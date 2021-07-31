《手槍女王》：你要十八歲的那種手技一流、輕功強，她可能十三歲就要開始打

文：涼圓

【十個客人常見的自以為】

1. 以為半套店的都會接加值，而且我們的報價已含加值費

這個我覺得滿不可思議的，這通常發生在沒有來八大玩過的小男生身上。可是照理說，來這種未知的地方不是都會做點功課嗎？不怕被仙人跳嗎？居然連半套店／全套店、玩法、明配／暗配，什麼都分不清楚就來了。

當然不乏有職業客就是來挑戰的極限，因為很多報基本的私底下其實都有接。不過那也就意味著她們比一般暗配的妹還要挑客，你長得不帥、想又不想付錢的客人，好好練練你的嘴皮子吧，女人畢竟是聽覺的動物，年輕妹又不知事，你可以在有限的時間內說服她跟你做免錢的，那也是憑本事啊。

話說回來，有這本事何愁交不到女友？不排除人家就想玩玩不負責就是了。

相對的，不是寫明配（指可以接受全套且不挑客人）就一定會接不用問。除非你事先已經嗆明你就是來打炮，來看檯的妹也知道。她們還是有拒絕的權利，而且那不一定是你的問題，有可能人家今天已經接五六七個，有可能她今天紅字、發炎、狀況不好，有可能客人她真的就不OK⋯⋯你就是入珠三顆可能都還有妹會接，但萬一人客懶叫上明晃晃地開菜花，再給三層套子也是要拒絕的吧！

然後暗配不等於乾淨，不要再跟我拗跟暗配妹無套不會得病。你就說說自己面對健診的時候心不心虛、怕不怕就好。

2. 以為半套店都是黑道等著剝皮

遇過幾個新客，少數啦，幾乎每天來問，但就是不來消費。本來以為他是怕妹給假照，約好又不能換。但叫他去現場看又死不肯……還有好不容易叫到店家門口，結果行政出來接他還直接躲起來！哥，你這是還要不要消費啊？

咳，當然也是常聽說把客人約來洗劫財物，然後來一班非善類仙人跳部隊，強押人簽本票之類的……不過那通常是私約、個工、套房才有的危險。以店家來說，我們才怕新客人不曉得是什麼牛鬼蛇神，一言不合就報警吧。

3. 以為照片都是本人照

就連老司機也常常有看照片約妹的惡習。俗話說得好，盡信照不如無照。懂攝影就曉得，光看那些亮到不行連妹本人都在發光的照片，都該知道修過吧；不懂攝影懂行情的，看一下它那要麼飯店、要麼泳池的背景，也該知道吧；完全都不懂的，就是看那眉眼也該知道這種妹不可能只要兩千四，還送音樂、毒龍口爆、三光（指全脫）陪洗吧！

最最誇張的，是有些妹子美麗的假照與普通的本人照放在一起，人客還是硬要相信本人是漂亮的那張。不要再拔獅子的鬃毛了，不，等等，如果這樣妹就能變成你想像中的那樣那你就去拔吧。我寧願你相信獅子鬃毛好過相信照片。

PS. 現在假照幾乎成為風氣，也不能怪幹部欺騙消費者，畢竟照片是店家提供，不用就沒得看。然而正妹拍的本人照卻常常不比假照來得有吸引力，又容易被熟人發現。再說就算是本人照也是可以修的，真的不要想得太美好。

4. 因為她們是出來賣的，所以高顏值正妹予取予求，而且免費

這到底是什麼理想國度，不如兩千四給你，你帶帶我。

我覺得身為客人要有一點自覺，外在條件與服務尺度就像一座翹翹板，檯錢是那個中心點。正常來說，越是條件素質好、年輕貌美的妹子，服務流程和技術就越弱。對於那些年輕又有尺度的妹，花兩千四就能玩到真的是要感恩戴德。

