「我以為，我可以救得了你」：自殺者身後，仍承受巨大創傷的遺族們

文：林佳儀（OVER BLUE 跨越憂鬱團隊成員）

如果把生命比喻為時鐘，那麼有預期的死亡可能是你看到時鐘逐漸走得慢了，你知道它總有一天會停止運轉。

對遺族而言，自殺的發生有時很突然，時鐘好像一直以來都正常運作著，但有天它忽然就停下了，而你甚至沒有察覺到裡面的零件哪裡不對勁。

當一起自殺事件發生時，人們會關注在自殺事件中的死者，祈求他能夠安息。然而還有一群人──他身旁親愛之人，還活著、承受著失去至親之痛的人──經歷了這樣一場災難之後，他們該怎麼活下去？

「自殺者遺族」指的是因為自殺事件而遭遇痛苦的重要他人，同樣也是這場事件中受傷的靈魂。

但他們因為對自身的責備感，以及大眾對「自殺」的負面觀感等因素，無法開口述說自己的壓力與困擾。社會的閒言絮語常常夾雜偏見和批判，不適當的關心反而會形成額外壓力，帶給遺族更多傷害。面對外在的不可控，有些遺族會選擇先將自己孤立起來，不向外求助。

如果身為遺族的你也不知道該如何開口，如果你也曾因此徬徨無助、甚至動過想死的念頭。希望這篇貼文可以給你一些慰藉、可以給你一些指引的方向。也希望讓你知道，你不是唯一被留下來的人。你並不是孤獨的。

沒有經歷過以上事件的你，也可以一起來關注自殺者身後，仍承受著巨大創傷的遺族們。你的關注、分享，都可能讓他們有更多機會被看見和理解，告訴遺族們，你並不孤單。

Photo Credit: OVER BLUE 跨越憂鬱

姐姐在自殺之前的幾個月，曾經打過電話給我。當時她問我，能不能過去跟她一起住一段時間。但是，想起之前跟姐姐住在一起的時光後，我拒絕了。

我覺得好疲憊。姐姐發病時候的模樣、說自己想死的模樣，家人們只關心生病了的姐姐也讓我覺得很不公平⋯⋯我想我沒辦法再承受下去了。

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姐姐自殺後，遺書中唯一提到的家人只有我。她總是掛念我，希望我在外地也仍然能過得好好的。

但看到這封遺書的我，只覺得當初的我好自私。我好後悔自己所做出的選擇，為什麼我當初不願意去姐姐身邊陪伴她？我不斷責備自己，我覺得我永遠沒辦法原諒自己。

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儘管我努力想要維持正常的生活，可是我總是忍不住在想：當初要是我能回去的話，事情會不會變的不一樣？要是我能幫助姐姐的話，她是不是就不會死了？

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在一場自殺事件中，痛苦的不只是逝者，以及許許多多被留下來的生者。他們需要承擔的傷痛像烙印，永遠存在他們的心中，卻相較不受到大眾的關注。

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自殺者遺族很難向其他人述說自己的經驗，也因此難以向他人尋求安慰。這是因為自殺常常會被視為是可預防的，遺族常陷入認為自己當初明明就可以拯救對方的自責感中，而不敢跟外界述說。且自殺帶有汙名，外界評價跟看法更形成向外求助的壓力。

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自殺者遺族所要面對的複雜情緒，跟平常親友死亡的情況相比可能更為特殊。許多複雜的情感交互影響，像是一張複雜的網，將遺族緊緊纏繞其中。下一頁將簡單介紹有哪些常會出現的情緒。

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自殺者遺族的失落悲傷有其特殊性，帶有更多震驚、無法相信、憤怒、恐懼、污名感及困惑。

震驚：遺族在逝者自殺發生前可能會有預期，但真的發生時仍很多震驚及無法相信「隱約覺得他會出事，但沒想到是自殺」。 憤怒、內疚：有時他們會帶有巨大的憤怒，對外如：對鑑識／驗屍人員、其他親友等；對內如：自責內疚，感覺自己見死不救，或是有許多的「早知道，就不該⋯⋯或早知道，我該⋯⋯」遺留許多悔恨。 恐懼：這是創傷壓力後症候群（PTSD）症狀反應之一，如見到大體時的驚嚇、解離；後續不斷闖入腦海的死亡畫面、兩人曾有的對話揮之不去，也會迴避想起死亡相關的人事物反應；過度警覺或者解離無感，睡眠受到影響；可能產生類似幻覺，誤以為對方還沒有過世，或是有靈魂在身邊環繞不得安寧。 污名：這更是讓遺族難以調適的一個社會處境，因自殺帶有污名，遺族不易向他人尋求安慰，他人安慰常伴隨評價，過度可憐遺族或過度責備逝者，反而成為壓力，乾脆緘默不說，以免傷口再次撕裂，進而越來越孤立自己。 困惑：逝者「為什麼」要選擇這樣的死亡方式，或者「為什麼」是現在⋯⋯等等問題，無法獲得解答，遺族就被留在某個時刻，不停回溯可能的原因，但一方面又進行否決，進入無限的困惑迴圈。

參考資料：〈自殺者遺族複雜性悲傷之心理治療〉

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如果你是自殺者遺族，或許你可以試著這麼做：

接納：正視自己的失落、悲傷等複雜的情緒感受； 改變：調整與轉化自己的生活和思考的方式。

以下將一一說明該如何實踐這兩個部分。

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在接納的第一個步驟中，需要你認清死亡的事實，面對和死者的分離，去感覺哀悼的情緒。並且坦然面對自己的失落，不過度評價或渲染自己的悲傷。這將可以幫助你有意識地回到當下，知道自己為何而難過並正視自己的悲傷。

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在第二個步驟中，想邀請你適時地喘息。面對巨變，情緒有時也會來不及反應，而你可以允許自己在這樣的時刻休息。

如果將哀悼視為一個空間，在承受因死者而帶來的傷痛之外，也肯定會有不被失落侵擾的時刻。想提醒你，可以好好地保留並允許自己也能有自己的空間。

你可以試試看跟自己旅行，將關注的焦點、生活的重心回歸到自己的身上，與自己好好相處。

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接納的第三個步驟是描述與感受回憶。希望你可以回憶過往與死者的相處，並重新感受與死者的關係。希望讓你在想起死者時，並非著重在其自殺的細節上，而是跟死者之間的美好回憶。

在這個步驟中，很有可能會因為感受到「失去」而不太舒服，但這也能幫助你有意識地學習如何跟痛苦相處。

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進入到改變的第一個步驟，你可以嘗試用各種方法，跟死者建立永恆的連結。可以表達自己的思念（如寫作、繪畫等創作），藉由你們之間的回憶、理念與愛等等，讓連結得以延續，讓你們不會因為死亡而分離。

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來到最後一個步驟，想要你思考的是：從現在開始，你打算如何帶著這個死亡經驗繼續生活？

這個死亡經驗可能會激發一些新的體悟。你可能會更珍惜眼前與親友的相處、可能會將死亡的悲憤化作創作的動力，也有可能會想要分享你的經驗，來幫助曾經與你一樣深陷痛苦的人們。

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最後，想邀請你可以聽聽看別人的故事。希望能讓你從中得到共鳴，知道自己並不是孤身一人。

參考資料

延伸閱讀

本文經OVER BLUE 跨越憂鬱授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航