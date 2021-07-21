2020東京奧運：選手村傳出3名運動員確診，不排除最後一刻「取消奧運」

（2021/07/21 更新智利奧運選手檢測陽性，東奧出現首例因確診棄賽）

2020東京奧運將在本週五（23日）盛大開幕，各國選手相繼抵達入住選手村，不過選手村上週傳出確診，與東奧相關的確診也越來越多，東京公共衛生專家週二（22日）表示，所謂用來控制東京奧運選手村內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫泡泡已經「破了」，東京民眾有被傳染的風險，東京奧組會秘書長也表示，不排除最後一刻取消奧運的可能。

東奧相關確診超過70例

東京奧運一共接待來自200多個國家、1萬多名運動員，他們住在奧運選手村21棟大樓內。奧委會雖然強烈建議選手和隨行人員接種疫苗，但據悉只有80％的運動員有接種疫苗。

奧運村內目前一共有3名選手確診，包括上週日（18日）來自南非足球隊的2名選手，以及20日出現一名身份未透露的海外選手。根據日本《NHK》，與東奧有關的確診共有75人。

不過稍早傳出，20日檢測成陽性的選手，是一名智利女跆拳道選手Fernanda Aguirre，成為第一位因為染疫退出東京奧運的運動員。

智利奧委會20日在一份聲明中表示，「（ Fernanda Aguirre ）沒有症狀，身體健康，但不幸的是，由於日本當局規定確診者要接受10天的隔離，她將無法參加比賽。」這名選手原將 於週日（25日）參加 57公斤級比賽。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）上週表示，篩檢和隔離規則能讓參與奧運的人把病毒傳給日本居民的風險「是0」。不過 東京公共衛生專家 澀谷健司週二接受採訪時坦言：

「很明顯，這個泡泡系統破了。這些外來的旅客間，還有他們和當地人之間，似乎有某種互動。」 澀谷健司說，「旅 客、運動員、記者、各國代表，他們當然應該在防疫泡泡中，但看起來效果不佳。」

他說，入境時篩檢不足，加上無法控制人們的行動，這意味著奧運可能會加劇Delta變異株的傳染。

日本東京奧組委事務總長（秘書長）武藤敏郎的發言，透露不排除在最後一刻取消奧運。武藤敏郎（Toshiro Muto）在記者會上表示：

「我們無法預測COVID-19病例數量會如何變化。因此如果病例激增，我們將會持續討論。」

武藤表示，將視疫情狀況，再度召開五方會談。 五方分別是國際奧委會（IOC）、2020年東京奧組委、日本政府、東京都政府和國際殘奧會。

東奧開幕式將於當地時間23日晚上8時（台灣時間晚上7時）在東京國立競技場舉行。

為什麼這麼多選手紛紛被檢測出確診？

澀谷健司批評，奧委會無法密切追蹤每個人 的動向，運動員和記者也沒有長達14天的隔離。

上週（16日）一名20歲的烏干達舉重選手 Julius Ssekitoleko ，在大阪飯店留下一張「回國生活太苦了不想回去，我想在日本工作」，請同伴將行李帶回國給家人，就此失聯。有民眾目擊他在熊取車站，購買往名古屋方向的新幹線車票，警方也在名古屋車站的監視器發現他的身影，而這名逃逸奧運選手在20日在三重縣被找到了，正接受警方調查中。

不過另一方面，維吉尼雅大學流行病學家 Costi Sifri認為，之所以接連傳出選手、相關人員確診，是因為東京奧運這樣的重大賽事，對相關人員的測試相當頻繁， 發現無症狀病例的數量很顯著，但他表示「 這並不是一件壞事」。

Costi Sifri也 說，世界各國的疫苗計劃各不相同，甚至 一些年輕的運動員，可能在自己的國家還未被列為疫苗接種對象。

疫情下的奧運，怎麼規範運動員？

根據《今日美國》， 原則上運動員在抵達日本當天 和接下來的3天內進行隔離，但和奧運相關的活動「可以例外」。不過，選手每天都要進行唾液抗原檢測（ 如果檢測結果呈陽性，則進行PCR檢測）。

運動員也不得使用公共交通工具，如果要到訓練或比賽場地，只能搭乘奧運指定的汽車或公車（司機也和運動員一樣，密切監控身體狀況），也不得在東京四處走動參觀景點、商店，或到餐館、酒吧消費。

如果運動員同意，可以打開GPS數據協助奧委會確認動向，但這不是強制性的。

美國選手正準備進入奧運選手村｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

赴日本採訪奧運的《公視新聞》記者表示，日本政府要求入境的外國人得進行14天隔離，不過隨著日子逼近，各國選手與隨隊職員陸續抵達，有立即工作與訓練需要，才啟動「泡泡模式」，像是奧運採訪團的記者不需14天隔離，但抵達日本後前3天，每天都要採檢1次，接著每4天再採檢1次。公視記者下榻的旅館，臨時聘請2位人員，24小時監控，出入必須登記，要去買吃的得步行15分鐘的路程。

東京奧運中華代表團19日下午抵達東京羽田機場，目前已完成篩檢，全團陰性，已陸續安排回選手村及下榻飯店。

運動員確診了怎麼辦？密切接觸者可以參賽嗎？

如果運動員在奧運期間確診了，他們將被要求立刻被帶到指定的隔離飯店，進行隔離，並且不能繼續比賽。

至於確診者的密切接觸者，根據國際奧委會的定義，是與確診者距離1公尺以內、沒戴口罩、有 至少15分鐘的接觸，密切接觸者 將被要求進行檢測。

如果選手被匡列為密切接觸者，要繼續比賽，他們必須每天進行PCR檢測。 在比賽開始前6小時以內若結果呈陰性，才可以參賽。

東奧犯眾怒，豐田、NTT、NEC等大老闆不出席開幕式

日本東京20日通報，一共有1387例COVID-19的新增病例，已經連續4天單日確診破千。公共衛生專家警告說，因為季節因素、移動的增加以及Delta變異株的肆虐，東京下個月每日新增病例恐怕將超過2000例，可能會使該市的醫療體系瀕臨崩潰。根據《路透社》，日本只有33％的民眾施打至少1劑的COVID-19疫苗。

隨著當地確診增加、當地民眾反對奧運聲浪不減，身為東京奧運的最高等級贊助商豐田汽車（Toyota），已經表示不會在日本播出與奧運相關的電視廣告，希望降低對於品牌的傷害，日本電信業龍頭NTT、日本電氣NEC等也已跟進，將不出席奧運開幕式。

而在開幕以前，東奧將在21日展開第一場的女子壘球賽，由地主國日本對戰澳洲，將在福島市的福島縣營吾妻球場開賽，這將是一場無觀眾的比賽。

Tokyo Olympics latest: Japan-Australia softball round kicks off games



Follow the latest on #TOKYO2020 on Nikkei Asia's free blog. https://t.co/hM3zdWlOr6 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) July 21, 2021

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