很久以前某間店曾經出過一個女神級超級正妹，不過尺度非常非常小，小到我客人點到她，她一進門就先說：「你想要什麼服務？我都沒有哦。」最後聽說兩邊互相討價還價以後，那個妹只是全身脫光，站在包廂裡讓客人看與摸了一整節……結果客人交出來的客評只有：她屁股很圓很翹、奶是經典的水滴奶大小剛好又夠挺、真的是神他媽正皮膚超白、超水嫩，全身找不到一絲缺點……之類的，對於服務隻字未提。純手工應該還是可以，但因為不可能有任何技術可言，我那老司機客直接放棄。所以年輕正妹送到底有沒有可能呢？

有！但這就是各種看臉看人品了，跟你玩手遊能不能抽到一樣，沒有天天出貨的。再不然就是很物理地看臉……你長得太寒磣、不會把妹又掏不出錢，要怎麼期待年輕正妹一視同仁地給你殺必死？尤其有的還一副花錢就是大爺的姿態，要知道，身為正妹，人家平常待遇也是比照公主哪，可沒有老妹那種好脾氣。

至於那種主打予取予求的妹子……照片你就當作參考吧。那照出來就是給你看字的，後面那個不是妹，只是插畫。

再補充一個……字也只是參考用，體重正負五到十公斤、極端身高也可以有五到十公分的誤差，罩杯差個兩三個也有可能。

5. 關於技術

「姐，那個妹長相是不錯啦，可是她既不會按摩也不會輕功，手技又差。按沒兩下就直接上來素股（指股交），一副想我快出來把我送走的樣子，我真的覺得很沒Fu。」

「……哥，你還記得你跟我約的是年輕妹、十八歲的那種？現在她就要手技一流，輕功強，她可能十三歲就要開始打。」

「……」

是不是聽起來很地獄，真的不是每個愛玩少女背後都有個懂調教的鬼父。這時候還會有客人來跟我硬拗，說什麼現在有那麼多國中女生就有性經驗的，不是就趕上十三歲了嗎？可是你們仔細想想，通常這種妹玩的對象也差不多十三到十八的小屁孩，正是最不想打手槍的年紀。他們有可能知道什麼叫調教？有把尿道跟陰道搞清楚都算不錯了吧。

我也是聽客人跟我說的，某個號稱大尺年輕妹，入行前男友、炮友無數，卻從沒有聽過何謂前戲，都是脫褲子直上，我一臉震驚。

「什麼！沒有前戲？從第一次到現在？那要怎麼插？插進去不是痛死？」

客：「我也不知道……但真的不怎麼舒服吧，看得出來她也不是喜歡，只是不排斥而已。」

曾幾何時，做愛一定要有前戲也變成阿姨我的自以為是……我真的以為只要不是強姦，最最起碼也要有兩坨潤滑劑吧？

也別要求她會按摩，她搞不好連水腫都沒有，自己小腿都沒捏過兩下。事實上她還主動送素股，我已經感動得熱淚盈眶了。

Photo Credit: 水晶孔。大辣出版

6. 店家和經紀沒有義務教妹技術面

這就是5的延伸了，有的客人抱怨不懂的同時，也會怪罪店家、經紀，甚至怪 我們沒把她教好。我真的覺得這可能是八大行業太氾濫了，才給了客人我們有像一般企業一樣，給做「職前訓練」義務的錯覺。

店家妹都是如此，如果妹本身只是，條件可能也不算優，有的兼職經紀更是直接丟在店裡自生自滅，她有上檯就當作撿到、沒有也不痛不癢；站在店家立場，這妹也不曉得過了今天有沒有明天，明天報班也不代表會常駐、常駐也不是店家的妹，他們有什麼義務要照顧別人家的妹子，給她們訓練功夫？頂多告訴她臨檢要怎麼辦而已。

