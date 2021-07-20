日本駐韓公使對文在寅爆粗口，兩國領袖仍無緣會面化解慰安婦等歧見

編譯：吳宗宜

日本駐韓公使重炮抨擊文在寅，日韓兩國關係持續低盪

日本駐韓國公使相馬弘尚日前會見韓媒，針對韓國總統文在寅先前表示有意願出席東京奧運的開幕式，並與日本首相菅義偉進行正式會晤一事，稱文在寅的行為是「自慰」，在接受韓國JTBC有線電視台採訪時，更表示文在寅「自己在唱獨角戲」，日本現在根本沒空關心日韓關係。

韓國外交部於7月16日召見了日本駐韓大使相星孝一，關切其副手（即公使）對文在寅發表不符合外交禮儀的言論。

隨後韓國外交部副部長崔鐘建，再度致電日本駐韓大使相星孝一，抗議其副手的粗魯的言論，表示該言論嚴重危害雙邊恢復關係的努力，要求日本政府採取懲罰，防止類似事件發生。

日本駐韓大使相星孝一發表聲明，指責相馬弘尚的發言極為不恰當，不過未直指其實際說了什麼話。「雖然他在媒體訪談中真的使用了這些詞彙，但他的言論其實並不是針對文在寅總統。另外我也已經鄭重警告了他。」該事件使兩個鄰國間原本就低盪的關係更加緊繃，對此，日本《讀賣新聞》稱日方可能將更換其駐韓公使。

《讀賣新聞》在7月19日上午報導，日本首相菅義偉和韓國總統文在寅有機會於7月23日、東京奧運開幕期間舉行首次面對面領袖峰會，討論數年來日韓關係緊張的問題，包括對韓國在日本1910—1945年殖民統治期間慰安婦的補償。

但同日下午，韓國總統府青瓦臺便宣布，文在寅確定不會出席東京奧運，意味著兩國不會舉行領袖峰會，青瓦臺「與民溝通首席秘書」朴秀賢表示，文在寅是基於綜合考量作出此決定。

日韓悠久的愛恨情仇

日本和韓國都是美國的主要盟友、民主國家和市場經濟體制，美國總統拜登（Joe Biden）將修復美國在亞太地區的同盟關係設為優先政策，團結美國盟友對中國採取共同政策，並重啟美國的朝鮮無核化談判。在這樣的政策中，深化美日韓三邊合作是一個關鍵機制，但當前日韓的緊張關係和歷史層面的複雜糾葛，仍是此政策的巨大絆腳石。歷史、認同和領土問題，都持續成為日韓合作和美日韓三角關係的阻礙。

由於日本20世紀初期對朝鮮半島殖民統治賠償的糾紛持續存在，兩國之間的關係仍然緊張。而除戰時賠償問題外，韓國婦女被迫在戰時擔任慰安婦的問題，也是兩國關係難以改善的關鍵。

自2019年12月，日本首相安倍晉三和文在寅在中國會面以來，日本和韓國就沒有舉行過領袖高峰會。菅義偉和文在寅在去（2020）年9月舉行了電話會議，但直到今（2021）年6月中旬英國舉行的七國集團（G7）峰會上，兩人才進行了一年多以來的首次會談，但仍未能解決雙邊的分歧。

日本在1910年到1945對殖民韓國時期，其同化政策、強迫徵兵和招募慰安婦等政策，是兩國關係難以改善的根本原因之一。

2015年12月，日本外相岸田文雄與韓國外交部長尹炳世就慰安婦問題達成協議，承諾安倍晉三將公開道歉，並撥款10億日圓（新台幣2.72億元）予韓國政府設立的慰安婦救助基金。

2017年文在寅宣稱這份協議無法解決問題，要求重新談判；韓國外交部也稱，當年的協議未充份聽取受害者意見，是前總統朴槿惠政府拙劣外交的結果。安倍晉三則堅稱日方不會退讓，強調過去日韓的協議已經最終解決了慰安婦問題，且日方已誠心的履行了承諾，強烈要求韓方也繼續履行該協議。

2015年，韓國總統朴槿惠與日本首相安倍晉三的會面｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

戰時勞工賠償問題也是兩國難解的歷史問題之一。韓國最高法院於2018年作出裁決，命令日本公司必須向1910—1945年殖民時期，被徵召到日本工廠和礦山工作的韓國人支付賠償，這些韓國人通常在殘酷的條件下工作。

日方表示，兩國在1965年締結條約建立關係時，所有此類的索賠都已完全解決，而韓方則辯稱，受害者仍然有權對日方提出個人索賠。但近日，韓國法院駁回了85名前韓國勞工及其家屬對16家日本公司提起的訴訟，稱他們沒有尋求損害賠償的合法權利。

菅義偉表示，除非韓國改變其立場，否則雙方不可能在改善關係上取得進展，「我們不在適合對話的氛圍中，因為我們無法兌現雙方過去達成的協議，無論是勞工賠償和慰安婦的問題都還沒有解決。」

雙方在G7會議上也無法達成共識，據《韓聯社》報導稱，當時韓方試圖與日方進行對話時，沒有得到日本官員的正面回應，並稱日本不願對話，是因韓國在稱之為獨島（日本稱為竹島）的周遭海域舉行軍事演習。目前日韓雙方都聲稱擁有該島的主權，但實際上由韓國控制，此前韓國也曾圍繞此島進行軍演，遭到了日本的強烈抗議，導致兩國關係更趨緊張。

正如斯奈德（Daniel Sneider）教授在東亞論壇（East Asia Forum）中指出，在適當的條件下，日韓合作是可能的，這尤其需要三個關鍵要素：兩國政治領袖的意願、正確的戰略和戰術環境以及美國的支持，當日韓在1965年實現關係正常化、在2015年達成慰安婦協議時，這三個因素都同時存在。

「現在的戰略形勢，人們更加認知到來自中國和北韓的威脅應，而對美國而言，包圍中國的政策需要與盟友之間的密切合作，東京和首爾名義上都支持三邊合作，且隨著川普（Donald Trump）下台、拜登上台，美國的也重新轉向支持團結日韓兩國。」斯奈德表示。

不過斯奈德也指出，目前缺少的要素是政治領袖的意願。「文在寅政府雖然沒有明說，卻已經發出信號，不再那麼反對1965年的條約和2015年的協議，但日本首相菅義偉對美日在對中政策的同盟程度上深具信心，因此迄今為止還沒有對此做出正面回應。」並表示除非日韓兩國在奧運會期間取得突破，否則可能得等到兩國的領導階層更迭。日本在今年9月將面臨選舉，韓國則將在2022年3月進行總統大選。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範