2021/07/20,
國際

越南宣佈獲得美國與俄羅斯疫苗技轉，此外自家國產疫苗第三期試驗拼8月中完成

越南宣佈獲得美國與俄羅斯疫苗技轉，此外自家國產疫苗第三期試驗拼8月中完成
2021年3月，越南醫護人員排隊接種疫苗。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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越南政府宣佈已就俄羅斯和美國COVID-19疫苗的技術轉讓達成協議。根據越南國防部軍醫學院7月19日的消息，國產疫苗NanoCovax的第三期人體試驗將在8月中旬完成。

路透社》報導，越南政府20日在一份聲明中表示，已就俄羅斯和美國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的技術轉讓達成協議，但未詳細說明。

報導指出，疫情日益嚴峻的越南正積極提高其疫苗產能，越南一家身份不明的製造商提出設立基於mRNA技術的COVID-19疫苗技術中心的計畫，而世界衛生組織在5月表示已就這計畫進行審查。

目前越南已訂購了1.05億劑疫苗，並且正和其它製造商就另外7000萬劑疫苗的訂單進行談判，共1.75億劑，官方希望在2021年和2022年初收到疫苗。

實際已收到的疫苗方面，《越通社》報導，目前越南累計接受了約1060萬劑疫苗，其中包括710萬劑AZ疫苗、200萬劑莫德納疫苗、19.42萬劑輝瑞疫苗。接下來，越南本週將通過COVAX機制從美國獲得300萬劑莫德納疫苗，同時越南政府也向中國政府尋求提供500萬劑國藥疫苗的無償援助。

越南政府的聲明提到，越南將再獲得2000萬劑輝瑞疫苗，使該國訂購的輝瑞疫苗總量增加到5100萬劑，此前媒體也報導越南正和俄羅斯洽談代工生產衛星-V疫苗。

迄今為止，人口9800萬的越南合計收到約1060萬劑疫苗，已有近430萬人接種第一劑疫苗，約31萬人完整接種兩劑。截至7月19日，越南累計染疫人數為60180人，死亡人數為334人。

越南衛生部表示，該國的國產疫苗Nanocovax預計將在今年底前廣泛使用。越南有4款研發中的國產疫苗，其中Nanocovax是由越南Nanogen製藥生物技術公司研發的，該疫苗採重組蛋白技術，目前已進入第三期試驗。

越通社》報導，根據越南國防部軍醫學院的消息，參與Nanocovax第三期人體試驗的各單位，已完成首批1000餘名志願者的第二劑施打，其中接種疫苗和安慰劑的比例為6比1，目前這批志願者狀況穩定。這項人體試驗共有1.3萬名志願者，其餘1.2萬名志願者的第二劑注射將在7月26日進行，而這批志願者接種疫苗和安慰劑比例是2比1，第三期試驗預計在今年8月中旬完成。根據越南國防部軍醫學院的研究，前兩期試驗結果顯示1.3萬名志願者體內均產生良好免疫效果，血清轉化率超過99%。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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