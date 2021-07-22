《大井頭畫海報》：手繪看板被視為文化資產，顏振發從無名繪師變「台灣國寶」

手繪看板作為文創之道

來到全美戲院後，顏振發仍一如往常地工作，每天按部就班、照表操課。但眼見著前輩們一一離開江湖，他不禁感慨曾經富麗堂皇的大戲院，在時光之流的推移下，逐漸被時代淘汰。畫師的江湖如過往雲煙，隨風飛逝，鮮豔的色彩轉為灰白，一張張看板隨著電影終場散去，放在戲院的廢墟裡任灰塵沾染。

新科技的轉換為老戲院帶來衝擊，並不斷地演著。數位印刷從一九八○年代末起逐漸改變廣告生態，也取代了電影手繪畫師，這時許多畫師還有時間餘力轉行。然而，二○一二年起台灣放映設備的數位化來得又急又快，當時戲院的放映設備被迫全面從膠捲汰換成數位，直接受到衝擊的不只有戲院經營端，還有過去掌握膠捲放映技術的放映師，他們在措手不及的情況下成為時代的犧牲者。

傳統映演業以一棟戲院作為中心，裡頭除了高階經營者、老闆、主管，旗下還有業務、美宣、售票員、櫃檯、放映師、手繪看板畫師等不同員工職位，一間戲院的歇業牽動著整個組織人員的失業，當然還有背後無數家庭的生計。

Photo Credit: 陳伯義攝影

Photo Credit: 陳伯義攝影 手繪看板產業雖已沒落，但顏振發仍不改初衷，常可看到他在全美戲院騎樓下認真作畫。

二○○○年初，全美戲院在戰勝了新的觀影媒介之後，二○一二年年底又投入六百萬的資本，進行數位化硬體的改裝工程。數位化革新未打倒他們，全美戲院留了下來，在繁華一時的「電影里」一枝獨秀。

全美戲院除了固守電影本業，也藉由文創轉型的方法活化老戲院，進行文化資產的再利用。全美戲院又因應社群媒體的時代潮流，運用有趣的方式讓年輕的顧客能進到戲院裡頭互動。在這快速變遷的時代裡，全美戲院將自己定位為一間充滿人情味又有故事的老戲院。

不管時代如何改變，顏振發仍然專注於自己的工作，更加珍惜每一幅繪製的看板，他知道自己何其有幸還能擁有這個屬於他一人的江湖。

看板隨著商業、廣告、電影誕生在這塊島嶼上，畫師們所繪出的圖像展示於合成紙、木架繃出的帆布、塑膠帆布等媒材介面上。直到電腦取代了人的雙手，以快速擷取的方式噴畫出一張張更為擬真的大型廣告，於是看板被各式海報燈箱、LED螢幕、數位廣告看板等前端科技所取代，光電雷射的絢麗吸引了消費觀眾的目光。

Photo Credit: 維基百科

Photo Credit: 維基百科 1970年代與現在西門町圓環廣告看板的對照。

外頭的新科技如電光石火般稍縱即逝，全美戲院卻宛如時間封存的記憶堡壘，老戲院的傳統都被保留下來，還有本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯⋯。在這裡，顏振發盡力為每一檔電影妝點門面，緊緊抓住觀眾的目光，手繪看板與老戲院已成為生命共同體。

圖像多元的手繪電影看板很快就成為老戲院轉型的重要元素，手繪不僅呈現出懷舊復古的質感，其中的手感及溫度是數位印刷永遠無法企及的，這是許多人在厭倦了快速工業化產物而試圖找回的消費體驗。

Photo Credit: 遠足文化提供

Photo Credit: 遠足文化提供

Photo Credit: 遠足文化提供

除了老戲院現場的觀賞體驗、拍照打卡上傳網路，全美戲院也製作顏振發的看板明信片提供影迷收藏，並以保存手繪看板作為號召，開辦手繪看板研習課程，還開發了兒童迷你體驗的版本。

