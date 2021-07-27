《挑出穩賺股的100%獲利公式》：集中投資小型股，3萬本金在10年滾出3000萬

文：遠藤洋

用集中投資小型股賺千倍的規劃藍圖

剛開始投資的時候，最容易受挫折｜

首先，在腦中牢牢記住你的目標：「集中投資小型股，直到有3千萬的獲利！」

大多數人想像的資產變動過程，往往與實際過程的形象大不相同；許多投資人或許會模糊的想像，投資的過程大概是重複著成功與失敗，並勤勤懇懇地以一定的金額慢慢累積起來。

但實際上，在剛開始投資的時候，成果不如預期的情形較多。然後很可惜的是，很多人在這個「初期停滯」的地方受挫，就放棄投資了。如果能撐過初期的停滯和受挫，大多在這個時候就能看見投資成果了！

掌握如何「從3萬開始、建構起3千萬資產」破千獲利的整體過程，就能避免理想與現實的差異造成的挫折。

了解這個過程之後，就能很快地穿越初期停滯的隧道，跟上成功曲線的上升趨勢了。

當然，穿過這條通道的時間也是因人而異。有人幾個月就能穿過，也有人花了數年的時間。從投資知識為零開始自學投資的我，大概花了三年左右的時間。不過，接下來我會詳細給各位意見，讓大家很快的看到這三年中的精華、要點，請放心。

首先來看看從「手頭資金3萬」開始，到構築3千萬元資產的規劃藍圖。

從3萬元起步建立了翻倍資產的人，在現實中除了我之外，還有其他人。連現金3萬也無法準備的人，在開始投資之前，你的金錢規劃可能就已經有問題了，不過別擔心，請檢視自己的開支和花錢的習慣，視情況減少不必要的支出，應該就能準備好。

那麼，我們就具體的來看一下這個「從3萬元開始累積3000萬」的過程吧！

STAGE 1：資產3萬元至30萬元

開始的第一步，就是先去證券商那邊開個買股票用的戶頭。

「姑且先試試看吧」—這種想法是很重要的，有了嘗試的念頭，才能有接下來的行動，並了解、蒐集關於買股票和投資的訊息。

把本書中接下來的選股觀察重點作為參考，先從不超過自己預算的個股中，選出一支個股，試著集中投資看看。

大家要注意！在這個時候，不能分散投資多支個股！

在第一階段，最重要的是「集中在一支股票身上，追著它、去習慣它的價格變動，掌握住該支股票的變動」。

就算結果是虧了10至20％後停損，在自掏腰包實際投資的過程中，也有很多可以學習的地方。

在你習慣之後，再把本業的收入一點一點挪到投資上去，或是把在投資上得到的獲利再次投資，慢慢增加投資的金額。

就如同前面已經說明過的，一開始的獲利或許會不太如預期。但是在這裡放棄的話會非常可惜，請不要看到有虧損就放棄喔。

只要想到未來，你會因投資而有百倍千倍的大幅獲利，那麼在這裡的損失，就像是小小的誤差數值一樣！

假設將停損設在10至20%，相當於投資3萬元、損失了6千元，即便如此，只要你從中學習、不再犯同樣的錯，將來你的投資資金變成3百萬元的時候，你就避免60萬元損失的風險了。

請你把在這個階段的小型股集中投資，當作是「練習賽」。不要拘泥於眼前的小損益，重要的是不斷去挑戰，增加投資經驗，以便紮實的學到股市的變化，在這個時候，獲利反而不是最重要的事。

