三級警戒下烟花、查帕卡雙颱環伺，颱風假、疫苗接種怎麼辦？颱風天還能外送嗎？

颱風「烟花」逐步靠近台灣，預計今（20）日下半天增強為中颱，中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文，喊話「準備了颱風防災模式」。颱風什麼時候影響台灣最劇？疫情期間颱風假、疫苗接種怎麼辦？《關鍵評論網》為你整理重點一次看懂。

根據中央氣象局資料，在7月20日下午2點，太平洋地區有2個颱風，分別為輕度颱風「烟花」和已經於今日上午轉為中度颱風的「查帕卡」。

烟花颱風預計將在今天下半天增強為中颱，將在明天清晨到上午之間發布海上颱風警報，預計週四（22日）到週六（24日）明顯影響台灣天氣。

氣象局技正伍婉華說，週四到週六中部以北、東北部、金馬有陣雨或雷雨，中部以北防局部大雨，其他各地短暫陣雨或雷雨。週五、週六颱風直接影響，中部以北、東北部降雨時間長、雨勢大，有豪雨以上等級降雨，南部也可能出現豪雨。至於查帕卡颱風路徑緩慢往東，再往西再往南，強度會逐漸減弱，是否併入季風低壓中造成持續影響，需要再觀察。

Photo Credit: 中央氣象局 網站

中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文示警「準備了，颱風防災模式」，指出烟花颱風北邊的高氣壓發展得很深厚，颱風會偏西行，並警告「颱風一慢、影響就大」，颱風強度反而不是那麼關鍵。再加上，南方查帕克颱風的低氣壓特徵，已有低層南方水氣被北推到台灣附近，請民眾密切注意氣象局發布的颱風消息。

氣象達人彭啟明也警告，烟花颱風和過去大家熟悉由太平洋高壓主導的颱風不大相同，可能要用最麻煩的「怪颱」態度謹慎面對。烟花颱風目前走得很慢，仍受到在日本附近的太平洋高壓勢力的導引，往西前進，未來觀察重點就是週四凌晨，不排除週五、週六颱風中心有登陸台灣北部的機會，如果登陸，雨勢會更強烈。預計雨勢將會以中部以北到東北部為最多，各地風力都會顯著增強，建議週四到週六的各種戶外活動，要預先做調整及安排。

彭啟明也說，尤其週五、週六適逢大潮，請民眾要有耐心的定期更新颱風資訊，最重要的是防颱準備做了沒？建議務必趁這2天在住家、社區、鄰里及企業都必須做好防颱演練，農漁民朋友也也適時強化抗風雨，不然再多的颱風訊息，都不能減損任何災情。

一次來兩個颱風，水利署昨日也召開防汛會議，評估烟花颱風初期可能對北部及東北部區域影響較大，後期西南氣流可能替中南部帶來豪雨，水利署建議「以危害最大的情境」來評估颱風動向。官員也透露，依氣象局評估，本次烟花颱風速度相當慢，預估將造成大雨；而目前廣東附近仍有低氣壓，照目前走勢在通過台灣進入中國沿海後，恐造成大量西南氣流，如路徑不利，有可能成「今年第一大水災」，希望民眾提警覺。

居家上班能不能請「颱風假」？

本週可能迎來台灣升三級警戒後的第一個颱風，民眾也關注是否能請「颱風假」，為此勞動部今日做出最新回應。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，雖然口語稱為「颱風假」，但這其實並不是真的放假，而是避免勞工因通勤往返公司的途中造成危險；就現在居家上班的情況，因為沒有出門的必要，勞工沒有通勤的風險，勞雇之間本來也已經約定好如何提供勞務，勞方不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務，若勞工仍堅持要放颱風假，雇主確實可視為曠職。

不過，若是勞雇雙方經過協議，認為在颱風假期間沒有必要提供勞務時，仍然可以自行約定放颱風假或出勤，若經協議放颱風假，勞工可不出勤，雇主可不給薪。

颱風天可以叫外送嗎？

職安署今日表示，每年7月至9月為颱風季節，過去颱風侵台時，曾發生食品外送員遭飛落物砸傷等災害事故。職安署指出，食品外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間（如颱風天等），即應停止從事食品外送作業。

職安署強調，雇主未依職業安全衛生法令規定，對颱風前後食品外送等易發生職災之作業加強各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。

根據《台北市外送平台業者管理自治條例》，外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務，並通知外送員。若颱風天還要外送員外出，業者恐被遭罰新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

颱風天要怎麼打疫苗？資格會取消嗎？

另外，部分已經預約本週施打的民眾，恐遇到颱風來襲，為此指揮中心今日也做出指引，指揮官陳時中表示，會以停班停課的標準來決定要不要施打疫苗，若停班停課、疫苗快打站就暫停施打，已預約的民眾將保留資格到下一週，收到簡訊後可再進入預約平台重新預約。

颱風天避難，怎麼遵循指引？

陳時中表示，仍希望民眾戴好口罩，但若遇緊急情況，例如淹大水，還是要遵守基本常識，謹記生命安全第一，要是為了回去找口罩而發生意外，那就不好了。

副指揮官陳宗彥表示，按照過據經驗，鄉公所有會有相關處所，請民眾配合疏散。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範