說起看板明信片的緣起，吳俊誠經理記得在二○○五年曾有旅人路過全美戲院，在售票口詢問是否有特殊樣式的票券？當時吳經理就看著對街的玻璃，反光映照的是這些巨幅的海報看板，他靈機一動，將這些手繪看板結合戲票與明信片的雙重功能，轉印成為相當具有保存價值的紀念品。

全美戲院第一張手繪看板明信片戲票從此誕生，封面海報是當時在戲院放映的宮崎駿動畫片《霍爾的移動城堡》（二○○四），執筆的畫師就是顏振發。超過十五年的明信片累積，也成為其現成的作品集。

台灣國寶與卓越市民

隨著大眾對文化資產保存意識地抬頭，以及文化創意產業的熱潮，老戲院透過不同的轉型提案重獲新生，全美戲院也開始講述自己的故事。

全美戲院與「台灣之光」李安導演小時候有著深厚的緣分；侯孝賢導演的《電姬館》（二○○七）也特地全美戲院進行取景。帶著古早味的全美戲院頓時成為台灣老戲院的經典，也成為媒體的焦點。

當這座藏著豐厚寶藏的古堡再度被世人關注，戲院裡有「台灣之光」，還有一位「台灣國寶」，就是顏振發。這位總是藏身在戲院與看板背後的畫師，守衛著全美戲院的門面，未想過有一天能把自己的故事說出來。

Photo Credit: 遠足文化提供 《博恩夜夜秀》到全美戲院出外景，與顏振發師父討論節目腳本的側拍。

Photo Credit: 遠足文化提供

Photo Credit: 遠足文化提供 2019年港星錢小豪隨節目專程飛來台南全美戲院，向顏振發拜師學藝。

二○一○年，旅遊生活頻道「瘋台灣」節目主持人Janet與團隊來到全美戲院，他們介紹戲院裡的各式傳統，也向顏振發拜師學畫。當時他正賣力畫著《阿凡達》（Avatar, 2009），不發一語。二○一三年九月六日與七日，美聯社（AP）記者 Tassanee Vejpongsa採訪顏振發，當時他坐在戲院門口的「臨時工作室」，繪製布萊德彼特（Brad Pitt）主演的《末日之戰》（World War Z, 2013），他同時也開授小型的畫畫班，報導於九月十一日傳播至國內外各大媒體，從此顏振發成為媒體追逐的國寶級職人。

Photo Credit: 翻攝自Youtube 二○一三年美聯社記者Tassanee Vejpongsa在全美戲院採訪顏振發。

Photo Credit: 翻攝自Youtube

二○一八年，英國廣播公司（BBC）以標題寫著「台灣最後一位手繪電影海報畫家」的報導，搭配十四張圖片和詳盡文字與影像，當中顏振發振筆繪畫，也以口白方式娓娓道來他的心路歷程。這十年來可以看見顏振發從對鏡頭的陌生，逐漸願意在鏡頭前侃侃而談，不但在國際媒體上曝光，也陸續出現在台灣各大新聞專題與節目上，近年來還踏進網紅的影片世界裡。這些報導都提及他傳承了台灣手繪看板的傳統手藝，即使右眼失明但仍聚精會神地專注作畫，曾經貧窮潦倒，現在總算等到成功的來臨。

Photo Credit: 翻攝自BBC官網 2018年英國廣播公司的報導。

Photo Credit: 翻攝自BBC官網

Photo Credit: 翻攝自BBC官網

顏振發的聯名製作

這位原本默默無聞的素人畫師現已成為家喻戶曉的大人物，台灣傳統的手繪看板文化也被更多人看見了。成名後最大的轉變就是顏振發的案量增多了，過去看板畫師除了繪製戲院的電影看板，也會到處兼差畫各式各樣的招牌，賺取零頭的小案，現在更具規模與國際知

