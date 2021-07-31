《手槍女王》：我不覺得有性癖的客人就是變態，但我還是覺得戀童很母湯

文：涼圓

【性癖】

基本上「性癖」分成我能理解的／我不能理解的，我覺得性癖嘛，應該就那樣吧，只要A片有拍出來的應該都有一點大／小眾族群有偏好。總之就是有需求才有供給，所以謎片上有的哏就算是我能理解的，女僕啦、女刑事啦、手銬噗累啦、69啦、還是BDSM……但戀童，我就真的不太能接受。

我不覺得有性癖的客人就是變態，我反倒認為每個人都會有那麼一兩項性癖，只是常見不常見，理解不理解而已。不過我覺得來半套店要求特殊性癖服務不是很好……有些真的建議多花點錢去專業一點的地方玩。

1. 講鹹濕話

這個很通用絕大部分的男人，有情趣又能滿足征服慾，但很少有小姐能辦到，真的要點恥力跟表演天分。

打手槍不比全套，有時候男人還是要一點想像空間的。裸體接觸不夠力的時候，叫他們想像一下最喜歡的片情節，不知道救我多少回。

至於這部分能做到什麼程度，真的就不是技術問題，在於妹能放下多少身段了。

我曾經做過一個很怪的客人，他當時在我和另一個小姐中猶豫很久，最後勉為其難地選了我。

然後在我按摩的時候一直問我：

「欸，妳覺得Ｘ小姐服務好嗎？她也會這樣幫男人按摩嗎？她也會這樣幫男人做輕功嗎？」

我：「呃我不知道耶……不然現在還來得及，你要不要換小姐來？」

客：「不用啦！妳就很好啊，不然我怎麼會選妳。那所以妳覺得Ｘ小姐一個禮拜要做愛幾次？她可以接受嗎？她喜歡什麼體位？她喇舌的時候舌頭都怎麼擺？她覺得肛交爽嗎？她喜歡用道具嗎？跳蛋好還是按摩棒呢……」（無限延伸）

我：「……」

這傢伙就這樣問到了後半段，我邊打他還邊問。我眼神死著機械性動手擼鳥，突然，一個柯南式靈光閃現，我打斷了滔滔不絕的客人：「欸，你聽我說，」我用最平板的語氣和最面無表情的棒讀（棒読み，原指以日語無次序地閱讀中文，後衍伸為缺乏情感波動與表現）語氣說道：

「我上個禮拜被七個男人拖進草叢裡輪姦而且我覺得超爽的。」

「——哦哦～真的假的，噢！」就這麼射了。

「……」我也就隨口一試，沒想到這傢伙還真射了。

大概是我臉上的鄙視太明顯，客人滿臉不可置信：「妳剛騙我？」

覺得被七個男人拖連草叢輪姦超爽才不可置信吧！「廢話，怎麼可能是真的啦！」

雖然我不會加值，但那不代表我的老點到別的小姐手上是一定好處理的。我就被同事抱怨過我的老點難打得要死，又死不加值……相對地我做過別的妹的老點也是不好搞，從包廂出來我都很佩服那個小姐……到底要怎麼用台語跟客人演鹹濕劇？

那還是我第一次聽到「哇賣拆破妳林呸啊」，然後才知道「林呸啊」就是「奶罩」，然後還要克制住「賀，你拆呼哇跨麥，拆破宰立。」的衝動接著講：「啊，郎糾歡喜耶，緊用力拆破哇林呸啊，撞破哇雞掰∼」……生無可戀。

男人，真沒妳想像的這麼難。

2. 強暴哏

客：「來，妳躺在床上，假裝是午休中的人妻，然後我是闖空門的痴漢。等一下我進來妳就裝睡，然後我說：『太太穿這麼少午休好下流哦∼』的時候就會摸妳，差不多摸到腳踝妳就醒來，大喊：『你這個變態！』然後把我踹下床。」

