新增18例本土、4例死亡，152萬民眾今收預約簡訊、部分一到三類及孕婦即日起可打第二劑莫德納

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮官陳時中表示，26日以後降級是很有可能的，解封的時候會非常謹慎、緩步放鬆。另外，今日早上已經針對下一波施打民眾發出預約簡訊，即日起6月9日至7月9日施打第一劑莫德納疫苗的一到三類對象及孕婦，也能預約施打第二劑，陳時中呼籲民眾盡快預約、完成施打。

新增18例本土、4例死亡

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例（其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於7月12日至7月19日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

陳時中：沒有要解封、是警戒可能降級

陳時中指出，近來個案數較少，相關疫調就能做得更完整。除非疫情有新的變化，不然降級是很有可能的。指揮中心認為現在的疫情可以控制，但解封的時候會非常謹慎、緩步放鬆。

陳時中也澄清：「我們現在沒有要解封，是可能警戒會降級」，戴口罩、保持社交距離、勤洗手等規定都是不會變的。不會以完全把疫情控制到零為原則，但在疫情控制和防疫疲乏要取得平衡。

因應颱風，將以停班課標準決定是否暫停接種

在今日的全國防疫會議中，討論到目前本土案例在雙北比較多，各縣市則是零星的感染源，另外，近兩週發生的群聚以家庭群聚為主，病例年齡有下降趨勢，因此要求各地方政府將青年族群納入防疫重點。

防疫會議中也提及，若疫情沒有突發性變化，將可能鬆綁部分防疫管制的措施，相關措施會另外找地方政府就強度和執行上需要注意的事情進行討論。此外，有地方政府提出，若確診者症狀緩解、檢疫期滿但CT值仍小於30，可繼續於加強版防疫旅館及檢疫所進行居家隔離，指揮中心也表示同意。

針對颱風到來的可能性，陳時中指出，會以停班停課的標準來決定要不要施打疫苗，若停班停課、暫停施打，則已預約的民眾將併入下一期的預約平台，平台會保留名額給受影響的民眾，民眾在收到下一期的預約簡訊後再進入預約平台預約。

下週施打已發簡訊通知預約

陳時中也在記者會中宣布，6月9日到7月9日施打第一劑莫德納疫苗的一至三類對象加上孕婦，即日起開放接種第二劑，符合資格者應盡快和醫療院所預約施打。

昨日統計總共19萬2280人施打疫苗，包含AZ的16萬6665人、其中打第二劑的有6153人，還有莫德納的2萬5615人、其中打第二劑的有3083人。目前總體施打人口涵蓋率為22.48%，劑次／人口比23.08%。

今日早上針對下一波施打民眾已經發出簡訊預約，總共有152萬9148人會收到。有記者對此提問，有很多非第九類的年輕人收到簡訊，要求說明發簡訊的標準，發言人莊人祥指出，可能是民眾不知道自己是第九類，或者先前有主診斷但忘記了，陳時中也強調會再與政委唐鳳了解討論。

高端EUA審查是否公佈錄影？陳時中：去識別化後公布會議紀錄

昨（19）日宣布高端疫苗有條件通過，陳時中表示，通過條件是在製造期間每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告。

陳時中回應媒體提問時，提到應沒有任何一個國家是通過了三期檢驗才給EUA，大部分都是提出三期的期中報告後由專家審閱、給予EUA，至於台灣是做二、三期連接的計畫，因此二期的數目比較大，能夠確保安全性沒有問題。

至於審查會議是否錄影，陳時中重申昨日的解釋，指出公開與不公開各有好處，不公開能讓大家暢所欲言、充分討論，但日後會將會議紀錄去識別化後公告。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範