STAGE 2：資產30萬元至300萬元

在這個時候，資產會增增減減，往往會停滯甚至下跌；但是資產急遽增加的時刻，將會在某個時候到來。

持續以10至20％為停損點，不要放棄、繼續投資！不僅限於投資，在許多事情上，很多人不能成功，大都是因為「中途放棄了」。

特別是在投資的世界裡，只要憑「腳踏實地的持續」，未來的資產額就會有一或兩位數的不同。

注意！在這個階段，投資標的基本上也是1支股票，最多只能到3支個股！

當你漸漸習慣投資之後，就會忍不住漸漸偏離自己初始的投資風格，想要左擁右抱的去接觸各種不同的投資商品，但是在這個時候，只會讓你的損失擴大而已，還是不要吧。

即使同時持有多支個股，結果每一個的管理都是半吊子，損失的可能性就會提高。

為了避免因半吊子的管理心態造成多於的損失，不要太過於分散投資，盡可能集中在少量的個股，貫徹「集中投資小型股」的理念。

STAGE 3：資產300萬元至1000萬元

如果能來到階段三，接下來你就會發現，投資、理財和獲利，一下子就變得輕鬆多了。

也因為是這樣的個股，投資金額變大了，相對的，自己的買賣對股價的影響也變大了，因此只集中投資一支個股就變得困難起來。

就迴避風險的意義上往往會意識到要分散投資，但是投資標的仍是至多就到3支股票為止。

在你投資之後，就更能牢牢掌握價格變動狀況或是相關新聞，以結果來說，比起分散投資多檔個股更能迴避風險。

雖然不斷提到同樣的注意事項實在顯得囉唆，但是還是要說：絕對不要做超過必要的分散投資。

到這個階段時，會更難以掌握自己實際的持股數，以及該支股票公司的狀況，甚至有人會搞不清楚當初為何會買入那支股票。

在這個階段你雖然已經多少有些資產了，但是投資成績還馬馬虎虎的人，大多都是做了超過必要以上的分散投資。

為了預防萬一，也別忘了準備一些剩餘資金。剩餘資金的基準，大概是整體資產的1～2成。

STAGE 4 ：資產1000萬元至3000萬元

到此為止，能成功以投資獲利的人，對投資的想法可以說非常正確。接下來，就是仔細做事前調查，盡可能把可望進入上升趨勢的個股用低價買入吧。

資金越有餘裕，就越會啟動分散風險的意識，會想要買入很多個股，但是即使在這個階段，持有的股票也是最多到5支個股就好。

在這個階段，想要集中投資一支股票，除非是找到一支讓你非常有自信，並且有跟這支股票同生共死的覺悟，否則我並不推薦—也就是說最好不要把所有的資金投注在一支股票上。

在這個階段，重要的是「不要讓資產減少」。資產有上百萬元的話，減少一半還有挽回的機會，但是在這個階段，資產要是減少一半，損失是相當大的。

沒有找到好的個股，或正好不是買入的時機，不要勉強投資也是很了不起的投資判斷。

投資金額是以上百萬元為單位，價格變動的情況也增加了，因此也需要逐漸增加時間在投資上。

到了這個階段，要把「守成的投資」列入考量，因此重點就在於牢牢的保住剩餘資金。剩餘資金的標準是整體資產額的2～3成，在這個階段，差不多是300至900萬左右。

STAGE 5：資產超過3000萬元

恭喜！已經累積3千萬元的你，在日本已經進入前2.3％的資產家行列了。

為了獎勵自己達成了3千萬元資產，請你務必要送個禮物給自己。由我的經驗看來，如果事先設定好要買給自己的獎勵，就會去努力，大腦也更能發揮作用。

我的做法是，送給自己1個月左右的旅行。

利用投資增加金錢當然很重要，但是有錢不花，那錢就只是一串數字而已。可以說透過實際使用金錢，使自己的人生更豐富，才是我們投資的真正目的。

此外，達到這個階段後，你就會發現「人外有人」。

繼續以3億元、30億元，也就是更上一層樓的資產為目標當然也無妨，但是好好地思考一下「對自己來說，幸福究竟是什麼？」就變得很重要。

雖然應該也有人覺得緊咬著股價線圖不放就開心得不得了，但是也有人覺得不被金錢束縛自由的生活才是幸福。

而對我來說的幸福就是「有美食、美酒、還有一群快樂的好朋友」。

往後若能結婚生子的話，也許這個價值觀會改變，不過目前只要有這三樣，我就會感覺很幸福。

請你務必好好思考，對自己來說的幸福為何，並且去尋找實現幸福的道路！

集中投資小型股的三個好處

「本業就已經賺很多了，投資馬馬虎虎就可以了」，當然，如果是這樣的話，每個月定額投資ETF（指數型證券投資信託基金），就這樣順其自然交給它，也是一種投資戰略。

但是，如果你只是個普通人、能運用在投資的金額有限，目標又是想靠投資獲得大筆回報的話，利用投資信託來操作的投資，就不可能是你的選擇。

如果要構築大筆資產，也還有一天之內數次買賣賺取利差的「短線交易」這個選擇。

雖然跟投資信託比起來，確實有可能讓資產大幅增加，但是短線交易不是光利用閒暇時間就能做的交易。

投入資金的期間，就要盯在電腦螢幕前，解讀股價線圖背後投資人的心理，眼前的供需、大戶的動向、世界情勢、最新資訊等等，都要有瞬間掌握的能力，稍有一點價格變動就要很敏感的察覺，然後反覆買賣。

