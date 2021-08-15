厭世又陰沉的「保加利亞人屠夫」巴西爾二世，卻是把拜占庭帝國推上顛峰的中興英主

巴西爾二世

研讀拜占庭帝國（Byzantine Empire）歷史時，總有些皇帝特別著名，名字必會出現在相關書籍裡。本文接著要介紹的，便是其中一位，他是拜占庭帝國馬其頓王朝（Macedonian Dynasty）時期的巴西爾二世（Basil II, Emperor of Byzantine Empire）。

馬其頓王朝是拜占庭帝國歷史上最鼎盛時期之一，大體歸功巴西爾二世。巴西爾二世一生，只專注在唯一目標，把他的帝國改造成世上史無前例的超級強權。為達至這個目標，他展現出一種厭世態度——對文化藝術毫不在意、對知識分子不屑一顧、對婚姻沒半點興趣、也全無想過要傳宗接代。帝國臣民覺得，他們這位君王演講全無魅力，經常帶著陰沉感覺。如果你遇到這麼一個人，你絕不會對他產生好感，甚至可能覺得要對此人敬而遠之。

他確實成為拜占庭帝國歷史上其中一位最著名的皇帝。然而，巴西爾二世統治之路並不平坦，在他成就霸業之前，必須先克服許多難題和困境，才得以把帝國推上顛峰。

就讓我們把他的事蹟娓娓道來。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 5歲的巴西爾二世被立為共治皇帝

充滿鬥爭的帝國宮廷

從出身來看，巴西爾二世好像天生便註定掌控帝國。958年，他出生於最尊貴的紫色大理石房間，是當時拜占庭帝國皇帝羅曼努斯二世（Romanos II, Emperor of Byzantine Empire）和皇后狄奧法諾（Theophano）的長子。

不過，在帝國宮廷裡，皇帝雖然尊貴，卻並非呼風喚雨之人。相反，皇帝經常身陷政治大旋渦中，與勢力龐大的軍事貴族無聲角力，時刻必須加以防範，生命日夜受到威脅。

羅曼努斯二世意識到這點，他不知道自己會否突然被人暗算身亡。因此，他任命兩個兒子——才剛五歲的巴西爾和三歲的君士坦丁（Constantine）為共治皇帝，為他們確立未來繼承人地位，防止其他人藉詞覬覦皇位。然而，這兩個小孩童根本無法履行作為共治皇帝的職責。

事實證明，羅曼努斯二世的擔憂是正確。3年後，他溘然而逝，死時才24歲。一般認為，他是被妻子毒殺的，不過直至今天仍沒有確實證據支持這個說法。就這樣，他遺下了年幼的兩個兒子。

5歲的巴西爾根本沒有能力統治帝國，母親狄奧法諾也不被允許單獨攝政。狄奧法諾唯有改嫁軍事貴族尼基弗魯斯．福卡斯（Nikephoros Phokas），讓他成為皇帝，稱尼基弗魯斯二世（Nikephoros II, Emperor of Byzantine Empire）。

然而，狄奧法諾與他相處並不融洽，甚至討厭這個次任丈夫。就在不久後，尼基弗魯斯突然暴斃，這應該又是狄奧法諾幹的。尼基弗魯斯死後，他的外甥約翰．齊米斯基斯（John Tzimiskes）繼任為皇帝，稱約翰一世（John I, Emperor of Byzantine Empire）。約翰所以能登上皇位，是因為他與狄奧法諾有染，與她合謀把尼基弗魯斯殺死。

約翰一世成為皇帝後，知道狄奧法諾是有刺玫瑰，她為求目的不擇手段，最終也可能謀害到自己，必須與之保持距離。於是，他迅速把狄奧法諾流放。可是，約翰一世也不得善終，他死於宮廷陰謀，被毒殺身亡。約翰一世死後，巴西爾二世終於到了能坐在皇座的年齡，成為名義上的皇帝。

年少的巴西爾二世不懂得如何治理國家，只好依賴他的攝政王叔叔「管家」巴西爾（Basil the Chamberlain）。由於這位叔叔也叫巴西爾，為了避免混淆，本文就稱他為「老巴西爾」。老巴西爾雖是個宦官，但卻十分可靠，他為巴西爾二世清除了兩個挑戰他地位正當性的地主家族。

不過，權力往往使人腐化。老巴西爾當了攝政王後，嘗到權力的滋味，逐漸有了野心。他開始把自己當成皇帝，經常無視巴西爾二世而私自頒令，甚至穿著只有皇帝可以穿的長帝袍。巴西爾二世看在眼裡，他自知暫時無能力取回權力，只好耐心等候、細心觀察，學習拉攏軍隊並靜待時機。

