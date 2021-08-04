【書評】《花之祭典》：走入京都最深處的密室，揭發女人的放蕩與男人的齷齪

文：CharMing的投幣式置物櫃

人性，即是「人」加上「性」。日劇《AV帝王》拍出來的是人類對於金錢、自由、性愛等各式慾望，管他什麼倫理道德，只要在AV的世界裡，「慾望」即是主宰，是能夠掌握全世界男人命根子的想像。

日本的官能小說，也是如此。然而，如果要說文解字日文的「官能」二字，或許要多用一個「美」解釋之。官能，是肉體的快感，強調以眼耳鼻口的「感覺器官」感受肉體之於性的快感。不是情色抑或是色情，而是肉慾與情慾並存，同時也探討著深層的人性與人生意義的文學題材。

畢竟日本的成人世界博大精深，官能小說可以是情色也可以是色情，世人眼中的「低俗」何嘗不也是種美，一如這些在書中細膩描繪性愛的經典作品：江戶文學代表作《好色一代男》，描繪出生於妓院、男女通吃的世之介，從遁入佛門再到狼狽入獄，飽受人間貪嗔愛恨的折磨；谷崎潤一郎筆下各式追求肉體與心靈痛感和快感，《痴人之愛》、《瘋癲老人日記》等官能與異色的情慾交融；渡邊淳一的《失樂園》躍上大銀幕，藉由黑木瞳的嘴說出「如果我淫蕩，那麼世上所有女人都淫蕩。」那濃厚且炙熱的不倫戀；新官能派性愛文學代表，憑藉《皇家賓館》拿下直木賞的櫻木紫乃……等等。

但如果將以上歸類為官能小說，可能會讓有些人感到不太開心。

畢竟，與市面上氾濫色色的Ｈ小說不同，毫不諱言寫出情慾的官能小說與以藝術底蘊描繪情慾的文學，存在著些微（但非本質）的差異。簡言之，就像是「我想上你」與「我想和你有愛的結合」這類用詞的直接與否。畢竟做愛也是有程度的差別，官能小說世界裡的做愛，是拋開所有道德層面，以最能夠撩撥讀者癢度、深度、濕度，直達銷魂高潮的大人殿堂。

因此，打開「正統」官能小說的正確方式，不是先打開雙腿，而是要先打開慾望的感官。

透過文字牽引而出性的妄想，集窺淫、禁忌等悖德之事，官能小說從日本終戰後開始蔚為流行，在沒有嚴格的審查制度下，人民對於性的追求開始變得露骨與坦蕩，尤以專門介紹SM性虐待《奇譚俱樂部》雜誌的出現，孕育而出團鬼六《花與蛇》、沼正三《家畜人鴉俘》等堪稱奇書的官能寫作，而兩者hard core的程度都是直搗核心，其中又以大量描寫SM綑綁與女體崇拜、性之饗宴的團鬼六的《花與蛇》數度被翻拍成系列電影，甚至在1974年成為電影公司「日活」免於倒閉的救命靈藥。

而一生備受爭議的官能小説家團鬼六，在他逝世前一年有了可望延續他「意志」的接班人。2010年，花房觀音的《花之祭典》拿下日本官能小說最高殿堂「第一回團鬼六賞」大獎，書中以日本「京都」作為故事舞台，將人類的「性慾」揉捏成一顆顆精美的「和菓子」，從花朵、花瓣再到花蜜，《花之祭典》流瀉而出的是外表看似光鮮亮麗的古都背後，那不為人知卻又淺藏於每個人心中的七情六慾。

這世上沒有比和菓子更情色的食物了——

和菓子老店的老闆用品嘗和菓子的方式舔舐我的身體時，對我這麼說。——摘自《花之祭典》

比日式風情還來得更加濃烈的，是花房觀音筆下人類之於情慾，時而粗暴時而細膩的刻畫，一下是大刀刻出性凌辱後的快感，毫不修飾的淫言穢語；一下又以精美的雕工，刻畫花鳥風月之外的風花雪月。《花之祭典》走入「京都」最深處的密室，掀開端莊的和服、拉下權勢的西裝褲檔，赤裸裸地揭發女人的放蕩與男人的齷齪。

無論是男女、女女還是亂交，此書展現的即是官能小說的極致，是只要加入一滴染料就能將白色的練切（以白豆為主原料的和菓子）染上任何顏色，最後端上桌的都是不斷被塑型的畸戀。無論是美乃對松崎，從卑微到被征服的愛恨、情慾糾葛，抑或是將「南無阿彌陀佛」化為高潮浪語的和尚秀建，都只是這座千年古都裡，將貪婪視為得道成佛的世俗之人。

《花之祭典》不只是一部單純的官能小說，花房觀音想寫的也不只是能挑起男人慾望的文字，而是在「勃」與「縮」之間，那名為性幻想的崩壞與「人」加上「性」的不可預測性。

書籍介紹

《花之祭典【日本官能小說最高殿堂・團鬼六大賞第一屆得獎作品】（18禁）》，三采出版

作者：花房觀音

譯者：陳令嫻

日本官能小說最高殿堂團鬼六大賞第一屆得獎作品

京都情色文學女王花房觀音出道代表作，藝術×復仇×背德的多重感官體驗

潛藏在千年王城下的野獸欲望和魅惑，沉淪與快感最美的情與愛

舌尖上的情慾流淌花蜜，飄散香氣，美不勝收……

「這世上沒有比和菓子更情色的食物了——

他用品嘗和菓子的方式舔舐我的身體時，對我這麼說。」

男人的眼神......

他的眼神強而有力，在他雙眸中我看到自己的倒影。——我果然是被蛇盯上的青蛙。

在如此強力的眼神注視之下，我怎麼拒絕得了呢？我果然無法拒絕這個人，無法違抗這個人。

男人的手指......

他那十根關節分明又粗壯的手指揉捏白豆沙餡，先用食指與中指緩緩撫摸白豆沙餡，彎起關節朝內側施力，捏出突起的部分。接下來用大拇指畫圈做出兔子耳朵的形狀。明明手指粗大，細膩的動作卻有如行雲流水。松崎是不是用製作和菓子的方式撫摸女人呢——？

真渴望那十根手指在自己身上遊走。

桂木美乃在京菓子老店「松吉」修行，只為了成為一流的和菓子職人。

某天夜裡，店主松崎帶美乃來到一棟老式民房，屋內坐滿了京都有權有勢的人們。

「不懂得取悅男人的女人，就無法成為一流的京菓子職人。」

男人們用發現獵物的眼神，從頭到腳，細細打量。

因羞恥而僵直的身體，松崎粗壯的手指帶著熱度往花芯深處纏繞──

明明不該有感覺的，明明應該很羞恥的，但我就是沒辦法反抗他的每一句話和一個眼神，我到底是怎麼了──

這一天改變了美乃的命運。

京都闇黑世界的男女×女女×亂交欲望，美乃對和菓子的愛，延伸到對男主角松崎的敬愛、服從、卑微到征服。

這些情感演變成對其他角色的畸戀和控制欲，最後她選擇和她心中最愛也最恨的男人走上同樣的路……

極致發狂女性愛慾，對欲望不斷追求，花將真正盛放。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航