客人拉著我實地演練，連我等一下踹他哪裡、他會怎麼跌倒都先套好。

我：「……噢…好……然後我就被強暴了嗎？」

客：「當然不是，這樣太沒深度了！妳先騎上來甩我兩個巴掌，然後說：『哦呵呵呵呵，像你這種變態就該讓姐姐好好教訓一頓，我要強暴你！』懂嗎？」

我：「……可是我沒有加值……」

客：「不用加值啊，這只是演戲，又不要妳真的做，等一下妳坐我身上搖的時候會拿毛巾隔著。」

說完還用一副「只是演戲妳還想當真啊」的鄙視眼神看我。

我：「……」

3. 戀足癖

客：「妳的腳趾好可愛哦，圓圓潤潤的，腳底又不粗糙，完全是我的菜，我可以舔嗎？」

我：「呃……是可以，那我先去洗一下？」

客：「不用洗沒關係的。」

我：「蛤？」

我還沒反應過來，他已經跪到我腳邊抓起我的腳開始舔，還是連趾縫都不放過的那種。

被含住腳趾的感覺很怪異，也不知道算不算舒服，但我很緊張：「會不會很臭啊？」

客：「不會，沒有味道。」 我放下心：「那不就還好我都穿透氣的鞋——」

客：「可是我比較喜歡有味道的，真希望妳有腳臭味。」

我：「……」

客：「妳可以用腳幫我打嗎？」

我：「足交嗎？可是我真的沒試過……」

客：「沒事，我教妳，我請教過別的小姐了，她真的用腳把我打射。」

我：「…好……」為了足交認真到這種程度，我服。

4. 戀童癖

我一進去就是長長的沉默：「那個……我看起來像小孩子嗎？」

客：「不像，可是妳看著我笑得很開心，我覺得妳不會嫌棄我。」

我：「我真的不會嫌棄人家的性癖好。」但是我還是覺得戀童很母湯。

前半段都還好，有說有笑氣氛融洽，後半段就尷尬了。

我真的不是他的菜，不管我怎麼努力，客人依舊半軟不硬的。生理上對成熟女人就不行。這時候客人安慰地拍了拍我，說：「沒關係。」

我眼神一亮，沒關係是不用打了嗎？

客：「我用我的手機邊看色情網站，妳一邊打吧。」

我：「……」 他的手機裡滿滿都是八到十二歲，那種將發育未發育的小女生，穿著死庫水（日語泳衣）、和暴露的衣服、擺出各種不雅姿勢，還一臉無辜的照片。

「妳會不會很瞧不起我，覺得我是個變態。」

「不會，你不是變態，你不是想辦法尋求紓解的管道了嗎？」我笑著說。

不過，我認為你真的是社會的隱患。

Photo Credit: 水晶孔。大辣出版

5. BDSM

皮繩愉虐邦

客：「妳有做過要求被虐待的客人嗎？」

我：「有啊……就用他的皮帶抽他屁股之類的。」還甩到我自己。

客：「蛤，就這樣哦？」他不屑地撇撇嘴，「真是不合格的奴隸。」

我：「……？」

客：「我想先向妳道歉。」

我：「嗯？怎麼了？」

客：「我不是故意在妳上廁所的時候打開門的，我當時尿急，沒注意裡面有人……」

我：「哦，沒什麼，是我不該以為快下班沒人就沒鎖門。而且其實只是看到我坐在馬桶上，又不是真的看見什麼。」

客：「但是看到妳上廁所的瞬間我就硬了。」

我：「……」

客：「妳就是我們奴隸夢想中的女王啊！高䠷性感、身材豐滿、前凸後翹，不笑的時候高貴冷豔、生人勿近的樣子，我都想成為馬桶讓妳尿在我身上！」

我：「……蛤？」

客：「真的！我甚至願意吃女王陛下的『聖物』！噢，我的女王大人，我是個骯髒的奴隸，請您懲罰我吧！」說完他撲通一聲，全裸的跪在我腳邊。

客：「女王大人，求您踢奴隸的蛋蛋，我會含著您的腳趾，一聲都不會叫的。」 我：「……大哥你確定？」

客：「不要叫我大哥，叫我賤人、雜種、狗！這語氣不對，妳要凶狠地罵我！踢吧，我沒有喊停之前都可以踢，越用力用好！對了，盡量用腳背踢我的會陰處就好。」

於是我絞盡腦汁痛罵一個完全是陌生人的客人，一隻腳踢他的蛋蛋，另一隻腳塞在他的嘴裡。老實說，我大腿很痠痛，而且詞窮。