18歲那年，根據帝國傳統，巴西爾二世終於可以正式登基親政。就在此時，老巴西爾散播謠言，說這位年輕皇帝與穆斯林（Muslims）勾結，同時發動政變，企圖擁立一個強大軍事貴族——巴爾達斯．福卡斯（Bardas Phokas）為皇帝。

不過，巴西爾二世早就預料到有此日來臨，他比老巴西爾作出更快行動。在軍隊支持下，他選擇更早日子登基，隨即派出軍隊逮捕老巴西爾，宣布他犯了叛國罪。老巴西爾被放逐，土地和財產全被充公。

巴西爾二世從小見識不少貪婪之人，想從他手中奪走皇位。現在，他終於牢牢抓緊權力，不會再輕易分給別人。

誰是宿敵？保加利亞人

傳統拜占庭帝國皇帝給人的感覺，是奢華、旺盛和富有魅力，巴西爾二世卻全無這些特質。他身材矮小，臉孔兩邊留著長長鬍子，擁有一雙藍眼晴，服飾方面完全不講究。受到童年經歷影響，他個性難以親近，對人也不帶信任，以陰沉著稱，穿著的紫袍顏色比一般更加暗啞。雖然如此，他卻極度虔誠，甚至會帶著一尊聖母瑪利亞雕像遠赴戰場。

由此可見，與其說他是個皇帝，倒不如說他還更像個修行中的簡樸苦僧。巴西爾二世不在乎身邊人看法，或其他人對他的評價，他只有一個目標——就是鞏固權力，成就帝國霸業。為此，他急不及待便想做些事情來達成目標。

前文提過，皇帝不能呼風喚雨，在宮廷裡有大量有野心、貪婪的軍事貴族時刻在虎視眈眈。年輕的皇帝要在宮廷裡站穩腳，最直接的方法便是建功立威，讓所有人心悅誠服。因此，巴西爾二世一下子訂立了極高目標——他把目光放在帝國長年最大外患——保加利亞人（Bulgars，或稱保加爾人）身上。

一百年前，保加利亞人首領克魯姆汗（Khan Krum）統一保加利亞人各部落，成功把勢力大幅擴張。他組建了一支強大軍隊，先後打敗了三位拜占庭帝國皇帝。有說他為了慶祝自己功業，曾把其中一位拜占庭帝國皇帝——尼基弗魯斯一世（Nikephoros I, Emperor of Byzantine Empire）的頭骨製成酒杯。

自那時起，保加利亞人在巴爾幹半島（The Balkans）的勢力和影響力如日方中。巴西爾二世在位時，保加利亞人現任首領是薩繆爾汗（Khan Samuel）。保加利亞人是拜占庭帝國最頭痛的外患，經常進入帝國領土進行燒殺搶掠。巴西爾二世認為，只要他成功打敗這個強敵，那麼便能建立極高威望，皇位也就穩如泰山了。

年輕的君主急不及待想證明自己和收復帝國故土，他就這樣率領了一支軍隊入侵保加利亞帝國（Bulgarian Empire）。不知是否因為出征時氣勢磅礡，保加利亞人一時招架不住，初仗就敗給了拜占庭帝國軍隊，後撤到索迪卡（Serdica，即今保加利亞首都索菲亞Sofia）。巴西爾二世乘勝追擊，包圍索迪卡展開圍城戰，勢要攻破這座城池。

勝利似乎近在眼前，但這位年輕君王始終缺乏戰場經驗，不知道圍城戰是一種極度消耗士氣和資源的策略。20天過去，戰況卻始終膠著，索迪卡仍然牢不可破。隨著時間過去，巴西爾二世的軍隊開始出現缺糧情況。保加利亞人退入索迪卡前，燒毀四周農田，使拜占庭帝國軍隊無法在附近補給糧食。就在他們筋疲力竭之際，保加利亞人卻突然從城中向他們展開投石攻擊，一時反應不切的拜占庭帝國軍隊死傷慘重，大部份攻城武器也給破壞。

巴西爾二世知道此戰大勢已去，沒有繼續逞強，他立即解除圍城命令，帶著又累又餓的殘餘部隊撤退。然而，薩繆爾汗卻早料此。他在狹窄的圖拉真隘口（Gates of Trajan）靜候，大舉伏擊正在撤退的拜占庭帝國軍隊。巴西爾二世的軍隊慌忙四散，帝國玉璽被奪，皇帝本人也受了傷。因為這場戰爭，他失去了大量將士，只靠一支亞美尼亞精兵護送他回去。

