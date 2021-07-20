「晶片荒」從汽車蔓延到智慧型手機，下半年3C銷售旺季漲聲響起

自從去（2020）年疫情爆發後，有相當長的一段時間裡，市場都在討論「晶片荒」的問題，而這股缺貨潮又以汽車產業最為嚴重，而這股缺晶片所帶來的後遺症，正悄悄蔓延到了智慧型手機上。今年3月小米在印度發布了最新旗艦手機紅米Note 10，截至本月漲幅已達8%。而據電信通路第一線業內人士表示，台灣方面若要漲價，最快於今（2021）年下半年3C產品的銷售旺季，漲價風潮才會浮現。

缺晶片後遺症：從汽車到智慧型手機，供應鏈持續緊繃

自從去年疫情爆發後，有相當長的一段時間裡，市場都在討論「晶片荒」的問題，而這股缺貨潮又以汽車產業最為嚴重，當時福斯（Volkswagen）以及福特（Ford）等國際車廠，都礙於晶片供應不足，而放緩生產腳步，暫時關閉工廠或降低產量。

研究機構IHS Markit估計，全球今年第一季可能會因此減產100萬輛新車，全年影響多達846萬輛車。

又根據《日經中文網》報導，一般而言電源管理晶片需要50天時間排程生產，還需要一至兩週的封裝測試，確認晶片無虞才能正式發貨，而牽涉乘車安全的車用晶片檢查所耗費時間更長。

不過，因為針對各產品不同，使用晶片製程也有所區別：車用晶片多是使用成熟製程，隨著這股晶片荒蔓延；應用於應用於智慧型手機的先進製程的晶片也開始短缺，智慧型手機供應受阻的情況日趨嚴重。

《華爾街日報》報導，手機生產商會提前半年左右採購關鍵材料，但現在這些零組件庫存已出現下降。以全球第一大智慧型手機三星電子（Samsung）來說，關鍵零組件的採購短缺，是該公司預計出貨量將較上個季度下降20%的原因之一。

早在之前，智慧型手機和IoT產品製造商realme中國區總裁徐起表示，受手機供應鏈上游晶片、電池、套片等原材料緊缺影響，預估新興市場今年下半年手機價格可能會產生浮動。

當時徐起又透露：「上半年的價格要珍惜，下半年可能要看整體的供需關係，來決定手機產業的價格走向」。這代表缺貨對整個供應鏈的影響是讓廠家更早去備貨。

智慧型手機漲價聲浪蠢蠢欲動

《關鍵評論網》訪談電信通路第一線業內人士表示，目前智慧型手機以「冷門」比較缺，而大品牌但是還是有一些庫存，但是隨著蘋果新品發表後，相關銷量也持續拉高。他強調，一般來說都是下半年銷量會比較好，如果要談到漲價，也是今年下半年才會浮現。

《華爾街日報》報導，以中國的小米集團（Xiaomi）為例子，今年3月在印度發布了最新旗艦手機紅米Note 10，本來售價約為161美元。但截至本（7）月，這款手機的零售價已達到174美元，比原價高出約8%。

小米今年4月還在印度推出了小米11 Ultra，但銷售被推遲，直到本月早些時候才上架銷售。小米發言人稱，全球許多行業都受到了晶片組短缺的影響。

不過據外媒指出，晶片供應困境對於某些智慧型手機業者的影響並不大。以蘋果公司的出貨狀況來看，該集團憑藉自身卓越的供應鏈影響力，在晶片供應上並沒有遇到麻煩。

業內人士針對這樣的狀況表示，確實在第一線狀況裡，一些小眾冷門的手機、3C產品，真的都要等比較久，反而高階手機算是穩定交貨，這可能是大廠的庫存本來就比較多，而調度的能力也較強的原因。

越來越多的訊息指出，在全球每年13億部智慧型手機總銷量中，蘋果公司的手機佔到約六分之一。三星的多數高端機型也沒有受到影響。但除此之外，全球超過80%的智慧型手機仍遭受了零組件短缺的衝擊。

晶片荒導致零組件價格上漲，目前正通過設備價格上漲轉嫁給消費者。據市場研究機構Strategy Analytics的數據，第二季度全球手機的平均批發價格上漲了5%，這打破了近年來價格漲幅不超過2%的局面，從數據來看漲價風潮，已經悄悄從汽車蔓延到了智慧型手機等3C產品。

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核稿編輯：翁世航