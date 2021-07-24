《平凡的朝聖者之路》：這兩天有什麼心得？「什麼都不要帶！全部都丟掉！」

文：陳逸庭

Day 2：2019年05月11日

在《看不見的台灣》上映之後，陸續有不少人加入了靜心的行列，其中有一位就是後來的天女，說是後來也不太對，她本來就一直存在。據天女本人表示，她當初無意間看到電影的預告片，就決定去看了。奇妙的是，只要有九皇子出現的片段，她就會不自覺低頭，好像做錯事一樣不敢面對。隨著天女跟著靜心一段時間後，幾乎每次靜心她都會哭，或是好像在閃躲什麼東西一樣，總是一直呈現很未知的狀態。直到有一天，趁著有機會跟小老大聊天，把天女找來，才知道整件事情的脈絡。

原來她本是天上的天女，只是從天上下來的時候，並不是透過正常管道，是不小心掉下來的。至於怎麼掉下來，是因為她很喜歡小老大，不時會去偷看祂。有一次在偷看的時候，顧著看沒注意腳邊，不小心踢到石頭就掉下來了，所以在靜心時才會常常看到她好像在閃躲什麼，就是怕踢到石頭。一直哭，則是因為掉下來卻不知道該怎麼回去而難過。

看電影看到九皇子不自覺的低頭，是因為害羞跟覺得做錯事的緣故，所以不敢直視。至於天女怎麼跟祖先溝通，是她透過祖先的圖畫去感受帶給她的能量狀態，然後再敘述出來。我本人由於目前沒有這樣的技能，只能仰賴這些朋友，偶爾得到這些資訊當作參考。

早上五點半左右，就被教堂的聖歌給喚醒了。原以為昨天的運動量，起床會全身酸痛，醒來卻發現身體竟沒什麼疲勞的感覺，真是出乎意料。前一天洗澡的時候，可是連脫衣服都覺得很困難。昨天在庇護所，發現有一個區域寫著donation，裡面放置了朝聖者們所留下來的各種物品，有些看上去甚至還是全新的。看到這個的當下，腦袋彷彿被打了一下，有點開竅了。

之前一直覺得丟東西是很浪費的行為，儘管想丟一些東西減輕重量，卻不好行動。但其實我不是丟東西，而是捐贈。只要轉換個想法，人生就不一樣了。於是昨天洗完澡後，就把路上一直覺得多帶的一塊肥皂先迅速donate出去，不僅物理重量減少，心靈也輕盈了起來。爾後遇到其他朝聖者覺得自己行李過重時，我都不斷鼓吹他們donate出去。

儘管起得早，但早餐七點才供應，只好在餐廳外面等待。這時聽到熟悉的中文傳了過來，原來昨天在爬山途中看到以為是韓國人的三人女性小組是台灣人。那時候自顧不暇，雖然覺得她們可能是台灣人，但實在沒精神去詢問，結果今天就碰到了。跟她們討論接下來的行程，這時又有人用中文跟我們打招呼，一看，是另一個昨天我也以為是韓國人的男生，沒想到，一下子就聚集了五個台灣人。柏毅也是一個人自己來走的，昨天我是先遠遠看到他身上穿著長榮航空的T-shirt才注意到他，也就只看到一眼，後來就在我眼前消失了。

早餐同桌的有一對德國父子檔Carl跟Hans，Hans 怕父親自己來不安全，就來陪走了。一路上他們也不是都走在一起，有時候也各走各的，給各自獨處的空間。另外還有一對美國情侶檔David 跟Anna，昨天在山上有好長一段時間，我跟他們不斷在休息跟走路中交錯，也因此對彼此都有印象，也互相覺得今天一定又會不斷再相遇，但早餐後我就再也沒遇見他們了，真是一期一會啊。今天的早餐說來不是很好吃，為了吃又待到七點多才能出門，看來要改變一下策略。

Photo Credit: 聯合文學提供 通往朝聖者之路的符號，上方的貝殼紋路也指示方向。

早上依然飄著細雨，我出了餐廳，循著黃色箭頭走向公路旁的樹林。少了擔心今天的住宿，慢慢可以開始感受到周圍新鮮的空氣、腳下的泥土與樹葉的觸感。下一站Burguete離Roncesvalles大概2.5KM，一出樹林就會看到。經過時，我很慶幸昨天有趕上床位，不然至少還得多走半小時才有得休息。過沒多久，我面前出現一位眼熟的人，仔細一看，是在SJPP吃早餐碰到的瑞典朝聖者Alice，她看到我後，面露微笑，一邊稱讚我走得很快，一邊又以更快的速度一步步離我而去。看著她遠去的背影，才驚覺她沒使用登山杖，竟然還能走那麼快，真是敬佩。同時也想，如果要認識人，除了開口，也還得先追得上再說。

