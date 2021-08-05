很遺憾地震真的無從預測，但有機會從「長微震」中找尋大地震前兆

文：潘昌志（震識：那些你想知道的震事副總編輯）

本篇內容參考自此新聞進行編修，由於研究者為台灣科學家，提供了較詳細的說明

地震真的無從預測嗎？目前純就科學的角度，的確還做不到。

然而，相關領域的科學家，卻未曾放棄對地震前兆的研究。一份由美國西北大學為首的地震團隊最新公布的長微震 （tremor）研究結果，讓未來的地震預報（forecast）見到一線曙光。最特別的是，這項由跨越多國學者、八個研究機構合作作出的研究，採用的地震資料來自於台灣。

長微震是什麼東西？

在細談本篇研究之前，我們必須先認識一種特別的地震現象：長微震。

如果使用搜尋引擎（如：Google） 搜索「tremor」，你將會看到，這個名詞在醫學上指稱某種顫抖症。換句話說，長微震和我們一般感受到的地震不同。它多半只會產生極微弱且連續的地震波，不至於造成地面搖晃。這種微震在火山區一般被認為和岩漿或熱水活動有關，稱之為火山長微震 （volcanic tremor）；而如果是在非火山地區，則多見於板塊隱沒帶的邊界深處，一般稱為非火山長微震 （non-volcanic tremor） 。長微震屬於慢地震的一種（註1），而慢地震的震源一般位於快速破裂的普通地震和持續移動的無震滑移 （註2）間的斷層帶上。

2002年，位處日本西南部的南海（Nankai）地區，首次偵測到「非火山長微震」。之後，在全球的主要板塊交界處，都被陸續偵測到這種現象。而台灣，最早的偵測紀錄可回溯至2008年，在中央山脈南段發現到觸發型長微震（triggered tremor），自此之後，學者才開始展開對台灣自發型長微震（ambient tremor）的研究（註3）。

近十年來，地震學家開始對長微震產生高度興趣。主要原因是，長微震對微小的應力變化極為敏感。例如：長微震可被地球潮汐或數千公里之遙的地震產生的極小應力變化所誘發，此力道遠小於一個大氣壓力或約等同用手掌互相推擠的力量。

科學家研判透過觀察長微震，有機會能推測鄰近斷層發生地震的可能性。

所以這個研究，到底有什麼值得關注的地方？

這篇發表在美國地球物理研究期刊（Journal of Geophysical Research: SolidEarth）上的研究，主要在分析2010年3月高雄規模6.4的甲仙地震前後，能否偵測到長微震的異常變化（圖1）。該研究的第一作者趙子凱（Kevin Chao）為美國西北大學的數據科學家（Data Scientist），他與多名國內外著名的研究團隊（註4）合作，發現該次地震前約兩個月和三週前，長微震的模式產生了變化。

Photo Credit：Chao, et al., 2017 圖1：此研究所鎖定的區域與該地區的長微震，星號為較大的地震，其中黃色星號(圖例中以藍色文字標記)是此研究發現與長微震活動有關聯的地震，而黃色圓圈是自發型長微震。

另外，圖2（a）的長微震累加率（cumulative tremor rate）及圖2（b）的長微震現象的再現週期（tremor recurrence）和全球衛星定位系統（GPS）的位移觀測資料，同時出現了巧合的關聯性。

Photo Credit：Chao, et al., 2017 圖2：此研究的長微震變化行為。(a)為長微震累加率（綠色線條）和GPS位移（黑色空心圈）關係。(b)為長微震再現週期（藍色線條）的變化。

過去幾年，早有科學家觀察到大地震前，長微震會產生異常的現象。但大多僅從分布上探討，而這篇研究則成功地連結了地表GPS的觀測資料，並利用第二種資料的佐證，讓我們得以進一步分析這些長微震和大地震的的關聯。

研究中除了選擇2010年甲仙地震的主震（請見圖3（a）），也選了其它幾個較大的餘震來做分析。研究發現，在隔年1月底規模4.2的甲仙餘震發生之前，也可觀察到長微震異常的現象。甚至GPS訊號中，也同時看到位移方向的變化（圖3（d））。不過，在另一個2010年7月規模5.7的餘震前後，卻沒有發現微地動異常的情況。

研究團隊傾向認為這次地震距離主震時間較近，長微震的分布可能還是受到先前甲仙主震的影響（仍較活躍），而到了隔年其影響較低，而使得規模5.7地震震前產生的應力變化無法影響到長微震的活動度。

Photo Credit：Chao, et al., 2017 圖3：此研究所觀測的5次地震與長微震活動及GPS資料的關係。圖例與圖2(a)類似，綠色線段為長微震累加率，長條圖為長微震的活動程度(持續時間)，白色空心圓圈為GPS的位移資料。

有些研究慢地震的科學家，希望把長微震及慢滑移事件（slow slip event，亦為慢地震的一種），作為偵測地下應力狀態的應力儀（stress meters），並認為只要找到方式量化此種現象，就可以並找出與大地震有規律且具統計意義的關聯性，也就是說，某程度上就能作短期預測及預報。

但事實上，統計處理並不容易，就算是這篇研究也還無法完全解決問題。不過，這篇研究至少找到兩者之間的關聯，並成功從物理上解釋結果，仍然在某種程度上提高短期地震危害評估的精確度，舉例來說：

已知某斷層在未來數年（中期預報範疇）有高機率發生規模6.0以上的的地震，如果其鄰近斷層開始觀察到長微震出現異常，GPS資料也出現異常變化 （甲仙地震當年情況即是如此），則可推論該區域短期（大約數個月內）發生地震的機率較高 （當然，類似的地震預報僅在科學研究而非實用階段）。

雖然前述必要條件使得此推論模型無法試用在多數的地震帶，但對於具有許多長微震與強震高風險的區域，例如北美的卡斯卡迪亞（Cascadia）、日本的南海（Nankai）地區，則提供了短期地震預測評估的珍貴參考指標。

參與此研究的學者專長領域包括數據科學、地震學、大地測量學、地球物理等等，我們也可想見未來研究地震預測的議題會需要更多跨領域的專家攜手合作。雖然這項研究還稱不上已找到解決地震預報的最佳方法，但卻是一項結合力學理論和觀測統計的新嘗試。

參考文獻

註解

本文經震識：那些你想知道的震事授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航