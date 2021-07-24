【走訪】純愛小吃部：承載阿公店的人情味，土到極致的台式情懷酒吧

文：Ryota

「欸，聽說在公館的後巷有間『純愛小吃部』，要不要去爽一下？」有天走在公館街頭，聽到一名男子對友人這麼說著。

我在心中暗自呢喃，想從純愛獲得爽感不成問題，但也許會和他想的有些不同，畢竟他捏緊的名片寫著「敢秀、敢玩、主動、熱情」，這類標語與曖昧不清的店名，任誰都會有所遐想，他們應該也不例外，除非，他們只是基於好奇，而非色慾薰心，不過，想要壞壞的人們大多也都說是好奇心作祟就是了。

Photo Credit：雙魚做鯛魚燒

回歸正題，純愛小吃部其實是間酒吧，店址不算起眼，但寫著「純愛」兩字的霓虹招牌，卻格外顯眼，門口的小吃攤桌椅及麵攤飄來的香氣，讓一切都還稱得上是正派經營，不過，店內的昏暗氛圍與幾乎只有熟客才知道的隱密小門，又讓人不禁想起所謂的「豆干厝」，好險，小門上寫著「純吃飯交友」。

擺的也是雜誌，不過是情色的哦

推門而入，海豚刑警的〈安平之光〉響起，吧台前有著男男女女沈浸啜飲，而綿延的霓虹燈管與舊式桌椅，則讓人彷彿置身80年代電影場景。之所以會有這樣的情境，全是因為店員喜歡海豚刑警，老闆Ken與Sam也到了懷念老電影的年紀，不同時代的兩者其實有些衝突，不過那也無妨，純愛小吃部本來就沒想過要正常。

Photo Credit：雙魚做鯛魚燒

說到店內最受討論的話題，莫過於吧台的假陽具、廁所貼的成人海報，又或是不少人看到出神的情色書刊架，還有為了點餐，你就算瞇起眼睛還是得看的裸露菜單。聊起為什麼要將這些情色元素融入？他們不約而同的說：「就自己愛看啊」，當然，原因不會只是這麼單純，所以我被反問「為何大家要避談腥羶色？」。

「腥羶色這件事情，很多人私底下愛看卻又很常撻伐，但這些終究離不開生活，所以沒什麼好不能談的，我們只是有限度的拋出這個話題」，他們這麼說著。而對於純愛而言，那些情色小物也是建立這個場景氛圍的擺飾，就像Ken說的：「咖啡廳會擺雜誌，我們書刊架擺的也是雜誌，不過是情色的哦」。

阿公店真的是很溫馨

除了情慾流露的擺設，為店內帶來歌舞昇平的Disco Ball、舊式卡啦OK伴唱機，以及曖昧的燈光，則是為了某些程度上的復刻「阿公店」，這必然不是憑空幻想出來，而是根據他們因緣際會前往阿公店的經驗。

與我們想像中的不同，Ken講起首次去到阿公店的經驗，講的不是色情，而是溫馨，這也是純愛小吃部想要打造的核心之一。

Photo Credit：雙魚做鯛魚燒

他提到：「很多阿公店都是以前酒店小姐開的，現在不少客人都是當初的熟客，只是彼此都變成阿公阿嬤之後，店內就像是老朋友的聚會，充滿著人情味」，Sam也補充：「有些阿姨很有趣，可能有客人喝醉，他們還會幫對方付車錢叫車，明明自己也是出來討生活的，沒有必要這樣做，但他們跟那些阿公總有著互相幫忙的感覺。」

「正因為現在的年輕人不見得有機會體驗阿公店，所以我們想將那邊的感受帶入純愛，讓這間店成為一個載體，承載接近阿公店的人情味」，他們所聊的是對純愛的期許，也是他們開店以來持續在做的事情。

真的台式，就是要土到極致

絮聒完純愛小吃部期望帶給客人的感受，料理與調酒勢必也不能錯過。有別於大多數賣著美式或精緻料理的酒吧，這裡的餐點是台灣道地小吃，像是滷肉飯、滷白菜、熱炒等，如果想要特別一點的，不妨試試加入蚵仔的「不怕痛風滷肉飯」，或是有著主廚特製紅麴醬的「台灣醬爆敏感『乳豆頁』雞」。

Photo Credit：雙魚做鯛魚燒

至於調酒方面，取名也是充滿創意，同時富含在地氣息。諸如「紅色處女軍」、「八婆聯軍」、「多人混戰」、「後宮八位佳麗」等都有著各自含義，例如名為「事後菸」的調酒，就會真的提供一支菸，而「檳榔西施」雖然沒附西施，但檳榔則會隨著調酒一起奉上。

這些餐點、調酒命名的原因，是因為純愛小吃部認為，既然叫做小吃部，就必須真的要有小吃攤的食物，想要做出台式的風格，也不能只是做做樣子，至於為何會想用這些元素？答案倒也沒別的，就像店內的情色書刊一樣，不過就是自己喜歡罷了。

他們這麼說：「開一間店，就是要自己喜歡。情色離不開我們的生活，台式風格對於生在這片土地的我們，更是如此，真正的台式就是你要土到一個極致，台到一個極致，它就會變得很特別，甚至在這個世代成為一種藝術。」，自己操刀店內所有設計的Ken還提到：「這就是所謂的越在地，越國際。」

越在地，越國際，聽來是有些俗氣，卻也字字珠璣。但不難理解，純愛小吃部所運用的情色元素，並不是非分之想，而他們所考究的阿公店，更不同於我們的刻板印象，上述種種結合道地的台灣味，純粹是想讓你在來到這裡時，有著新奇的體驗，還能帶走一些溫馨的人情味，切記，不用像去其他酒吧那般拘謹，畢竟，純愛也沒打算太正經。

Photo Credit：雙魚做鯛魚燒

後記

在純愛小吃部開店初期，無論是生意還是聲量都遠低於現在，有次閒聊時Sam問我：「你覺得像我們這樣的店可以撐幾年啊？」

門外漢如我也說不清楚，不過我常想，每間酒吧都是結合料理、調酒、氛圍、服務等，就像是一部電影，電影當中會有劇情、演員、運鏡、配樂等要素，眾多元素才能構築你對這部作品的喜愛程度。至於純愛會不會是部長青作品？尚且不得而知，但就目前看來，純愛無疑有著亮眼的票房佳績。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航