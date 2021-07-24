《當藝術家變成貓》：喵川廣重，日本「浮世繪」藝術最後一位貓大師

文：妮雅．古德（Nia Gould）

喵川廣重

KITTYGAWA HIROSHIGE

1797-1858

喵川廣重被視為他那個時代最偉大的日本藝術貓之一，也是十七到十九世紀在日本蓬勃發展的「浮世繪」藝術最後一位大師。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

還是小貓的時候，廣重一心一意只想依循父親的貓掌印，當一個救火隊員，而且也真的如願，不過他仍對藝術保有熱情。十五歲時，他開始學習木刻的技藝，創作書的插畫和美麗的版畫。

廣重的藝術天分逐漸發揮，進而製作風景版畫，描繪日本的河流、斜坡和山丘。這些充滿魅力的作品很快就使他聲名大噪，以創作雨、雪、霧的貓畫師聞名。

他是一隻非常愛冒險的貓，常常到各地旅行，同時不忘追求藝術的目標。廣重曾一次遊歷五十三個驛站；在每一站留下爪痕和寫生，之後出版了一系列五十五張風景版畫，成為他最成功也最受喜愛的作品。

在他的九生中，廣重創作出超過五千幅木刻版畫，影響了全世界的藝術貓。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 插畫靈感：龜戶梅園，名勝江戶百景第30號 Plum Park in Kameido, No.30 from the series One Hundred Famous Views of Edo, 1857 歌川廣重 UTAGAWA HIROSHIGE

書籍介紹

本文摘錄自《當藝術家變成貓：藝術史上最強藝術貓的生活與時代》，典藏藝術家庭出版

作者：妮雅．古德（Nia Gould）

譯者：王文娟

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Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