其中最大宗的是來自電影公司的邀約，譬如之前國際巨星來台宣傳電影時，片商委託他繪製明星的手繪看板，作為台灣伴手禮送給他們。電影《雙子殺手》（Gemini Man, 2019）的首映會上，片商特別邀請顏振發走星光大道，並親自致贈手繪海報給李安導演和威爾史密斯（Will Smith）；《羅根》（Logan, 2017）來台宣傳電影時，顏振發特別畫了「X教授」，送給飾演的演員派屈克史都華（Patrick Stewart）；《解憂雜貨店》（二○一七）上映記者會上，顏振發特別扮演劇中人物「浪矢爺爺」，並當場提筆作畫，驚艷全場。

六十歲之後的顏振發「畫」運大開，時尚品牌與流行音樂都與他聯名合作。其中最著名的是知名品牌GUCCI特別邀請他參與創意總監Alessandro Michele的Art Wall計畫，以「突擊街頭」的方式在台北永康街進行壁畫創作，透過藝術介入公共空間，觸及到更多元的客群。

當時顏振發攜帶熟悉的畫具與特殊油漆北上，創作時要攀上五層樓高的鷹架，他還特別到廟裡拜拜求平安，最後總算順利完成全世界第六面的GUCCI Art Wall。近期時尚雜誌《VOGUE》的舒淇專號也特別請顏振發為這位家喻戶曉的明星繪製肖像，在網路引起熱議。

二○一九年，顏振發在台北為英國酷玩樂團（Coldplay）睽違多年推出的新專輯繪製廣告壁畫，地點選在台北西門町，一面位於日新威秀電影院對面建築的外牆，與戲院內顏水龍前輩的《旭日東昇》馬賽克壁畫裡外輝映。顏振發回憶當時他在街頭繪製時，路人與他寒暄關心，讓他感受到北部影迷的熱情。

Photo Credit: 顏振發提供，陳伯義翻拍攝影 顏振發與完成酷玩樂團專輯廣告壁畫的合照。

同年，知名樂團五月天邀請顏振發在《瘋狂世界》音樂錄影帶中演出，並委託他繪製四米高、五月天第一張創作專輯手繪封面，在演唱會現場展出，供歌迷拍照留念。過去他也曾幫回聲樂團繪製「心電回聲」演唱會海報、八三夭「一事無成的偉大」演唱會海報，顏振發似乎與搖滾樂團特別有緣。

Photo Credit: 遠足文化提供 2019年五月天第一張專輯《瘋狂世界》手繪封面。

Photo Credit: 遠足文化提供 回聲樂團繪製「心電回聲」演唱會海報。

Photo Credit: 遠足文化提供 八三夭「一事無成的偉大」演唱會海報。

除了繪製樂團五月天的專輯封面，近期他也以《防疫大作戰》為題繪製「防疫五月天」。二○二○年春天，台灣防疫有成，於是衛福部陳時中部長率員巡迴台灣，推廣國內旅遊。當他們來到台南時，顏振發花費三天半的時間完成巨幅帆布海報，向他們致上最誠摯的謝意。

Photo Credit: 遠足文化提供 2020年《防疫大作戰──防疫五月天》。

顏振發也為政治人物繪製海報，如蔡英文與賴清德總統大選的競選看板。他曾受台南市議會之邀繪製五十幅歷屆正副議長肖像，並舉辦油畫大展。這幾年來，顏振發不遺餘力地推廣手繪技藝，開設研習營培養人才，多年的苦工練就他的真功夫。二○一八年底在台南市議會頒給他台南市卓越市民，表彰他長年致力推廣藝術，對台南有重大的貢獻。