對於巴西爾二世來說，這是一場當頭棒喝的慘敗，是巨大的屈辱。除了無法證明自己、收復帝國故土外，現在他更陷入了統治危機。那些覬覦他皇位的人，正在盤算利用他這次失敗而蠢蠢欲動了。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 巴爾達斯．福卡斯的軍隊

首要任務，就是整治反抗貴族

987年，巴西爾二世回到君士坦丁堡，狼狽的他沒有足夠保護自己的軍事力量。早前被老巴西爾企圖扶植為皇帝的巴爾達斯．福卡斯，認為這是一個絕好機會，遂捲土重來，自行宣佈自己是帝國皇帝。巴西爾二世明白到，沒有足夠實力，他是無法打敗這個篡位者。於是，他將自己妹妹許配給基輔羅斯大公弗拉基米爾一世（Vladimir, Grand Prince of Kiev）。作為交換條件，弗拉基米爾一世承諾向巴西爾二世提供6千名驍勇善戰的維京戰士。

有了這支戰鬥力強勁的維京部隊，巴西爾二世再一次成功鎮壓了巴爾達斯的叛亂。為了震懾其他欲反叛的軍事貴族，他以不同方式殺死了叛軍3名指揮官，分別是吊死、釘死和刺死。

巴西爾二世老早就不滿這些不安於本分的貴族，如今對他們更是厭惡到極。現在，他首要任務不再是收復故土，而是肅清那些貴族勢力。他向那些曾經反抗他的貴族徵收重稅，強迫他們替窮人交稅，此舉不僅能有效削弱他們的財政實力，還可以贏取民心。另一道聰明策略是他允許貴族以交稅代替提供軍事義務，能減少地方貴族的軍事人口資源，同時又能利用多收的稅金訓練一支只忠於自己的軍隊。

嘗過慘痛教訓後，巴西爾二世學得很快。他在敘利亞（Syria）與阿拉伯人的戰爭中獲得巨大勝利，粉碎了法蒂瑪人（Fatimids）的野心。為了讓軍隊迅速突擊阿拉伯人，他向每位將士分配兩隻騾子，一隻用來騎，另一隻用來運載物資，閃電行軍使他成功在敘利亞取得決定性勝利。

每次能從戰敗中學習，這位皇帝漸漸展現了他的軍事天份。現在他帶領的軍隊擁有極佳戰略視野、軍紀嚴明，實力所向披靡。最重要是，巴西爾二世不會打沒有把握的仗。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 巴西爾二世率領的軍隊大破保加利亞人

捲土重來！與保加利亞人再戰

巴西爾二世心中仍有一條刺，他從沒忘記那次慘敗，從沒忘記他的宿敵——薩繆爾汗和保加利亞人。

自從上次擊敗拜占庭帝國軍隊後，薩繆爾汗更加肆無忌憚，更頻密襲擊拜占庭帝國城鎮，更曾深入至希臘（Greece）中部。他積極向外擴張，把勢力範圍從亞德利亞海（Adriatic Sea）一直延伸到黑海（Black Sea）。

巴西爾二世知道，要解決保加利亞人這個外患，必須有周詳部署和準備，所以這些年來他一直在容忍著薩繆爾汗的舉動。經過多年準備，巴西爾二世終於作出回應，開始與將領們收復昔日被保加利亞人搶去的領土。

例如在997年收復希臘，在1000年收復普利斯卡（Pliska），在1004年收復斯科普里（Skopje），以及在1005年收復迪拉基翁（Dyracchion）。終於在1014年，巴西爾二世成功控制保加利亞帝國北部和中部，向著薩繆爾汗所在地——保加利亞帝國首都索迪卡挺進。

薩繆爾汗認為，拜占庭帝國軍隊要攻擊他的首都，必定要先穿越一個山谷，地形上與他那次伏擊巴西爾二世十分近似。薩繆爾汗加強在這些據點佈防，等候巴西爾二世再一次跌入他的圈套。策略看似有效，巴西爾二世果然直接攻擊據點之一克雷迪昂（Kleidion），卻始終無法成功穿越。

不過，這位皇帝已今非昔比，如今卻是有勇有謀。他命令一名將領不惜代價，攀山涉水繞過山谷，繞到保加利亞人後方。巴西爾二世則繼續正面攻擊，當保加利亞人發現時，拜占庭帝國軍隊已經把他們重重包圍。