如果你有成為專業操盤手的覺悟那就另當別論，如果是有正職的個人投資者，那麼我並不建議你這麼做。

就像前面所提到的，我就是疏忽了這個基本道理，不小心睡著，才會發生一個晚上就噴掉800萬日圓的損失。

每天好幾小時緊盯著電腦螢幕，用自己的時間去交換金錢、無法從這個作業中脫身，這樣的人生對我來說非常痛苦。

我是想「讓自己從時間與金錢中得到自由而投資」，所以如果為了賺錢把自己的時間綁住去做短線交易，那就是本末倒置了。

自從發現這一點之後，我就決定完全不做短線交易。

除了短線交易之外，我也做過很多種投資，也反覆失敗過，但是我得到的結論就是，散戶（個人）要用小額投資來累積大筆資產，集中投資小型股才是最有效率的！

選股方程式：集中投資小型股的3大優點

集中投資，才好照應

集中投資，你就可以把全副精神放在投資的個股上，除了能仔細觀察它的漲跌趨勢，平常也可以專注在這支個股的相關新聞或針對投資人的公告（IR）等，能非常實在的做好股票管理。 不怕被「套牢」

把持有的股票濃縮成一檔的話，抱著「未實現損失」套牢的狀態必然會消失。很多投資人會失敗，是因為只要股價稍微上漲就賣掉（實現利益），股價下跌的話就毫無根據的認為「總有一天會再上漲」，就這樣放著被「套牢」。如果定下了「當損失10～20％就停損」的規則，傷害就較淺，利用接下來要說明的「機會股」來補回損失、以獲得多餘的投資報酬。 抓住「機會股」，就可以大逆轉

利用集中投資， 若能掌握大幅上漲的「機會股」，就能增加大筆資產。把除此之外的股票交易，先設定「當損失10～20％就停損」的規則後， 都當作是「直到能掌握機會股的『練習賽』」也沒問題。集中投資小型股，也有股價變動幅度較大的風險，但是同樣的也能夠期待符合比例的大幅回報。

「本金100萬，10年賺一億」的千倍獲利！

那麼，若是集中投資小型股順利的情況下，你的資產會有什麼樣的變化呢？我們來模擬推演看看吧。

實際上在開始投資之後，你就會深痛體悟到，即便是認為「這應該會成功！」的個股，很多時候股價也不太容易按你所想的上漲。因此，以下的模擬推演，要假設以下列的條件來投資。

就算看到有潛力的新個股想投資，也只能半年增加一支。

雖然目標是股價要漲三倍以上，但是當翻成兩倍時，就要實現利益。

投資的個股有一半跌了20％的時點，就要停損。

遵守以上的條件，持續投資下去的話會如何？請看下表的模擬結果。

假設你的本金是從100萬日圓起步。到第二年為止，（因為還在打「練習賽」）資產會增增減減，雖然本金也可能會變少、不太穩定，但是你知道之後將會一口氣增加資產。

前兩年你會以為資產增加，但卻立刻又減少了，這時候你會擔心，集中投資小型股，到底是不是真的會有成果。

然而，如果早就設想到資產的減少，你就能度過這段停滯的時期。

一開始就設定好、容許某個程度內的損失，同時持續集中投資小型股，就是你通往資產一億日圓（3000萬元）的道路！

書籍介紹

本文摘錄自《挑出穩賺股的100%獲利公式：專買「一年會漲三倍」的爆賺小型股，3萬本金在10年滾出3000萬！》，幸福文化出版

作者：遠藤洋

譯者：張婷婷

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

崩盤、股災、黑天鵝好可怕？

懂得選「穩賺股」，別人的危機、就是你的翻身轉機！

8項選股公式、挑爆賺股5條件、4大買賣時機點，專給散戶、小資、小本金的選股筆記，讓有錢途的公司幫你賺錢，沒有富爸媽、也能翻轉小資人生！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航