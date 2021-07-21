洪水系統早已示警多日，德國為何沒能提前準備、避免慘烈洪災？

文：德國之聲中文網

「在災害防控的問題上，我們和大流行病預防一樣準備不足」，德國社民黨政治家勞滕巴赫（Karl Lauterbach）這樣評論道。德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）表示，必須找到災難防範中出現的錯誤，以應對今後會更加頻繁出現的自然災害和大流行病。

左翼黨呼籲內政部長辭職

而德國在野自民黨和左翼黨的批評就不這麼溫和了。自民黨在聯邦議院的議會黨團副主席邁克爾・特烏拉（Michael Theurer）表示：「這是重大的系統性失敗，聯邦內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）對此負有直接的個人責任。」

德國左翼黨甚至呼籲傑霍夫辭職。該黨認為，政府沒有認真對待相關警告，或者沒有以必要的重視程度將其傳遞給主管部門，「這兩種情況都是不可原諒的，是一個嚴重的政治錯誤。鑑於災難的嚴重性，應該負責任的部長辭職是再合適不過了。」

英國水文學家：「體制的巨大失敗」

早在7月10日，歐盟洪水警報系統（EFAS）就已經發出了警告。德國氣象局的專家也對洪水到來的時間和程度並「不感到驚訝」。

據英國《星期日泰晤士報》7月18日報導，「一個科學家小組向德國當局發出了一系列準確的預測，以至於現在讀起來就像一個可怕的預言：萊茵蘭即將受到『極端』洪水的襲擊，特別是在埃爾夫特河（Erft）和阿爾河（Ahr）沿岸，以及哈根和阿爾特納等城鎮。」

該報援引英國雷丁大學（University of Reading）水文學教授漢娜・克洛克（Hannah Cloke）說法，一種「體制的巨大失敗」導致了戰後德國最嚴重的自然災害之一。她說，有些山洪暴發很難詳細預測，但「肯定有時間」讓較大的城鎮做好預警或者疏散準備。

克洛克在接受德國電視二台採訪時指出，「早在幾天前，就可以看到即將發生的事情。」曾參與歐洲洪水警報系統EFAS建立的克拉克強調，氣象部門已經發布了所有必要的警告，然而，「這個警告鏈在某處斷了，所以這些訊息沒有到達人民手中。」

克拉克還認為，德國缺乏一個全國範圍內的統一的洪水風險處理方法，以及應對不同情況的不同的洪水計劃。

內政部下的聯邦公民保護局有辱使命？

德國作為一個聯邦制國家，防災救災任務是由聯邦、各州和地方政府共同來執行的。各州政府主要管轄災難控制，緊急救援和處置、民事保護等；而聯邦政府只在德國基本法規定的某些領域承擔相應的職責，主要應對州和地方政府無法應對的重大危害事件。

2004年，德國成立了災害管理的專門機構——聯邦公民保護與災害救助局，簡稱聯邦公民保護局。該局歸聯邦政府內政部的領導，主要負責自然災害、事故災難、傳染病疫情等重大災害的綜合協調管理。

德國聯邦公民保護和災難援助辦公室主任阿明・舒斯特（Armin Schuster）為此次的災難預警辯護說：「我們的預警基礎設施在聯邦政府中已經發揮作用，」他向德國電視二台表示，德國氣象局已經提供了相對較好的警告。「我們通過我們的應用程式，通過媒體發出了150條警告。」他說，問題是，你往往在半小時前無法判斷哪個地方會受到什麼量的雨水襲擊。

在接受德意志電台採訪時，阿明・舒斯特還表示，他認為問題不在於預警系統的缺陷，而在於地方當局和民眾處理預警的敏感度。他稱，從上週三到週六，聯邦公民保護局發出了150條警告。「整個預警系統完全都在運作。」不過他也表示，需要混合使用不同的警告方法，純粹的數字警告不是正確的方法。「這就是為什麼我們也希望好的老式警報器回歸」，他說。

舒斯特還表示，德國政府將通過一項9000萬歐元的計劃，和聯邦各州一起在適當的地方安裝警報器，但該計劃需要好幾年的時間才能完成，而且，9000萬歐元也是不夠的。

災情嚴重的北威州內政部長羅伊爾（Herbert Reul，基民盟）向《圖片報》表示，根據他目前的瞭解，並「沒有重大的原則問題」，不過他呼籲改進預警系統，讓那些沒有預警應用程式的人也收到警告。

德國鎮縣聯合會警告說，不要對德國的災難防控系統提出「根本性的質疑」。該聯合會主席萊因哈德・薩格（Reinhard Sager）說，「在某個時刻，人類在這種閃電般的自然力量面前根本無力應對。我們應該意識到這一點並接受它。」不過，薩格也贊成通過行動電話改善警告的可能性。「現有的技術可能性目前仍然沒有得到足夠的利用」，他說。

去（2020）年9月，德國舉辦了一次全國「預警日」活動，在一次模擬的自然災害中向全國人民發出警報。但令人震驚的是，大部分技術都沒奏效。

儘管聯邦公民保護局替自己辯護，自民黨聯邦議院議會黨團副主席邁克爾・特烏拉則認為該局有嚴重過失。他說，「氣象學家的及時警告，既沒有通過當局、也沒有通過公法廣播公司充分傳達給公民。」

綠黨總理候選人安娜萊娜・貝爾伯克（Annalena Baerbock）贊成在極端天氣事件的預防措施問題上，給予聯邦政府更多權限。她向德國電視一台表示，有必要「大規模地」加強風險防範，和應對新冠疫情一樣，聯邦政府必須在跨地區事件中發揮更有力的協調作用。

與此同時，她認為，除了風險防範外，還必須採取更多「氣候適應措施」，包括改建城市，給予河流「更多空間」，必須做更多工作來保護氣候。

雷丁大學地理和環境科學系副教授斯蒂芬斯（Liz Stephens）博士指出：「歐洲的洪水清楚表明，即使是最發達的國家也沒有為氣候變化的影響做好準備。在氣候變化下，強烈的夏季降雨事件預計將更頻繁地發生，國家和地方政府需要清醒地認識到這一危險，並確保採取適當的措施，以避免這次事件中報告的令人無法接受的死亡人數。」

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