統監控設備，原本只是單純的攝錄功能，進一步加入AI人像辨識，讓防竊應用升級成為智能防竊，幫助老闆利用最新科技，聰明調整營運策略。

清晰影像存雲端，打破時間、地點限制優化銷售環境

疫情爆發之後，許多公司開始採取遠距辦公的形式，企業必須轉型，那對零售業的老闆有沒有辦法落實「遠距管理」呢？HomeSecurity AI店家防護做到「遠端多點即時監控」，讓管理者可以透過電腦、平板、或手機，隨時登入，即時查看當下店內的狀況。

尤其隨著5G高速傳輸在台灣持續推廣，影像在傳輸過程將更順暢，搭配HomeSecurity AI店家防護提供高畫質的解析度（1920x1080p），老闆在察看即時影像的時候就能獲得「親臨現場」的體驗。而且HomeSecurity AI店家防護不像傳統攝影機，要重播影像的時候，要從頭看到尾，而是能選擇特定的攝影機、日期及時段，快速搜尋想找的歷史影像。

除了多點即時監控、特定影像回放，HomeSecurity AI店家防護另一項特色，也就是即時事件的影像會儲存雲端，老闆可以從雲端把攝錄紀錄撈出來，進而思考該如何調整門市的銷售環境，以及提供教育訓練提升服務品質，確保顧客源源不絕上門來。

門市管理智慧化，老闆更靈活、敏捷調整營運策略

AIoT的最終目的就是幫助使用者獲得更聰明智慧的體驗，那AIoT運用在門市方面，可以怎麼幫助店家更即時調整營運策略呢？過去老闆可能會從POS機台、電商平台等數據，觀察一天、一周、甚至一個月的營業額，但是，這都只是最終的「結果」顯示。老闆勢必更想知道，為什麼每月的第一個周末生意總是比較差，背後原因為何？

這時候，就可以透過全時錄影功能的超大容量影像，獲得過去30天內的影像內容，觀察為什麼在某些時段，顧客的上門數、交易率特別低，是不是門市現場發生什麼狀況，可以即時調整來挽救業績。

尤其在疫情期間，餐飲業者的內用比例大幅降低，更多訂單是來自外送平台，為了不干擾內用客人的用餐體驗，就能透過即時監控的影像內容，即時調整外送人員的取餐排隊動線。又或是觀看顧客的上門頻率，針對員工人力配置及排班做快速調整。換言之，老闆有效利用監控設備，滾動式調整營運策略，讓門市管理更靈活。

後勤管理不可少，AI人像辨識掌握倉儲物流進出紀錄

門市除了第一線服務顧客之外，對後勤的管理，尤其是後方倉庫每天都會有貨物、廠商進進出出，稍有不注意可能對店家的設備財產造成威脅。為了有效提升倉庫的安全性，店家能運用HomeSecurity AI店家防護做到兩大方面的保障。

第一項是人像辨識技術，也就是設備可以判斷是不是人為入侵，還是小動物誤闖不小心碰到警報器。第二項是AI影像告警功能，如果辨識真的是人為闖進倉庫內，系統會立刻用電話、簡訊、APP推播通知緊急聯絡人。

換言之，當監控儀器不單單只是IoT設備，而是多增加AI人像辨識功能之後，老闆不僅可以確保每天商品的進出貨時間與經手人員，同時也能安心防竊。除此之外，凱擘大寬頻提供竊盜損失補償費用，幫助店家在倉庫後勤做足安全把關。

搭上AIoT順風車，智慧管理讓老闆輕鬆提升營運效率

零售門市是受疫情衝擊最深的行業之一，與其苦苦被動等待顧客上門，不如化危機為商機，透過HomeSecurity AI店家防護針對門市管理、影像異地監控、倉庫後勤安全等環節，還有提供最高1G光纖上網，最低每月只需要999元起，就能一次數位轉型做到位。

不論是疫情正熱，或是疫後時代，有了HomeSecurity AI店家防護，完整的智慧控管，都能讓老闆從開門第一刻到關店打烊，時時掌握門市狀況，強化營運競爭力！

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