我：「我就知道你們男人就是賤！不對，你不是男人，你只是我養的狗，只配吃我的屎喝、我的尿！女王的腳垢好吃嗎？賤雜種不准停！呼、呼……」好、好累，比平常打手槍還累。

「奴隸不停，舔好了可以賞賜女王的聖水給賤雜種嘗嘗嗎？求求女王陛下！」

蛤，什麼聖水？

「就是您的尿啊，懇求您賞賜，一口就好！」

我的腦袋一瞬間卡殼。

這傢伙叫我在包廂尿尿？直接對著他的嘴嗎？這樣一定會濺出來吧？……不對，我幹嘛真的分析喝尿的可行性！我才剛尿過啊！

「你不配！」馬上切回女王角色的我，立馬伸手甩了他一巴掌，不輕不重。 「啊啊！暫停，妳不要打我……」

「抱歉，我太大力了嗎？」

「不是，我怕會被隔壁包廂聽到。對了，如果妳要打我的臉，記得由下往上打，這樣才不會打到頭，我還可以用臉享受到全部的衝擊。」

「……好吧，我們剛演到哪？」原來你會怕被人聽到啊？我一直感覺你以身為一個優質奴隸為榮。

一小時後，神清氣爽的客人後頭跟著精疲力盡的我。行政在門口送他出去，笑問：

「我們妹妹的服務怎麼樣？」

客人豎起姆指：「很好、很專業！」

我：「……」一點也開心不起來怎麼辦。

6. 莫名的性癖

至於什麼叫做A片上看不到的性癖呢？就是字面上的意思，你從來沒聽過的，就算在性癖裡都不知道興奮點在哪的，莫名的性癖。

那是一個很有名的客人。首先，他洗澡就要二十分鐘。注意，是開始前洗二十分鐘，結束後再洗二十分鐘。

據說他覺得被水柱強力沖刷很舒服。

他本人倒是滿好的，也好聊天。

客：「每次我給蓮兒按都會睡著耶，她按得實在太舒服了。」

我：「可是你給我按從來沒有睡著，是嫌我按得不好嗎？」

客：「妳沒有按得不好啊。」

我才剛鬆一口氣他就接下句：「只是妳說話太有趣，我每次光顧著聽妳說話，都不知道妳在按什麼，哈哈哈哈哈！」

「……」哥你這算是誇獎嗎？

可是後半段就很麻煩了，他非常、非常地難打。

每次我打到計時器響的時候，他就會說：「如果打不出來，可以試著在我耳朵旁邊吹口哨。」

「口哨？可是我不會吹曲子。」

「不用啊，就幫小孩子把尿的那種噓聲而已。」

我試著邊打邊在他耳邊吹口哨，不多久他真的就射了。

有一回我真的耐不住好奇，就坐床上等了他二十分鐘洗好出來，我問：「你是不是對口哨聲有什麼性慾啊，這算某種戀物癖嗎？」說完還就吹了口口哨。

想不到對方居然捂起耳朵，然後對我舉起爾康手：「別！沒有打的時候，千萬不要吹口哨。」

「為什麼？」

「因為其實我很怕口哨聲……」

「……」

好哦，所以你會射是因為害怕嗎？比如說大家逛鬼屋，人家被嚇到可能會噴尿，然後你會噴點別的什麼是嗎？

相關書摘 ►《手槍女王》：你要十八歲的那種手技一流、輕功強，她可能十三歲就要開始打

書籍介紹

本文摘錄自《手槍女王 HAND JOB QUEEN：一個從業職人的真情告白》，大辣出版

作者：涼圓

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八大行業第一手現場直擊

女大生慾海浮沉十年磨萬劍最真實的告白

打手槍也有職人

「不管成為多資深的小姐，

每次打開包廂門前，我還是會感到緊張。

因為我永遠不知道門後是一個怎樣的客人。」

「我的人生很無聊，只是打了一萬隻雞雞！」

涼圓的身分特別，她既是性工作者，又不是過去傳統形象中的為錢下海或者拜金，涼圓給了台灣社會一個當代性工作者的故事和生命經驗，她不是因為家裡欠債而下海，也不是因為拜金而淪落風塵，而是「打手槍是我那時候能選的最好工作」。這種誠實的說法可能顛覆許多人的想像。