說到登山杖，今天剛開始走的時候也不打算用，想說應該都是平地，可以不需要了，還是比較喜歡手空出來。但我很快就發現我錯了，同時腦中也浮現高中地理課有關於西班牙的介紹：「西班牙地形以丘陵為主⋯⋯」這句話的切身體悟就是，這整段旅程其實沒什麼平路，每天大都得一直上上下下，上上下下，上上下下，而真的遇到平路也不是想像中那麼輕鬆。到下一個小鎮休息時，又遇到Alice，她正熟練地在路旁沖咖啡，看來是很常這樣做，也不知道那些器具重不重。在我們休息的後方，是鎮上的體育館，臉書上看到前面幾天因為人太多，還開放體育館讓朝聖者在裡面打地鋪過夜，跟遶境果然很類似。等我參觀完體育館出來後，已不見Alice的身影，真是神出鬼沒。

忘記從何時何地開始，我跟早上才認識的柏毅開始一起行走。一早離開庇護所後，在路上就時不時遇到他，我們也沒特別說要結伴，就自然地有時候會一起走一段，有時候又各走各的，然後再遇到。就這樣，我們一路在山林間穿梭，天氣也慢慢放晴。接近中午時，我們在山中公路邊的餐車旁休息，我邊繼續吃著我的士力架邊看著一堆自行車呼嘯而過。除了公路上疾行的自行車外，另有些自行車是朝黃色箭頭的方向前進，應該就是騎自行車的朝聖者了。看他們輕鬆的往山下移動，真是有點羨慕。大概快一點的時候，我們到達了Zubiri，是官方建議第二天停留的小鎮。

小鎮的入口有座小橋，經過時，看到有人在橋下的溪水泡腳休息，一時有想停下來加入的衝動，只是很快又被自己阻擋，一方面覺得有點冷，一方面雖然官方建議停在這，我卻是預計再多走一點，往下一個小鎮去，也就打消這個念頭。回頭想想，這時的我還沒能夠完全放鬆去體驗各種可能性，還是容易顧慮很多之後的事。路過鎮上庇護所時，已經有不少人在排隊等入住，看來真的是很多人走到中午左右就休息了，對我來說是有點早。在鎮上時，遇到了一位義大利大媽，一看到我們就突然開心地唱起〈阿里郎〉來。等她認真唱完後，我先稱讚了她，再說明我們來自台灣，問了她怎麼會唱這個，原來是她以前當義工遇到的韓國人教的。果然這條路上所有亞洲人都是韓國人。

折回了Zubiri外的橋，這座中世紀的石橋，據說有神奇的力量，只要來回三次就可以讓動物不會得到狂犬病。我們前後算是走了兩次，不過也沒狂犬病，就頭也不回的往下站邁進了。繼續的又走在山中，途中經過了一些大型工業區，不知道在開採什麼，看到這些被破壞的自然景觀，不免有些感慨。從Zubiri後，看到的朝聖者就少了許多，偶爾才碰到一兩個。當我們經過一個小村莊時，遇到了一位金髮的朝聖者坐在路旁，正跟許多小貓在玩，印象中昨天也有看到他。

這位來自荷蘭的朝聖者叫Timo，他原本是在歐洲四處流浪，在某天聽說朝聖者之路後就來走看看了。這一路上遇到很多這種類型的朝聖者，不算是特地來走，可能只是在哪裡旅行，偶然知道這條路，就踏上了這段旅途，沒有過這種經驗的我，對於他們很是佩服。Timo跟我們說因為他是臨時起意，沒做太多準備，經過昨天一天，他的鞋子出了點問題，也讓他的腳不太舒服，只能走一步是一步。

聽到他不太舒服，我拿出了急救花精想幫他噴，希望能減緩他的症狀。只是一時不知道要怎麼用英文解釋花精，情急之下就跟他說這是magic water，問他要不要試試，他聽了後欣然接受。噴完之後，他感覺精神好了不少，也很開心有我們的幫忙，於是我們就一起結伴，往Larrasoaña前進。

到Larrasoaña後我們直衝庇護所，所幸還有床位，就快樂地入住了。等到後來上去洗完澡，下來洗衣服時，就看到庇護所把客滿的牌子掛出來，又幸運地過了一天。洗完衣服到附近的雜貨店，一進去雜貨店，發現裡面貼滿了各國的國旗還有紙幣，老闆問我們從哪裡來的，回答台灣後，他馬上就指天花板上貼的新台幣，代表他真的知道。

出雜貨店後遇到Timo跟一位德國朝聖者Grace在聊天，說到今天的庇護所沒有提供晚餐，可能得先在這買些食物。這時Timo提議可以找幾個人大家一起煮義大利麵來分擔，原本我是打算去bar吃，聽完之後馬上贊成，於是約好集合時間就先各自解散了。在雜貨店外還有遇到一位來自日本的朝聖者，不太會說英文，我也不會說日文，就靠著漢字筆談了一下。看著這位年紀應該六十幾歲的老先生，即使語文不通也很放鬆開心的在這，我想只要願意來，不論語言通不通，都可以有很好的體驗的。