保加利亞人見狀，只好棄守防禦塔，主動迎擊包圍著他們的敵軍，卻已成甕中之鱉。巴西爾二世成功突破保加利亞人防線，為數眾多的拜占庭帝國軍隊殺進保加利亞軍隊中大肆屠殺，沒被殺的，則落荒而逃。風水輪洗轉，巴西爾二世與薩繆爾汗的立場對調了。薩繆爾汗最後只靠兒子突出重圍才勉強逃離戰場，回到大本營。

保加利亞軍隊幾近全軍覆沒，巴西爾二世俘虜了近1萬4千名保加利亞士兵。他沒打算屠殺這些戰俘，打算放走他們回國。不過，巴西爾二世卻要向薩繆爾汗傳遞一個令他畏懼的訊息。他將戰俘每百人分成一組，把其中99人雙眼剜出，餘下一人被允許保留一隻眼睛，目的是確保這群戰俘有人能帶路回到保加利亞。

這群被弄瞎的保加利亞戰俘最後回到保加利亞，已經接近精神崩潰。當薩繆爾汗看到這種淒慘景象時，受到極大打擊，無法接受眼前事實，他悲痛和憤恨不已，竟暈倒過去，兩天後便離世。經過此役，巴西爾二世不僅取得了一次徹底擊潰保加利亞人的勝利，還從此得了個綽號——「保加利亞人屠夫」（Basil the Bulgar Slayer）。

繼承薩繆爾汗的人雖然繼續作出抵抗，但已是無濟於事。這個昔日曾經稱霸天下，如今卻被恐懼和絕望濃罩的保加利亞帝國，最終被巴西爾二世征服，成為拜占庭帝國一部份。克羅埃西亞（Croatia）那些統治者，很識時務地奉拜占庭帝國為新宗主國，而巴西爾二世也禮待他們。1016年，巴西爾二世昂首凱旋進入保加利亞故都索迪卡。

雖然他曾經十分痛恨薩繆爾汗，但現在卻對被征服的保加利亞人厚待有加。例如，他允許臣民以實物代替黃金交稅，並允許在保有主教委任權前題下，讓保加利亞教會保持獨立。在這些懷柔措施下，拜占庭帝國再沒有叛亂發生。可是，在巴西爾二世死後，他的繼承者廢除了這些措施，叛亂再次席捲全國，逐漸削弱中興的拜占庭帝國。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 獲勝的拜占庭聖騎兵追擊保加利亞重騎兵

一生征戰戎馬，絕不停下來

既是戰士，又是統治者，巴西爾二世在他最後時光，仍然積極對外用兵。在1021至1022年間，他在對喬治亞伊比利亞（Georgian Iberia）和亞美尼亞（Armenia）的戰爭中均取得了輝煌戰蹟。巴西爾二世統治期間，拜占庭帝國領土大了一倍，在當時是世界上的超級強國。事實上，他還計劃進軍西西里（Sicily），但卻在1025年末逝世，享年65歲，是帝國歷史上在位最久的皇帝。

一般來說，皇帝駕崩，大多會將其遺體置於精美石棺裡，再安葬在君士坦丁堡聖使徒教堂（The Church of the Holy Apostles）。然而，巴西爾二世臨終前卻要求一切從簡，命人把他安葬在君士坦丁堡外一個不起眼的陵墓，附合他一生以來的簡樸生活態度。

巴西爾二世一生征戰，終身未娶，沒留下任何子嗣，其皇位由弟弟君士坦丁繼承。可惜的是，接著的後繼者並無巴西爾二世的魄力和才能，他所留下的帝國遺產，在一至兩代後便迅速耗盡，帝國又再度陷入危機之中。

那麼，如何評價巴西爾二世？大多因為立場問題，後世對巴西爾二世評價好壞參半。對現代希臘人來說（當時拜占庭帝國已高度希臘化），巴西爾二世是個英雄人物；對現代保加利亞人來說，他卻是個罪無可恕的大壞蛋。

在希臘，巴西爾二世代表的是希臘歷史上最後一個超級強權時期，不少希臘文獻和文學把他塑造得很正面。可是，希臘人對巴西爾二世的推崇，是有意識地忽略了這位君主殘暴一面。雖然巴西爾二世成就了偉大功業，但卻是建基於無數保加利亞人骸骨之上。

另一角度來說，保加利亞人對巴西爾二世的印象卻是差無可差，他故意弄瞎戰俘，向保加利亞人傳遞恐懼，還得了個「保加利亞人屠夫」綽號，是個殘暴的征服者。

或許世上很多事情本來就有兩面——在某些人眼中的英雄，是其他人眼中的惡棍絕對不奇。

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本文獲即食歷史授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航