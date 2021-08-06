廣島原爆76週年重看《謝謝你，在世界的角落找到我》， 戰爭時代活著比死亡更加艱辛

文：鹿刻Luke

最近，2020東京奧運如火如荼的舉辦，民眾也難得可以一掃疫情嚴峻的陰霾，雖然沒辦法進場替選手加油打氣，在電視機前的我們卻又遠遠的聯繫在一起。若不是疫情攪局，這場東京奧運原先是象徵日本走過2011年的311大地震災後復甦的盛典，代表著新生與希望，透過奧運希望向世界宣告日本沒有被擊倒，而且再次重新站起來。

Photo Credit: 中央社

這也不是東京第一次舉行奧運會，1964年東京首次舉辦奧運，是奧運第一次在亞洲國家舉行，當年的奧運就成了日本在二次世界大戰之後的改革自新的象徵，戰敗的日本雖然嚴重受創，但他們的經濟快速復原，並大舉推動現代化建設，同時也從軍國政府轉型成民主和平的國家。

二次世界大戰對全人類而言是一個傷痕的記憶，關於家人戰死、關於家鄉毀滅，也關於兩顆原子彈落在了日本的廣島與長崎，8月6日是廣島原爆76周年，《謝謝你，在世界的角落找到我》帶我回到76年前，重新理解傷痕，也努力走在痊癒的路上。

《謝謝你，在世界的角落找到我》故事發生在日本昭和初年，鈴出生在廣島，離海邊很近，家裡以曬海苔維生。某天，她被父母親告知要嫁到吳市，與一個從未見過面的人結婚，吳市與廣島僅約20公里，但嫁出去就是一輩子。

跟廣島比起來吳市是鄉下地方，港口作為軍港使用到處都是軍人，鈴的丈夫與公公也都替軍隊工作，她曾見過幾次壯觀的戰艦船隊風光出征，但後來看到的多是破敗的船艦被拖回港內維修，那是二次世界大戰末年。

鈴一直不太適應婆家的生活，生活在鄉下太辛苦了，而且隨著前線戰火緊迫，配給的食物也愈來愈少，村子裏頭三不五時就會響起空襲警報，她們在後院挖了一個防空洞，從起先的幾天一次，到後來一天好幾次，戰爭讓鈴的生活喘不過氣，她想念著家鄉廣島，想念著母親與父親，但鈴沒有想到，一場慘絕人寰的災難即將降臨。

《謝謝你，在世界的角落找到我》改編自日本漫畫家河野史代2007年的作品《這個世界的角落》，以一個平凡的廣島女孩的成長故事，側寫二次世界大戰對日本人的影響，像是《淑女鳥》依樣講述一個少女的成長故事，卻透過這些故事展現了戰爭的無情。

有別於戰爭電影的宏觀史詩，故事從細微的庶民視角，去觀看戰爭這一件事，更為樸實也更加具有人情味。這部漫畫兩度被改編為電視劇，並於2015年透過募資的方式改編為動畫電影，由片淵須直擔任導演與編劇。

這部別出心裁的戰爭作品，不以悲慘、傷痛、殘酷的故事作為主題，反而以更多篇幅去刻劃戰爭時期人們的生活，他們刻苦艱辛、努力求生的過程，廣島的原子彈爆只是一個歷史事件，作品完整的還原了事件發生前、後的完整脈絡。

Photo Credit: 前景娛樂提供 女星能年玲奈（左）和名製片真木太郎（右）來台宣傳《謝謝你，在世界的角落找到我》。

二戰的歷史早已被拍過多次，優秀的電影卻仍從中發掘出不一樣的觀點，在細微之處展現出動人的光輝，戰爭時期的人們生活，與非戰爭時期的人有截然不同的樣貌，他們生活在死亡邊緣，讓每一次的相遇都更顯珍貴。

電影中，有一段鈴的青梅竹馬來到吳市找鈴的橋段，那個男孩畢業後從軍了，那天剛好是他們船隻在吳市補給，那是鈴嫁來吳市多年後第一次見到熟人，鈴的丈夫說：「我從未見過這樣的你。」那天晚上他允許這位男人睡在倉庫，更讓鈴送暖爐去給他。

光是這一細節就有許多可能意涵，他或許是要展現體貼，讓妻子能與對方「敘舊」，二來當時戰火無常，他與這個男子與死亡隨侍在側，隨時都可能再也見不到鈴，與其計較這一時的情感，不如別留下任何遺憾，這也是他對妻子的信任，代表他完全接納她的過往與煩惱，他相信這個男人與鈴有著他無法介入也無法替代的情分。

此外，《謝謝你，在世界的角落找到我》也告訴我們，在戰爭時代，很多時候，活下來比死去更加艱辛。電影裡，鈴被炸彈波及之後活了下來，外甥女卻因此喪命，只是讓活下來的她更加痛苦，還得承受更多心理的壓力。

「你有辦法活下來，太好了。」

「康復的很快，太好了。」

「沒有爆炸，太好了。」

「及時撲滅，太好了。」

「退燒了，太好了。」

大家都說太好了 鈴卻覺得：「到底有什麼好的，我完全不明白」

鈴是一個從戰爭當中活下來的人，因為她嫁去了吳市、因為她沒有回到廣島，這是幸也是不幸，但無論如何這都是她的人生，戰爭在她身上留下來傷，不只是手臂被炸斷的傷痛，更是家鄉面目全非的殘忍，她回到廣島之後，遇到了一個孤兒，當時的廣島肯定到處都是孤苦無依的人們，她與丈夫決定收養這個孩子，即便他們是戰爭的受害者，也只剩下彼此了。

76年前的8月6日，是廣島原爆的日子，當時除了軍人在籌備防砲、軍火，還有許多平民在努力生活，他們可能正準備要出門去工作、要早一點去排隊領配給、要到田裡去務農或是做早餐給孩子吃，那天早上的8點從高空中墜落在廣島市，轟起人類前所未見的蕈狀雲，造成十萬多人死亡。

76年過去，許多經歷過戰爭的人的離開了，戰爭的記憶卻仍留在我們心中，觀看與理解戰爭有關的作品，不是為了仇恨與哀慟，不是為了去看那人類難以承受的悲劇，而是必須從中記得戰爭教訓，並努力讓戰爭不再發生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九