港講《老人與海》：海明威怎樣超越「廢青」之名？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

海明威（Ernest Hemingway）的小說《老人與海》，講述老人聖地牙歌（Santiago），出海捕魚，不眠不休與巨型的大馬林魚爭鬥，幾經波折，成功捕獲巨魚，卻無法把巨魚完整帶回小島，眾多鯊魚圍攻他們，最後只餘下魚骨。

這本小說，不論故事、語言，都非常簡單，但簡單並非簡陋，如同在北極水面一枝細小的冰柱，底下卻埋藏了巨大、深厚的冰山。

現在，就讓我們沿著老人的目光，潛入極冷的海，尋找這本小說留給我們的寶藏。

圖片由作者提供

迷失的一代 VS 香港之廢青

海明威生於美國，那一代的青年被人稱為「迷失的一代」（Lost Generation），年輕人因為第一次世界大戰而失去上流的機會，時人批評他們沒有老一輩的努力，抗壓力低，欠缺工作熱誠。

海明威的世代，不正是和香港今天的年輕一代非常相似嗎？上一輩批評香港年輕一代是「廢青」，不務正業，只懂換電話、去旅行，沒有付出他們當年的努力，反而經常抱怨社會的不足。唉啊，真是身在福中不知福！

海明威也是廢青嗎？

廢青是整個時代標籤，我們都知道現實環境的轉變，世代差異的價值觀自然不同。歸根究底，他也只是「上一代眼中的廢青」，一種強加的標籤罷了。如同我們，海明威不甘廢青之名，身體力行，創造了自己的價值。

單是筆下的《老人與海》，誰又有資格，說他是廢青？

圖片由作者提供 原來海明威曾到香港旅遊！

迎擊對手 VS 逃避對手

他是個獨自在灣流中，駕著一條小船捕魚的老人。最近，八十四天的時間過去了，他仍然一條魚也沒有捕到。在剛開始的四十天裡，有個男孩子跟他在一起。可是，過了四十天還沒捉到一條魚，孩子的父母對他說：「老人如今準是倒楣到了極點。」

《老人與海》是孤獨的小說，開首、結尾曾出現小男孩之外，只有聖地牙歌、海，和魚。「八十四天沒捕捉到任何魚」，聖地牙歌活得貧苦、無依無靠，沒有家人，走到人生尾聲的衰頹，賴以維生的捕魚事業，也不再順遂。

這部四萬多字的小說，絕大多數的篇章，都是描繪老人被拋擲在茫茫大海，兩天兩夜，孤身一人，除了那尾他欲捕獲的巨型大馬林魚。那是屬於英雄，屬於曾經的光榮與偉大，堅信自我的end game。

「對手」，是《老人與海》最重要的關鍵。

如果大家有玩過《CS》、《拳王》這種類型的對打遊戲，在某局勢均力敵的對戰中，你會發現自己無意間記住了對手的名字，甚至生出惺惺相惜的感情。

獨孤求敗為何要求敗？全因對手難得。真正的對手是能讓你全力以赴，強勁得讓你不得不尊重、敬佩的人，在交錯往返之間，不斷超越了自己的極限，勝敗不再重要，因為「對手」難得。

我們在香港很少會遇上這種意義的「對手」，社會一直教導我們全身而退、明哲保身的生存方法，遊戲之外，我們又何曾嘗試過真正去到最盡？

老人見過許多大魚。他見過許多超過一千磅的魚，甚至他在前半輩子也曾逮住過兩條這麼大的魚，不過他從未獨自一個人行動過。然而，現在他可是孤孤單單的一個人了，而且已經漂到看不見陸地的海上，跟比他所見過、所聽過的魚都要大的一條魚綁在一起了。而他的左手依舊捲曲著，像緊握著的鷹爪。

海明威畢生都在尋找更高更大的對手，即使邁入老年，也無改初衷。

《老人與海》主角聖地牙歌，遇上了大馬林魚作為他的對手，像無休止的馬拉松式拔河，必須捉緊釣索。海洋的變化多端，無情冷酷，也是他的對手。

最特別的，那副老邁衰竭的肉身也是，像那被繩索磨得鮮血直流的雙掌，左手不時抽筋的難耐，無時無刻都在考驗著他。

「你快把我折騰死了。魚兒啊！」老人想，「不過話說回來，你也有權利這樣做。我從沒見過比你更龐大、更美麗、更沉著或更崇高的東西了。老弟，來，結束我吧。我不在乎是誰弄死誰。」