Photo Credit: 遠足文化提供 蔡英文與賴清德總統大選的競選看板。

Photo Credit: 遠足文化提供 台南市長黃偉哲施政成果電影《暖南市政搜查隊》看板。

Photo Credit: 遠足文化提供 2018年底顏振發獲頒台南市卓越市民。

Photo Credit: 遠足文化提供 2018年底顏振發獲頒台南市卓越市民。

淡泊名利的他依舊每天專注在自己的手繪技藝，定時到全美戲院繪製新片看板，這裡是他作品的展示台，全美戲院吳經理也幫他接洽各種訪問與委製邀約，為他開班授課、招攬學員。

隨著當代藝術的定義越來越寬廣，許多藝術展覽近年也開始將民藝、工藝納入，過去顏水龍前輩「美術與工藝融合」的理想正逐步實現，顏振發的看板藝術也被帶入不同的藝術場域中。最早在二○○七年，顏振發就曾受邀到新化歐威紀念館繪製多幅他主演的電影看板，包括《秋決》、《養鴨人家》、《故鄉劫》等，展示於紀念館中；二○一一年台南市文化局曾收集顏振發的四十多幅懷舊電影看板，在蕭壟文化園區舉辦四十年典藏展覽，並讓他現場揮毫，二○一七年屏東旅遊電影節也曾為顏振發舉辦看板特展。

Photo Credit: 遠足文化提供 2019年，顏振發香港東南樓藝術酒店繪製《霸王別姬》。

二○一四年，一群大學生自發地為他舉辦「油畫直說──顏振發油畫個展」，展出他歷年的油畫創作，從中可看到純美術與平面繪畫面相的顏振發。二○一九年，顏振發以駐村藝術家的身分受邀到香港東南樓藝術酒店，繪製經典電影《霸王別姬》，成為飯店的重要典藏作品。

二○一九年在台南市美術館開展的「將藝術掛在心上：掛畫的生活美學」，也特別選件展示了顏振發《賽德克巴萊》的電影看板，懸掛看板的戲院外牆可以被思考為一個畫作的展台。二○二○年在台灣藝術大學有章美術館舉行的大台北雙年展「真實世界」，展出顏振發近年最得意的三件作品──《奇異博士》、《羅根》、《亂世佳人》，特別搭起鷹架展示於戶外展場。這兩檔展覽都企圖打破藝術與工藝、藝術家與職人匠師，以及看板藝術放置在不同場地的各種界線。

Photo Credit: 遠足文化提供 2019年南美館展出《賽德克巴萊》電影手繪看板。

Photo Credit: 陳伯義攝影

Photo Credit: 王振愷攝影 2020年大台北雙年展「真實世界」中展示顏振發的《亂世佳人》手繪看板。

相關書摘 ▶《大井頭畫海報》：台灣手繪電影看板的傳統，與廣告社發展有緊密關聯

書籍介紹

本文摘錄自《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》，遠足出版

作者：王振愷

【作者介紹】

王振愷，台南永康人，1993年生，畢業於國立台北教育大學文化創意產業經營學系、藝術理論與評論研究所，現任台灣影評人協會理事。他長期從事電影與當代藝術的獨立研究與評論書寫，並關注書寫與影像間的跨媒介，實踐一種獨特的策展方法。策展作品有「菲林轉生術」電影文物特展、「觀光記」當代影像展覽（獲得2020年第三季台新藝術獎提名）。著有《大井頭放電影：台南全美戲院》。個人網站請點此。

【傳者簡介】

顏振發，台南下營人，1953年生，目前擔任全美戲院電影手繪看板首席畫師。從十八歲開始在延平戲院向陳峰永師傅學習繪製電影手繪看板，已累積五十年的職業生涯，先後登上《美聯社》、《紐約時報》等國際媒體。從2013年開始，為保存與傳承手繪技藝，開設「手繪看板文創研習營」，也透過異業委託合作進行推廣。2018年獲頒台南市卓越市民的殊榮。

【本書特色】

「大井頭」系列《大井頭放電影：台南全美戲院》續集。

台灣國寶畫師顏振發50年手繪看板生涯、首部不藏私傳奇全紀錄。

描繪顏師傅的生命小史、手繪技藝，並首度彙整其精彩的看板和油畫作品。

攝影藝術家陳伯義親自操刀貼身記錄。

優美的文字充滿感情，搭配300張精彩海報和圖片，圖文並茂。

Photo Credit: 遠足

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航