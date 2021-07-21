電影裡流亡中南半島多能開啟第二人生，現實中逃亡越南多是警世劇場

（中央社）電影中的東南亞常被形塑為犯罪分子的藏匿天堂，直到聽聞阿雄的故事，才知「出門在外」的人生不容易。以越南來說，每年都有數名自認「走錯路」而主動投案盼能回台的通緝犯。

去年胡志明市進入雨季逾月後的一個下午，身扛殺人罪、流亡越南14年的阿雄（化名）被人發現倒臥路邊，阿雄在醫院甦醒後，立刻表明自己是台灣的通緝犯，希望能夠返台投案，終結顛沛流離的日子。

據統計，越南每年平均會遣返10餘名台灣通緝犯，在刑事局全球10多個派駐據點排名靠前。翻閱越南媒體報導，「阿雄們」最常藏身於胡志明市周邊省市，彷彿真有某種「天時地利人合」造就如此群聚慣性。

按程序，在阿雄返台前，越南警方得先釐清他在越南滯留期間是否有其他犯罪行為。由於阿雄逾期居留太久，調查相當費時，就在台灣家人匯來的急用款項即將用罄之際，越南的慈濟志工出面接手打理阿雄的生活。

負責照顧阿雄的慈濟志工、越南台商陳子宗表示，當時為了配合官方對阿雄的後續調查，他先就近在胡志明市的旅館包下一間房間給阿雄住，並展開對阿雄長達半年的協助與陪伴。

陳子宗說，阿雄不諳越文，在越南沒什麼朋友，隻身在他鄉異國生活，為了度日糊口四處打零工，加上又有飲酒習慣，長期生活作息不規律，讓50出頭歲的阿雄看上去比實際年齡更為蒼老。

由於阿雄四肢僵硬又常頭暈，陳子宗便將阿雄送醫診療，檢查後發現阿雄有輕微中風與腦瘤。陳子宗與其他志工見狀不僅自掏腰包買助行器給阿雄，還每天陪阿雄走路復建，甚至親自幫阿雄按摩並帶他看中醫調養身體。

「台灣人那麼多、世界那麼大，偏偏在越南給我遇見，佛教相信因緣，我在想是不是上輩子曾接受過阿雄的幫助，所以必須回報，做這一切我心甘情願。」陳子宗以佛教的因果論解釋自己對阿雄的無私付出。

與阿雄告別前，陳子宗不捨阿雄身無分文，與其他志工取「六六大順」之意，合包了6600元給阿雄，並送上有「佛門孝經」之稱的地藏王經，盼他還能有機會孝順高齡老母，彌補多年未能盡孝的遺憾。

Photo Credit：慈濟基金會提供，中央社記者陳家倫河內傳真 躲藏越南的通緝犯阿雄（化名）在慈濟志工陳子宗（站立者）的照顧下，身體逐漸恢復健康。

一般民眾對通緝犯的了解，大多來自新聞媒體或影視作品，特別是一些重大外逃罪犯，似乎都在海外過著逍遙、滋潤的日子，但這些人之所以見諸報章，就是因為罕見稀有，其他為數眾多的普通逃犯則是另一境遇。

面對中央社記者詢問，刑事局駐越南聯絡官張能欽未就個案具體說明，但強調每年大概都有2至3名主動投案的台灣通緝犯；促成投案的動力往往是盤纏用盡，根據逃犯自訴，不外乎是經商失敗、花天酒地、錢被騙光等。

在這種情況下主動投案的逃犯，往往寄望有人幫忙「出旅費」以便回台。不過張能欽強調，逃犯回台前，必須以日計費繳清逾期居留罰緩，基本400萬越南盾（約新台幣4900元）起跳，並自行支付機票錢，再由他押至機場。

而除了主動投案的台灣通緝犯，越南警方也很積極逮捕罪犯，對毒販興趣尤其高，因涉毒案件背後常有複雜的犯罪網路，毒品也是各種犯罪的根源，若能攻破不僅有助改善治安，更是吃下績效大補丸。

張能欽說，逃犯選擇來越南多是看中距離近、物價低，的確也比較常在胡志明市周邊省市被發現，這是因為台商、台灣人主要聚集在這裡，加上華人也多，比較方便溝通，才會有這樣的現象。

但他表示，越南的生活物價不斷在成長，與多數人印象中的越南已有一段落差，事實上他所接觸到的部分通緝犯為節省開銷甚至避居越南鄉下。

越南的物價是怎樣的水準，以記者派駐的首都河內市為例，平民餐點烤肉米線一碗約4萬越南盾（約新台幣50元）；先前因公前往胡志明市，發現當地售價約為6萬越南盾（約新台幣75元），再搭上飲料，一餐吃下來也是要台幣上百元。

不同於電影中的「大哥」流亡至中南半島多能開啟聲色犬馬的第二人生，現實中的逃犯際遇雖也具戲劇張力，但少了排場與有力的「後勤補給」，更像是為教化民眾而在電視播出的警世劇場。

Photo Credit：中央社 電影中的東南亞常被形塑為犯罪分子的藏匿天堂。據統計，越南每年平均會遣返10餘名台灣通緝犯，其中包括因為盤纏用盡而主動回台投案者。圖為越南首都河內市夜景。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