聖地牙歌不知道自己老了嗎？過去他或者還能全身而退，但現在身體老化，可以支撐他這麼激烈的爭鬥嗎？可是，對手難求，宿命般的決戰，乃讓人甘願付出性命的尊敬。

就算衰老，隨時失敗，也不能放棄。肉體衰敗，精神不老。

圖片由作者提供

不老的精神 VS 獅子山精神

海明威式的人生態度，聖地牙歌可以放棄性命，但不可以放棄迎面接受這種挑戰的機會。生命最高的價值在於：

「可是一個人並不是生來就要被打敗的。」他說，「一個人可以被毀滅，但是不能被打敗。」（“But man is not made for defeat,”he said.“A man can be destroyed but not defeated.”）

如果拿香港昔日的「獅子山精神」相比較，會否有任何相似呢？換言之，這是否等於「唔理三七二十一」，總之咬緊牙關「一齊捱過去」的信仰？海明威這種精神會不會太固執，太過一廂情願？

「不老的精神」，絕不等同「獅子山精神」。海明威講求的是個人式的超越，價值最高層次的自我實現；「獅子山精神」則是集體式的同舟共濟，共渡時艱。

聖地牙歌可以接受被毀滅，接受傾盡全力仍會失敗的可能，但他拒絕的是還沒開始，就已經認定失敗，就已經先行放棄。一如港人爭取民主，或許，多少都像海明威。傾盡全力孤注一擲，至少，我們都對得起自己。

在這當兒，那條魚猛地跳了起來，濺起了巨大的浪花，然後又沉重地掉下去。接著牠跳了一次又一次，船行得很快，而釣絲也同樣以飛快的速度向外溜走。老人用力地拉緊釣絲，他一而再，再而三地把線絲拉緊到就快繃斷的程度。老人奮力地攢著釣絲，緊靠在船頭上，他的臉龐貼在那片切下的鯕鰍肉上，沒法動彈。

這種拒絕老去，不再問「我是誰」，而是以「我做了什麼」去決定自己人生價值。不斷的戰鬥，不斷地尋找對手，不斷超越自己的極限。這正是海明威擺脫「廢青」標籤所創造的價值，也是《老人與海》所欲呈現的主題。

圖片由作者提供 張愛玲在香港時曾翻譯海明威《老人與海》。

失敗的勝利 VS 不要任何失敗

世界如果單純得只剩下聖地牙歌和那尾巨型的大馬林魚，或許《老人與海》會像英雄故事般動人。

看到牠們撲到死魚身上時所放出的磷光。他朝牠們的頭打去。只聽到上下顎「啪！啪！」咬住東西的聲音，還有牠們在船底下咬住了魚而使船晃動的聲音。他看不清目標。但凡是他能感覺到，聽到的。就不顧死活地揮棍打去，一陣混亂中，他感到有什麼東西攫住了棍子。隨後棍子就沒了。

可是，海明威在小說中並沒有簡化任何事情，聖地牙歌殺死大馬林魚後鯊魚出現了，那個外在的現實世界出現了，它不理你們的英雄對決有多高貴，有多動人，只是貪婪地咬著大馬林魚的屍體，聖地牙歌的戰利品。

勝利之後的失敗，這種小偷般的行為，彷彿在告訴你：人生昇華的時間，往往遠短於瑣碎、壓迫的現實。嘗試但徒勞無功，到底還算不算得上自我實現？聖地牙歌甚至覺得，自己已經被打敗了。

生於香港，社會似乎一直都強調，不要犯錯，不論是任何一種形式的失敗，都是丟臉都是能力低劣統統不能接受。我們活得安全，也活得平庸、瑣碎，完全接受了現實世界，拒絕了擁有獨特、寶貴，耀武揚威的機會，也就失去一切昇華的可能。

《老人與海》結束前，有外來的女性旅客看見了，「有一條又粗又長的白色脊骨，最後面是一條龐大無比的尾巴」 （A woman saw a great long white spine with a huge tail at the end），她如此驚嘆，「形狀這樣美觀」。

眾人未必知道這是聖地牙歌的成果，聖地牙歌和大馬林魚的偉大戰爭，確實留下了痕跡，令觀者驚嘆不已。海明威筆下，肯定老人的堅持，現實或許殘酷，再美好的事物都會消逝，再剛強的英雄也將衰頹，卻不等於，所有事情都毫無意義。

聖地牙歌創造了生命之美，更重要的是，小說反覆出現「獅子」的象徵意義：

在馬路上另一頭老人的茅棚裡，他又睡著了。他依舊將臉朝下地躺著，孩子坐在他的身邊，守著他。老人正夢見獅子。

一頭心靈的獅子棲居在老邁肉體，聖地牙歌因此永遠不老。

本文獲作者授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

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