曾經有店試著讓蘭姐實地教導MM打手槍操作，那個躺上去被圍觀的男經紀人造成了一輩子的心理陰影，不過我聽說他瘦歸瘦懶叫很大。我猜這種一根永流傳就是很多跟八大圈子熟的男性不敢吃窩邊草的原因。

因為沒有統一教程，這也就是為什麼同樣是按摩打手槍，每個妹慣用的方式不同、做起來的感覺也不一樣。說真的到最後這還變成約妹的樂趣了，所以可以再衍生一題。

7. 不要再問A妹有沒有B妹優，C妹有沒有比D妹正

有的客人做到一個他心目中最優的妹子，就會要求幹部以後都介紹這樣的給他，並把後來約的妹通通跟他的女神做比較。然後一邊嫌她們無法超越人家……

所以青菜有蘿蔔好吃嗎？如果有，那你吃蘿蔔也可以，為什麼非得吃青菜？所以王Ｘ凌有蔡Ｘ林正嗎？如果沒有，那王Ｘ凌沒有存在價值了嘛？她怎麼還不退出演藝圈——的概念真的不行。（以上發言完全虛構，如有雷同純屬巧合。）

就算能耐到給你找兩個複製人，都不會是同樣個性，你這麼愛妞妞就去約妞妞不好嗎？人家也沒上岸，你硬是想找個妞妞加強版2.0、3.0是何必呢？當然我支持你多約幾個備胎，免得妞妞沒來或上岸。但是首先你要懂得接受她們不是妞妞這個事實？

我也是常常在茫茫網海裡找新的文章啊，就算魔祖師難以超越，也可以接受其他屬性啊，年下養成美強（耽美BL作品中 「美攻強受」的模式）ABO（耽美BL作品中的世界觀設定。指除了男女之外的性別設定，分為Alpha、Beta與Omega），多肉、清水不都各有美感嗎？

8. 半套店是八大行業，不是合法營利團體，所以不受消基會保護、請不要拿我們跟一般服務業去比較

「為什麼妹可以用假照？」、「為什麼妹不會按摩輕功、為什麼不教？」、「為什麼約了妹子她卻可以臨時請假不來」、「為什麼不能用三倍券？」、「為什麼要戴口罩？」、「為什麼要管制手機？」、「為什麼要被行政驗身分看證件和手機？」、「為什麼居家隔離不能叫外送？」……

哥哥們，你們還記得自己去的這個是聲色場所嗎？回客都不曉得哪天就成線民了，客人都不驗，就算你自己沒問題，但你怎麼保證你隔壁的不是便衣？這種出事沒有政府保護的店，自我防護做再多都不嫌撐著，相較之下，你跟我談消費者權益？……我只能跟你說：「我盡量，但不能保證。」

9. 也是最重要的一點：幹部不會通靈

首先，我不知道你什麼喜好，給我點邏輯。

「姐，現在有沒有優的。」

「哥幾點，要什麼型？」

「隨便，優的就好。」

「……」 我覺得，一碗優的冬粉湯首先冬粉不能太軟，要帶勁不硬。冬粉一定要細的，湯頭要濃厚，配料一定要有金針菇，比例最好與冬粉是一比一，可以小辣但不能太辣。不知道在座的各位同意嗎？

你倒是把你優的定義寫出來啊！最最起碼你總要有個關鍵字吧，好歹我還說了冬粉湯，問你要吃什麼，你跟我說隨便好吃就好，你是女友（嘲諷不管問什麼，女友回答都是「隨便」、「不要」）嗎！

