陽明董事長鄭貞茂：歐美兩大市場同步塞港，但下半年的海運市場非常樂觀

7月19日陽明海運董事長鄭貞茂在法說會指出，全球未來一年將會持續塞港，下半年的海運市場非常樂觀。他表示，目前美國鐵路公司暫停疏運碼頭貨物一周，加上歐洲萊茵河百年水患，歐美兩大市場同步塞港，貨櫃延誤問題又雪上加霜。業內人士指出，今（2021）年運價將持續維持高檔，終端消費市場缺貨的現象仍持續，還需要更多海運能量才能緩解。

全球塞港夢魘將再起 運價由市場供需美府無法干預

昨日陽明海運董事長鄭貞茂上任後首次主持陽明法說會指出，首要任務是改善財務結構，降低負債比，且維持獲利穩定，回顧過往才不到一年，幾乎所有目標都要達陣。他針對美國打壓運價發表看法，認為未來海運市場仍非常樂觀。

日前傳出華府為了監管美國海、陸運輸市場，防止各大運輸公司的壟斷行為，且讓中小企業的運輸成本得以緩解。白宮認為就目前的產業狀態而言，客戶並沒有議價的空間，市場遭大企業抬高運價，下游的中小企業將面臨巨大壓力。

消息一出使市場一片恐慌認為，海運的榮景即將到達盡頭。鄭貞茂針對此事表示，美府打壓運費一事指出，這是市場錯誤解讀。

陽明海運總經理杜書勤接續說明，拜登已發布澄清指出，行政命令主要是讓官方留意航商的「聯合壟斷」行為。他也強調，全球三大海運聯盟並無討論運價單位，目前高漲的運價主要是由市場供需決定，預估美國官方將會尊重自由市場機制，不會影響現貨市場的運價走勢。

針對未來陽明船隻問題，杜書勤說明造船、購船將有完整計畫待公司公布，目前手上船隻有些船是長租的，時間到要陸續還給船東，有些太老舊則要進場拆解，整體而言船量尚屬穩定，而公司正評估要造2.3、2.4萬的大型貨櫃船。

陽明財報顯示，6月營收275.36億元，第二季營收732.7億元，累計上半年營收1355億元，6月、第二季及上半年營收同創新高；法人預估陽明7月營收可望持續走高。今年前5月稅後盈餘439.77億元，每股純益13.3元，法人預估陽明6月獲利將優於5月，上半年獲利可望超過1.5個股本，第三季單季可望獲利超過一個股本。

歐洲洪水衝擊歐洲市場內陸航運 貨櫃的周轉率雪上加霜

杜書勤指出，目前全球港口塞港情況持續未解，讓船舶都卡在歐美港口，陽明過去原本一個月有四至五班次，現在的周轉率只剩一個月三班次，整體艙位少了二至三成，歐洲水患又進一步推升運價上漲。

針對歐洲水患問題，《關鍵評論網》訪談海運業內人士指出，目前歐洲洪水已經衝擊歐洲的內陸航運，拉長貨櫃從內陸運送至港口的時程。而本次歐洲中西大暴雨突襲，許多媒體指出為百年一遇的洪災，目前在北萊茵以及鄰近的比利時、盧森堡、荷蘭等國家造成嚴重災情況。

根據《路透社》報導，西歐創歷史紀錄的降雨，席捲城鎮和村莊，河流暴漲，在德國至少有42人死亡，其他人失蹤。德國內河航運機構表示，降雨導致萊茵河水位上升，附近河流航運已經停止運作。

由於萊茵河是重要的大宗商品運輸路線，運送貨物已經受到影響，包括礦物、煤炭和石油產品，如取暖油、穀物和動物飼料。

他表示，現在航運榮景，主要是受到缺櫃、缺艙及塞港影響，以過去遠洋線因為船舶不足，只能維持三班，船舶供給嚴重不足。而歐洲暴雨的副作用，還沒有真正的顯現，本來貨櫃、船期要恢復正常還有一段時間，目前整體市場仍供不應求之下，這場暴雨帶來的問題，還要再評估，但是今年塞港問題是難以緩解。

鄭貞茂則說明，萊茵河支流阿爾河河水決堤，造成歐洲市場港口更為混亂，船舶吃緊情況難改善，塞港的情況也會因為水患造成許多影響，歐洲市場將會非常吃緊。以陽明來說，獲利最佳的航線是歐洲線，會全力強化歐洲線布局。

業內人士說，依據上海航交所近日公布最新SCFI貨櫃運價，指數一度衝上4054.42點，漲幅3.1%，又續創新高，觀察美西線運價上漲 6.2% 、美東線上漲 3.2% ，美國線運價不僅上漲且漲幅仍擴大，今年運價將持續維持高檔，終端消費市場缺貨的現象仍持續，還需要更多海運能量才能緩解。

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核稿編輯：翁世航