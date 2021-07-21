患者在家去世、氧氣機價格瘋漲，緬甸軍政府遭批防疫措施「完全崩潰」

緬甸COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）深陷疫情，在軍政府掌權後，由於支持民主立場的醫護人員加入不合作運動，或遭到軍方搜捕，導致醫院人力短缺，讓本就因為變種病毒加劇的疫情，更雪上加霜。緬甸社會也因此陷入混亂，不少患者無法至醫院接受治療而在家去世，一個志工組織透露「一天要運送30到40具屍體」，而醫療用品如氧氣機、血氧機等價格高漲甚至翻倍。

《伊洛瓦底》報導，由軍方掌握的緬甸衛生體育部（Ministry of Health and Sports）19日公布，2月1日至7月19日期間，累計9萬4000例確診病例，2150例死亡病例，死亡病例大多是6月中以後出現。緬甸人口最多的仰光（Yangon），過去6日內每日新增病例都超過千例，累計病例達6693例。5月以來，緬甸全國330個鎮區已有296個出現病例，且Alpha、Delta和Kappa三種變異病毒株均已出現在緬甸。

許多醫生和志工表示，實際確診數字遠比官方公佈還高，許多人因為不信任當權的軍政府選擇待在家或從醫院返家。一家仰光私人診所的醫生表示，他幾乎忙翻了，過去幾天收治了上百位感染COVID-19的患者。他指出，COVID-19症狀和季節性流感很像，但是由於COVID-19病毒傳布極廣，大多數出現症狀的都是感染COVID-19，「感到不適時保持隔離很重要，不要出門，這不是季節性流感，而是COVID-19。」

《金融時報》報導，軍政府領袖敏萊昂（Min Aung Hlaing）將軍18日表示，為了合作抗疫，鼓勵民眾投入志工行列，以及「組織和協會盡其所能跟我們一起合作。」近幾週每週新增病例都是翻倍成長。自疫情發生以來，COVID-19病例總確診病例23萬4000例，5281例死亡病例，不過世界衛生組織（WHO）認為這數字仍是低估的，因為緬甸人口有5400萬，每天能篩檢的人數僅1萬2000人到1萬5000人。

緬甸、泰國、印尼和馬來西亞都面臨傳染性更強的變種病毒株使疫情爆發。緬甸衛生官員和人權運動者指出，緬甸疫情升溫跟大眾不信任軍政權有關，在2月1日政變掌權後，當局攻擊、監禁甚至殺害許多反對他們的醫護人員。緬甸醫生促進人權組織（Myanmar Doctors for Human Rights Network）創始人Troy Maung（化名）指出，「許多醫生仍然在躲避搜捕，許多診所已經關閉，因為診所員工擔心被拘留，也擔心設備被沒收。」

在政變之前，緬甸是東南亞最早開始接種新冠疫苗的國家之一，其使用的是印度血清研究所（Serum Institute）生產的牛津/阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）疫苗。然而，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）政府倒台打亂控制疫情的行動。目前，緬甸醫生、護士以及媒體工作者都加入公民抗命運動以反對政變，軍政府的回應是逮捕醫務人員，並搜捕為治療負傷抗爭者而設立的診所。據人權組織政治犯援助協會(Assistance Association for Political Prisoners）稱，自政變以來至少有66名醫生、護士和外科醫生被捕，7人被殺。



緬甸醫生促進人權組織的說法，接觸者追蹤、隔離和治療等防疫措施已經「完全崩潰」。緬甸衛生體育部本周表示，預計今年將有一半人口接種疫苗，但政府反對者駁斥政府宣稱的目標，該政權沒有連貫或可信的政策來遏制病毒。「軍政府要對這場國家災難負全部責任。」平行政府民族團結政府（National Unity Government）的人道主義事務和災難管理部部長溫密埃（Win Myat Aye）說，「他們在疫情期間發動政變，表現出了極端魯莽。」

《自由亞洲電台》報導，民族團結政府19日警示軍政府管理第三波疫情的方式，可能導致40萬人死亡。民族團結政府衛生部長周韋蘇（Zaw Wai Soe）指出，「我們的流行病學家將會監測疫情，並記錄感染和死亡人數。」他表示，「我認為現在一天約有1000人死亡，說一天有6000例到7000例確診病例可能都還是低估。他們（軍政府）低報。如果系統性的收集數據，一天可能有2萬例確診。」

《金融時報》報導，軍政府國家行政委員會（State Administration Council）表示，8月以前會從中國收到600萬劑疫苗，其中400萬劑時政府購買，200萬劑是北京捐贈，第一批100萬劑會在7月最後一週收到。不過，緬甸軍政府並未揭露疫苗是哪一個品牌。根據當局數據，目前緬甸約有175萬人已接種疫苗（緬甸人口有5400萬）。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

患者在家逝世

《金融時報》報導，COVID-19病例激增擊潰了緬甸本就脆弱的醫療系統，屍體堆滿目的與火葬場，社會惶惶不安。人們在拂曉前就開始排隊為生病的親人填充氧氣瓶，並恐慌地搶購雞肉和雞蛋——相信他們這能提升免疫力。社交媒體上湧現的貼文顯示，不少醫院不得不拒收病患，以免有人獨自在街頭死去。

《緬甸前線》報導，支持民主醫護人員參加公民抗命運動，不少醫院缺乏人力而顯得空蕩，有志工挨家挨戶收集在家去世的患者。每天清晨，Than Than Soe的手機就開始響起，來自仰光各處家庭向她求助——他們的家人在家去世。她一一記下名字、住址和通訊方式，並派遣團隊去迎接，「我們一天能收30到40具屍體......我相信其他團隊也是差不多情況。」

Sann Oo從去年疫情爆發起都當起志工司機，一天要工作13小時。「以前我們送患者去醫院，我們會詢問患者『你要去哪家醫院？』」他說，「現在不一樣了，當我們接到來電，我們要詢問的是『哪家墓園？』」

《緬甸前線》報導，4日一處市場被顧客擠得水泄不通，他們湧入幾家特定商店：有賣感冒或流感藥物、維他命和防護用品如口罩的。醫療用品價格瘋漲，包括藥品、口罩和氧氣。一家店主指出，「大概是1日開始，大家都害怕感染COVID-19， 所以開始囤積所有他們認為會需要的貨品。」另一家店主說，「未來一兩個月內，批發市場上常備藥品可能會缺貨，如果感染病例持續維持這麼高。」

緬甸藥品醫療設備商會指出，緬甸有90%所需藥物和相關產品都是透過進口而來，要滿足需求是一項挑戰，有些國家已經為了優先滿足國內需要，對出口醫療產品設下限制。緬甸投資暨對外經濟關係部為了舒緩需求量，已經鬆綁進口氧氣機的限制，例如現在進口前不需要再得到食藥署批准。

最緊缺的醫療物資即為供氧設備，約有20％的COVID-19患者需要使用，但醫院在沒有足量設備的情況下無法讓重症患者都能使用，不少患者的家屬只能求助於私人業者或慈善團體。10公升氧氣機價格已經從150萬緬元（約2萬5563新台幣）漲到200萬緬元（3萬4084新台幣），40公升的氧氣機要價（7萬6690新台幣）。血氧濃度器價格翻倍，從9000緬元（約153新台幣）漲到1萬9000緬元（約323新台幣）。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