後來我列幾個覺得的：「這幾個都不錯哦，而且現在可以約。」

客：「所以現在沒有優的了嗎？」

我不曉得別的幹部是怎樣，但我超不喜歡反式發言的，我寧願你說：「還有嗎？」

也不要問我：「沒了嗎？」尤其是在我推了一堆之後。好啊，我真的找了一堆好吃的你有本事就給我都吃下去啊，那你直接說沒好吃的了嗎？到底是幾個意思！

「都很優啊，哥有理想的型可以現在跟我說啊。」

「××館的蒼蘭有嗎？聽說很優。」

「有啊，02（指凌晨兩點）可約。」

「太晚了。為什麼要等這麼久？」

「因為她是優妹，優妹是大家都想約的，很難隨要隨有哦。」

「那有沒有別的，要跟蒼蘭一樣的。」

跟她一模一樣的就是××館的蒼蘭哦。「是有幾個類似的，哥可以參考一下這幾位。」

「看了照片沒Fu，下次吧。」

「……」Fu你麻痺，你當選塔羅牌呢。

10. 幹部沒有見過所有的妹

當你拿著一張假照問我那個妹長得怎樣、服務好嗎，我只會拿起電話把同樣的問題再問一次店家，最後能給你的無非就是一個籠統的形容詞。年輕豔麗、可愛漂亮、氣質清新、小肉、微肉、胖妞……

要知道八大行業每天來去的妹的速率，大概只比外匯操作的市場數字慢一點。更不要說妹換張照片、名字、換店家就變成妹的事，比國人罹癌率還高。

而我們不可能第一時間全知全能什麼都知道，也不可能把所有妹都記住，更加不可能用我們的推測就幫你Match到對的妹，絕對沒有百發百中！

基本上你就算問我某個妹幾歲，我也都是掰個大概，所以我們也不可能知道哪個妹屁股上有橘皮、哪個妹有狐臭腳臭、哪個妹奶頭粉不粉紅！

再來，除非那個幹部身兼那個妹子的經紀，不然妹都不歸幹部管：「風信真的是個很可愛很單純的女孩，我去國外出差的期間，她就拜託姐姐妳照顧了。我會多給妳錢，一定不要讓她做到壞客人。」

……哥，你託孤呢？人家風信父母俱在經紀在管，輪不到我說話吧。

「拜託了，我只信任妳。」

聽我說話啊喂！

「為什麼含羞不來上班了？是不是家裡出了什麼事？她什麼時候會再回來？」

……哥，你當妹是冰箱裡的剩菜，想到了拿出來熱熱就有得吃？就算是吧，剩菜要壞要丟我都攔不著了，還能逼著人家妹子幾時下海上岸不成？

「鳳仙真的很優嗎，為什麼沒有客評？有沒有聽過不用付錢直幹的？有我就約。」

幹什麼，別人約了怎樣沒有必要跟幹部報備，就算別人免錢也不見得你就可以好嗎？

「貴點也沒關係，有沒有配合素質更好的店？」 哥是說仙界嗎？我也曉得那裡都是仙女，可是我還沒準備要成仙。哥要先上去看看的話我是不反對的。

「為什麼她服務時間少做了十分鐘？」

為什麼你知道卻不問她，要來問我？

「為什麼寫暗配妹子卻不肯接我加值？」

因為你就被打槍了，一定要我說這麼明白嗎？我想當個好人吶……

「剛剛現場有個長頭髮、高高瘦瘦很漂亮的正妹，幫我問問她叫什麼。」

哥，你人不就在現場嗎？為什麼不問呢？

「請問有詳細一點的特徵嗎？」

「哦，我看到她的時候，她正挽著客人手臂走出來送客。」

「……」

相關書摘 ►《手槍女王》：我不覺得有性癖的客人就是變態，但我還是覺得戀童很母湯

書籍介紹

本文摘錄自《手槍女王 HAND JOB QUEEN：一個從業職人的真情告白》，大辣出版

作者：涼圓

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八大行業第一手現場直擊

女大生慾海浮沉十年磨萬劍最真實的告白

打手槍也有職人

「不管成為多資深的小姐，

每次打開包廂門前，我還是會感到緊張。

因為我永遠不知道門後是一個怎樣的客人。」

「我的人生很無聊，只是打了一萬隻雞雞！」

涼圓的身分特別，她既是性工作者，又不是過去傳統形象中的為錢下海或者拜金，涼圓給了台灣社會一個當代性工作者的故事和生命經驗，她不是因為家裡欠債而下海，也不是因為拜金而淪落風塵，而是「打手槍是我那時候能選的最好工作」。這種誠實的說法可能顛覆許多人的想像。

