2021/07/24,
《當藝術家變成貓》：喵川廣重，日本「浮世繪」藝術最後一位貓大師
插畫靈感：平塚，繩手道，東海道五十三驛站第8號。Photo Credit: 典藏藝術家庭出版
我們想讓你知道的是
本書以貓咪的幻想視角重構藝術史，將用呼嚕呼嚕的藝術力，挑起所有人的藝術神經。
文：妮雅．古德（Nia Gould）
喵川廣重
KITTYGAWA HIROSHIGE
1797-1858
喵川廣重被視為他那個時代最偉大的日本藝術貓之一，也是十七到十九世紀在日本蓬勃發展的「浮世繪」藝術最後一位大師。
還是小貓的時候，廣重一心一意只想依循父親的貓掌印，當一個救火隊員，而且也真的如願，不過他仍對藝術保有熱情。十五歲時，他開始學習木刻的技藝，創作書的插畫和美麗的版畫。
廣重的藝術天分逐漸發揮，進而製作風景版畫，描繪日本的河流、斜坡和山丘。這些充滿魅力的作品很快就使他聲名大噪，以創作雨、雪、霧的貓畫師聞名。
他是一隻非常愛冒險的貓，常常到各地旅行，同時不忘追求藝術的目標。廣重曾一次遊歷五十三個驛站；在每一站留下爪痕和寫生，之後出版了一系列五十五張風景版畫，成為他最成功也最受喜愛的作品。
在他的九生中，廣重創作出超過五千幅木刻版畫，影響了全世界的藝術貓。
書籍介紹
本文摘錄自《當藝術家變成貓：藝術史上最強藝術貓的生活與時代》，典藏藝術家庭出版
作者：妮雅．古德（Nia Gould）
譯者：王文娟
我不是貓，我是傳奇！
霸氣登場！藝術史上最偉大的22位藝術家「貓」來了！
從文森・貓谷到貓爪・克利，最萌「貓貓」化身藝術大師，喵力全開！
認識藝術界最具影響力、毛絨絨的貓咪們。不論是當代藝術大師草間喵生、法國的野獸派大師亨利・貓諦斯，還是墨西哥的芙烈達・貓蘿……本書鉅細靡遺介紹「牠」們不可思議的貓生，展現藝術作品背後最扣人心弦的生命（每隻貓貓都有九條命），以及「牠」們獨特著名的風格，讓你一睹這些大師貓的迷人丰采。本書以貓咪的幻想視角重構藝術史，將用呼嚕呼嚕的藝術力，挑起所有人的藝術神經。
貓掌警告：不只愛貓人要看，藝術愛好者更要看～喵！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