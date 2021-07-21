2021/07/21,
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遠至荷蘭都吃得到的印尼國寶級美食：關於沙嗲的7個小知識

遠至荷蘭都吃得到的印尼國寶級美食：關於沙嗲的7個小知識
圖片提供：劉明芳

我們想讓你知道的是

印尼最知名的沙嗲為沙嗲馬都拉（Sate Madura），馬都拉位於爪哇島附近的小島，烤好的馬都拉沙嗲會包在芭蕉葉，淋上特製的花生醬加上印尼甜醬油，撒上油蔥酥，且搭配馬來粽或白飯，就是一份美味的餐點或消夜。

文：劉明芳（南洋料理達人）

說到沙嗲大家一定不陌生，喜愛異國料理、南洋料理的人一定嚐過。沙嗲的印尼文名稱為Sate或Satai ，英文為Satay，是印尼國寶級美食。沙嗲從印尼遠播世界各地，如今在馬來西亞、新加坡、泰國、香港等亞洲地區，甚至遠至歐洲的荷蘭都吃得到沙嗲。

沙嗲的由來

史料記載沙嗲源於卡博串（Kebab），卡博串是中東地區的食物，泛指將肉類加以烤、煎、炸處理，但不一定要將肉串起來。19世紀初，大量的阿拉伯及坦米爾人移居至荷屬東印度（現今的印尼），移民同時帶來了故鄉的美食。印尼人將移民者的食物結合爪哇、蘇門答臘的食材創造出具有異國風情及在地特色的「沙嗲」。

世界50大美食，沙嗲排名第14名

印尼人普遍愛吃沙嗲，它是從路邊攤到高級餐廳都會出現的印尼料理。2011年美國電視台《CNN》觀眾票選世界50大美食，沙嗲排名第14名，足見沙嗲魅力！

印尼沙嗲的共同點

沙嗲的主材料有雞肉、雞皮、豬肉、牛肉、羊肉、內臟、豆腐、天貝（黃豆發酵後的食品）等。印尼幅員遼闊，沙嗲在不同地區有不同的口感，調製的醬料也略有不同，但共同點都是使用辛香料、椰糖來調理醬料或醃肉，再以椰子樹葉的梗串肉。

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圖片提供：劉明芳

印尼最有名的沙嗲來自馬都拉

印尼最知名的沙嗲為沙嗲馬都拉（Sate Madura），馬都拉位於爪哇島附近的小島，烤好的馬都拉沙嗲會包在芭蕉葉，淋上特製的花生醬加上印尼甜醬油，撒上油蔥酥，且搭配馬來粽或白飯，就是一份美味的餐點或消夜。

沾沙嗲的花生醬為什麼好吃？

用來沾沙嗲的花生醬，其成份除花生外，還會加上椰糖或棕梠糖、蒜頭、紅蔥頭、蝦醬、石栗、辣椒、鹽巴等為原料。味道甜中有微微的鹹，若加上特製參巴醬（辣椒醬）更是美味。

沙嗲是荷蘭人喜愛的下酒菜

荷蘭曾佔領印尼300多年，除了將歐洲的飲食文化帶入印尼，同時荷蘭人的飲食也受到印尼影響，直到現在，荷蘭人的下酒菜選項沙嗲仍是榜上有名。

沙茶醬來自沙嗲醬

19世紀初大量福建、潮州、廣東沿海地帶的中國人到南洋工作，回國後也將沙嗲料理帶回中國，再結合當地食材做出大名鼎鼎的「沙茶醬」，而沙茶醬的別名就是「沙嗲醬」。

不過沙茶醬和沙嗲的口感有所差異，沙茶醬重鹹，沙嗲醬偏甜。原料部分，印尼或南洋沙嗲醬，普遍使用椰糖、花生及辛香料，但沙茶醬多半以比目魚、蝦米結合辛香料等，口感微辣，使用砂糖調味，而非印尼人常用的椰糖。

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圖片提供：劉明芳

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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