離開雜貨店後，我在鎮上閒晃，除了朝聖者外，沒看到多少當地人，沿途經過的小鎮或村莊也都是這樣，人數稀少，最多的是經過的朝聖者，如果沒有這些朝聖者的存在，不知道是不是很多小鎮都會荒廢，也不知道再過幾年以後，這些小鎮又會是什麼狀態了。我一路走到這個小鎮入口的石橋下，在這實行溪水泡腳計畫，溪水比我想像冷很多，但剛好可以冷卻一下雙腳。靜靜地聽著溪流聲，曬著太陽，吹著風，什麼都不用想也不需要想，就只是在這，單純地在這。

Photo Credit: 聯合文學提供

「有種想快點去目的地的衝動，極光可平衡，若真的受不了可以噴點急救花精，注意腳的保護。左腳應該也快了，他們知道此行的意義，有人在呼喚。眉毛上的那位會幫助你，好像不是指導靈，是一種力量。對於右腳的感覺，我覺得他是一種力量，小天使群有在旁邊，怕你抽筋。」從昨天彌撒完後，一直覺得右大腿怪怪的，回庇護所後，靈性繪者遠端跟我說。一時聽到這些我也不知道到底是什麼情況，只有一種好厲害的感覺。靈性繪者接著問我這兩天有什麼心得，「什麼都不要帶！全部都丟掉！」我如此回答。

晚餐最後一共有七個人，柏毅、Grace、Timo、來自德國的Hank、義大利人Simon跟Sisia以及我。一開始說是Timo大廚，柏毅以前在西餐廳工作過，就當副手，但到後來我也搞不清楚到底是誰煮的了。我在廚房派不上用場，待著也是礙事，就先出去等著結束負責洗碗。在外面等待時，問了Hank怎麼會來，Hank散發著一種德國人的嚴謹感，沒有正面回答，只說了人生有很多想不通的事情，他需要一段時間來沉澱，我當下拿起酒杯敬了他代替我的回應。

不久義大利麵上桌，看得出大家都餓了，一下子就解決了所有的食物。我在餐桌上分享覺得路上很容易遇到不少奇妙的人，像是Timo在歐洲流浪忽然就來了，碰到許多出乎我想像生活方式的人，給了我不少刺激。Grace：「因為我們在朝聖者之路啊，會來走的人，有一定程度就不是慣於太安穩的，所以遇到有各種經歷跟生活方式的人，機率也比較高。」我聽了恍然大悟，想想也很有道理。

晚餐除了義大利麵，附帶解決了三瓶紅酒，大家喝完還不夠盡興，就到附近的bar續攤。我在那裡才知道原來Simon跟Sisia不是情侶，他們一起行動，是因為今天到的時間比較晚，已經沒有床位了，就在鎮上的旅館一起分攤房間費用。Sisia還在考慮要不要回義大利完成學業，但又覺得學位不是那麼重要，現在也沒有不好，想著想著就踏上這條路了。

想想每個來的人都有各自不同的處境跟煩惱，同時覺得這條路也很是神奇，能成為不少人心中找尋答案的存在。我還在路上，不知道這條路最後會給我什麼答案。回庇護所的時候，已經超過十點，幸好遇到有人剛好出來，不然大門已經鎖上，差點就進不去。躺在床上，想著這一天，我們都是可以十分自由的，是被什麼限制住了？能像今天這樣一群人吃吃喝喝，自由自在就足夠滿足了。現在的我看著那天晚餐的照片，依然很懷念，希望大家現在一切都好。

「祖先下午兩到三點（台灣時間）很累耶，現在正在高歌。跟在台灣累的情況不太一樣，今天比較是身體累。」

嗯，從時間推算來看，那個時候我好像正在上坡，累是正常的，不過祖先不就是搭我的順風車而已嗎？到底是累什麼⋯⋯？今天在路上不小心把一條毛巾弄丟了，但這裡好像是一個東西掉了不太會傷心的地方，反而還會開心。

累計51.97KM， 距離Santiago de Compostela還有721.92KM。

書籍介紹

本文摘錄自《平凡的朝聖者之路》，聯合文學出版

作者：陳逸庭

經歷過那些的我，才成為了現在的我，

也才有了在這條路上的我。

從事攝影工作的陳逸庭，在大學時期曾參與大甲媽祖遶境，也加深了他對朝聖者之路的興趣。在偶然間發現自己眉毛裡住了一位祖先，像是為了尋求解答，他與祖先一起踏上「朝聖者之路」這條古老而知名的步道。從法國到西班牙，29天漫長的900公里中，他只是不停地走著……

「在路上，深刻體會到煩惱自找這件事，在路上考慮的大多只是下一個鎮還有多遠，跟擺在眼前的事……這裡一切需要的就是好好跟自己相處，跟生活相處，然後去享受。」

「每天24小時要分給身心靈各8小時，在路上好像自然就達到這個狀態。徒步是身，當下是心，睡覺是靈，走路就是走路，吃飯就是吃飯，睡覺就是睡覺。」

「每個人都有每個人的步調，好好地走自己的，遇到，我們一起走；分離，我們也祝福。跟人生很像，有些人陪一小段路，有些人陪比較久，但始終是自己來，自己離開的。」

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航