好在我們有涼圓，那是一個真人，在台灣長大，有屬於台灣的經驗和人生，同樣喜愛動漫、閒聊八卦。她說的故事無從辨別真假因為獨一無二，她的文字直接告訴你當代職場充滿歧視，所有的待遇都不好，打手槍雖然被歧視，但至少是個「誠實的工作」，銀貨兩訖，提供台灣男人最需要、最原始的生理需求服務。

這本書寫的故事正是一個活生生的人，她自認為自己是手工業者，踏實認分地打著一隻一隻的雞雞，賺取她的「手工費」，有需求才有存在，她解決男人們的需求後，誠實地告訴你這是她的選擇，她有這樣一段的人生，她打著一隻一隻的手槍來養活自己。

「在八大，一旦迷失方向，

就會失去自己本來想要得到的東西，

甚至會更多……」

涼圓有著微豐腴的身材，上圍有點傲人，笑容有點靦腆，長相甜美……有點宅男女神的特質，所以在她成長人生中，總是不斷地遇到被騷擾或侵犯，真的是罄竹難書，從西門町的怪阿伯、油膩肥胖的房東、網咖怪客人中年大叔、騙色的中醫師、餐廳的廚師等等，不勝枚舉。在他們臉上，顯露著涼圓從小見到大的，見獵心喜的神采，那種只是視線就足以侵犯她的眼神。

貧窮會消磨一個人的志向，什麼氣質啦、目標啦、展望啦，那些在吃飽飯面前，都是虛的。

「不當小姐，我也能活著。但是當了小姐，我才活得像個人。」

涼圓接受命運，她願意吃別人的剩菜剩飯、做最髒的工作，甚至不惜進八大行業做個小姐，扛起沒有家人陪伴和支撐的命運。她在書中寫道：

「哈哈，真是……原來被性騷擾也是會習慣的呀。你們都想幹我，是嗎？幹不到至少也要占點便宜，對吧，不然枉費你們對我那麼好。」

「好呀，我同意你們的遊戲規則，我跟你們交換吧，我出身體，你們出錢。但是，想上我，不可能。誰都不會得逞，你們越想要，我就越不給。我不會讓你們任何人得到我的身體，我絕對不會讓你們任何人得逞，絕對不會！」

於是，有了「涼圓」。一個以處女之身闖蕩八大行業的荒唐事蹟。

啊啊……又是這個眼神。

我還是很討厭被男人當作獵物打量，但是包廂裡的男人另當別論，他們才是獵物。

「大哥您好，我叫涼圓，怎麼稱呼您呢？」

眼前還是那座獨木橋，我毅然決然地踏上去。讓那些長長的怪手爬上我的腳踝、撕開我的衣服、那一條條的舌頭舔舐我的嘴唇和皮膚，甚至私處。而我只是握緊那些陽具，站穩，往前走。

「有點噁心，但是，可以接受。」

姿態難看了點，但穩，能過橋。

只要不要掉下去被刺穿，怎樣都好。

「做了，就輸了。」

這是一本笑淚交織――手槍女王「涼圓」的自白書，

為我們揭開平常那些道貌岸然男子，可說是猥褻與低俗的一面，

如果你也想要一窺八大行業，這本絕對是首選，讓人瞠目結舌！

這本非關道德，只是一個曾經入行十年，如今已經上岸的煙花女子，

三十世代的她，想要為自己的生命歷程留下紀錄，於是寫了這本

獻給在慾海浮沉的――你／妳

本書封面及內文插畫，邀請圖像創作者水晶孔Crystal Kung參與，更增添了作者文字的想像魅力。

Photo Credit： 大辣出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九