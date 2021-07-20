用限動取代開砲：戴資穎什麼都不用說，卻也什麼都說了

有人說體育應該跟政治分開，那麼體育明星應該談政治嗎？世界球后戴資穎前進東奧的路上，僅在IG限時動態發文：「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」就在政壇掀起一陣波瀾，朝野都為她抱屈。

戴資穎可沒有說華航包機不好、也未批評官員坐在商務艙，選手坐經濟艙，更沒有翻出蔡英文五年前的承諾。何以總統、副總統和閣揆都要道歉，蘇揆甚至要究責。我認為，民進黨已如驚弓之鳥，這種小事，可以上綱至此，為何行前不鎖緊螺絲、繃緊神經，而要在「事後」用政治處理戴資穎風波，危機管理差到極點。

不管怎麼說，執政者和教育部、體育署、中華奧會，都是無法切割的。

這是體育界現實，官大位置大，政府資源有限，就像商務艙座位有限，改革不了體育界的責任在誰？不是高層動怒，奧運代表團回台舉辦台灣英雄繞街遊行，就可以洗白的。

但戴資穎不畏撼動國內政壇。她繼續在限動PO出住宿地點的照片，「已抵達住宿的地方，代表處幫忙準備了便當當晚餐，謝謝。」那一個房間，到過日本旅行的人都知道，陽春到不行。另一個限動，她評論餐盒照片說，「很特別的餐點，開動」。

20日一早小戴又說，「謝謝大家關心，可以住在離場館（10分鐘）近的地方，省去搭車的時間，獲得更多休息時間，是非常好的事情。」意在言外。每一則都很現實，讀起來又有那麼一點酸楚。體育是國力的展現。球后甘把自己當作《楚門的世界》，讓外界知道，台灣選手的待遇，以及為國奮戰的代價。

截圖自 戴資穎Instagram 動態

戴資穎什麼都不用說，卻也什麼都說了——用現實，取代開砲，是再政治不過的了。

或許有人認為，選手應該只做擅長的東西。言下之意，不時為體壇議題發聲、影響政治的人，都該專心打好球，不要多口。戴資穎顯然有不同看法，她或許認為，「在不對的事上，是不應該沉默的。」權力不公、資源歧視，這些都發生在體育社群。她身為體壇的一分子，看到這些事不斷地發生，「這些人需要一把聲音。我就是他們的聲音。」

她用自己的平台，去展示正在發生的事情。

這很政治，也不那麼政治，主要是她不太靠政府，政府也不太靠譜，說話才能大聲。戴資穎身為體壇明星，有成績、有名氣，已不只是選手。她是有影響力的人。名人為自己和體育社群發聲，不是將體育和政治混為一談，而是拒絕當政治人物的「人形立牌」。

我被27歲世界排名第一的戴資穎圈粉了。她的勇言、細膩與靈魂，相信在政治上啟發了不少人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航