好在我們有涼圓，那是一個真人，在台灣長大，有屬於台灣的經驗和人生，同樣喜愛動漫、閒聊八卦。她說的故事無從辨別真假因為獨一無二，她的文字直接告訴你當代職場充滿歧視，所有的待遇都不好，打手槍雖然被歧視，但至少是個「誠實的工作」，銀貨兩訖，提供台灣男人最需要、最原始的生理需求服務。

這本書寫的故事正是一個活生生的人，她自認為自己是手工業者，踏實認分地打著一隻一隻的雞雞，賺取她的「手工費」，有需求才有存在，她解決男人們的需求後，誠實地告訴你這是她的選擇，她有這樣一段的人生，她打著一隻一隻的手槍來養活自己。

「在八大，一旦迷失方向，

就會失去自己本來想要得到的東西，

甚至會更多……」

涼圓有著微豐腴的身材，上圍有點傲人，笑容有點靦腆，長相甜美……有點宅男女神的特質，所以在她成長人生中，總是不斷地遇到被騷擾或侵犯，真的是罄竹難書，從西門町的怪阿伯、油膩肥胖的房東、網咖怪客人中年大叔、騙色的中醫師、餐廳的廚師等等，不勝枚舉。在他們臉上，顯露著涼圓從小見到大的，見獵心喜的神采，那種只是視線就足以侵犯她的眼神。

貧窮會消磨一個人的志向，什麼氣質啦、目標啦、展望啦，那些在吃飽飯面前，都是虛的。

「不當小姐，我也能活著。但是當了小姐，我才活得像個人。」

涼圓接受命運，她願意吃別人的剩菜剩飯、做最髒的工作，甚至不惜進八大行業做個小姐，扛起沒有家人陪伴和支撐的命運。她在書中寫道：

「哈哈，真是……原來被性騷擾也是會習慣的呀。你們都想幹我，是嗎？幹不到至少也要占點便宜，對吧，不然枉費你們對我那麼好。」

「好呀，我同意你們的遊戲規則，我跟你們交換吧，我出身體，你們出錢。但是，想上我，不可能。誰都不會得逞，你們越想要，我就越不給。我不會讓你們任何人得到我的身體，我絕對不會讓你們任何人得逞，絕對不會！」

於是，有了「涼圓」。一個以處女之身闖蕩八大行業的荒唐事蹟。

啊啊……又是這個眼神。

我還是很討厭被男人當作獵物打量，但是包廂裡的男人另當別論，他們才是獵物。

「大哥您好，我叫涼圓，怎麼稱呼您呢？」

眼前還是那座獨木橋，我毅然決然地踏上去。讓那些長長的怪手爬上我的腳踝、撕開我的衣服、那一條條的舌頭舔舐我的嘴唇和皮膚，甚至私處。而我只是握緊那些陽具，站穩，往前走。

「有點噁心，但是，可以接受。」

姿態難看了點，但穩，能過橋。

只要不要掉下去被刺穿，怎樣都好。

「做了，就輸了。」

這是一本笑淚交織――手槍女王「涼圓」的自白書，

為我們揭開平常那些道貌岸然男子，可說是猥褻與低俗的一面，

如果你也想要一窺八大行業，這本絕對是首選，讓人瞠目結舌！

這本非關道德，只是一個曾經入行十年，如今已經上岸的煙花女子，

三十世代的她，想要為自己的生命歷程留下紀錄，於是寫了這本

獻給在慾海浮沉的――你／妳

本書封面及內文插畫，邀請圖像創作者水晶孔Crystal Kung參與，更增添了作者文字的想像魅力。

Photo Credit： 大辣出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九