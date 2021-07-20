《香港電台》審查涉台灣用語，禁「國」、「政府」、「總統」

《香港電台》今（20）日向員工發布內部電郵，指 必須嚴格遵守一個中國的原則，對台灣官員及部門的稱謂，會用「台灣地區/當局領導人」、「台灣行政機關」等，即時生效。有報導指，指引亦指不能再用「青天白日滿地紅旗」及台灣總統府的照片。

根據《港台》及《立場新聞》的報導，《 港台》在電郵列出禁用的字眼，以及應使用的對應用字：

「中華民國」、「國立」等字眼「一定不能使用」

「行政院」改稱「台灣行政機關、台灣地區行政管理機構」

「台灣政府」改稱「台灣當局」、「台灣總統」改稱「台灣地區／當局領導人」

《立場新聞》報導，該指引 由廣播處副處長馮建業代行，處長李百全發出。指引指到《港台》作爲公營廣播機構，員工在提及台灣相關議題上，應該高度小心用字，避免使用不恰當的字眼，並提供正確全面的資訊，推廣一國兩制及國民身份認同。

文件又指明，上述僅屬參考例子，指引並非僅適用於上述情形，員工在提及台灣時必須遵守上述指引。《立場》引消息指，港台員工亦不能再使用青天白日滿地紅旗及台灣總統府的照片。

今午《港台》一則關於「立陶宛在台灣設立代表處」的報導，報導稱台灣外交部部長在台北，對外交往部門負責人吳釗燮為「在台北，對外交往部門負責人吳釗燮」。參考《港台》過去的3篇報導，報導分別稱吳釗燮為「在台灣，外交部長吳釗燮」、「台灣的外交部長吳釗燮」，以及「在台北，外長吳釗燮」。截至今晚7時30分，未見《港台》修改過去報導的涉台用字。

《港台》發言人表示，香港與台灣同屬一個中國。特區政府一直按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策（「錢七條」）處理涉台事務。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex