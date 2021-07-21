從網路書店到電商帝國，現在他飛向宇宙：貝佐斯是一個怎麼樣的人？

文：Mia

維珍銀河Virgin Galactic在2021年7月11日剛發射，當時70歲（7月18日生日）的維珍集團創辦人理查・布蘭森搶先上太空。不過隨著航太商業化，同樣也有規劃太空旅行的業者另外還有伊隆・馬斯克的SpaceX，以及本篇主角傑夫・貝佐斯2000年創辦的藍色起源（Blue Origin）。

貝佐斯也將親自參與藍色起源於7月份的太空旅行試飛，7月20日的旅程總共四人搭乘，其中找了現年82歲，曾經受過訓，卻因時代背景對女性不友善而遭取消任務的太空人Wally Funk一起圓夢。另外包括傑夫貝佐斯本人以及他弟馬克・貝佐斯（Mark Bezos）以及競標並遞補到首次發射座位的18歲少年Oliver Daemen。

也許大家都是透過電商帝國亞馬遜創辦人的身份聽過貝佐斯，但是貝佐斯他究竟是怎麼樣的一個人呢？讓我們以他登上太空（卡門線）歷史性一刻為契機，往前探索吧。

從小就是學霸

傑夫・貝佐斯1964年1月12日出生於美國新墨西哥州的阿布奎基市，媽媽懷胎時還是高中生，這段婚姻也走不到一年就結束，貝佐斯17個月的時候父母就離婚，後來跟著媽媽賈桂琳（Jacklyn Bezos）。外公從原能會地區主任退休後開了牧場，貝佐斯童年也會在牧場一邊玩耍一邊幫忙，有時也會一起跟著修理風車、軌道等設施。

傑夫・貝佐斯五歲的時候媽媽再婚，繼父為古巴難民米格爾・貝佐斯（Miguel Bezos），在阿布奎基大學主修數學和計算機科學，育有兩個小孩。之後隨著繼父找到了在艾克森美孚當工程師的工作，全家搬到了德州休士頓，傑夫貝佐斯就是在這裡唸小學四到六年級。貝佐斯小時候就展現出對科技的興趣，會製作一些科技機關，比如他就曾經製作簡易的定時房門鎖，把表弟鎖在房間外面。

高中全家又搬到佛羅里達洲的邁阿密，就學期間參加了佛羅里達大學科技專案，獲得銀騎士奬，畢業時也成為畢業代表，還獲得美國優秀學生獎學金。

接著貝佐斯進入了普林斯頓大學攻讀電機工程電腦科學學士，而且不是只會死讀書，還加入了兄弟會ΦBK。

創業：不只是網路書店的亞馬遜

貝佐斯在1994年的時候來了一趟美式公路之旅，從紐約一路開到西雅圖，大概這種長途的旅程特別能打開感官，啟發人心，在旅途中他就擬定了創辦亞馬遜的計畫藍圖。就像那個網路泡沫前夕的許多創業故事一樣，貝佐斯也以自家車庫為據點宣布公司成立，而且看到網際網路驚人的成長速度，他辭去了在華爾街對沖基金公司的工程師工作，全心投入創業。

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當時的上司也曾想挽留他，聽到貝佐斯要做「網路書店」，一方面說著這點子不賴，卻馬上潑冷水說這種創業比較適合那些沒有「好工作」的人去做。當然，創業本是一將功成萬骨枯，貝佐斯最後捫心自問，放棄高薪又前景穩定的工作也許可惜，但有了這麼一個創業機會不做肯定會後悔，於是毅然決然投入了打造他心目中的亞馬遜網路書店。

也就像典型的創業故事一樣，31歲的貝佐斯自己接單，和員工一起跪在車庫地板上包書，然後再用UPS寄送。整天這樣跪到受不了，貝佐斯和當時的員工說想買護膝，員工則是用像看白癡一樣的眼神提議到該買桌子才對，而且買了後果然生產力倍增，讓在2018年演講時分享這件軼事的貝佐斯，忍不住稱這是創業以來最棒的點子了。

創業初期沒資金，貝佐斯從爸媽那裡募到了第一筆投資：一共24萬5573美元。他也先把話說得很明，既然是創業，這筆投資大概要回收不容易，很可能血本無歸，希望爸媽清楚風險別在事後鬧翻臉，他還想回家過感恩節呢。好在這筆投資運氣不錯沒看走眼，雖然貝佐斯父母如此早期投資換到的持股現在到底剩多少不得而知，但如果沒賣掉的話，據彭博估算他們持有約1660萬股，約佔現在亞馬遜的股份3.3%，彭博於2018年曾估投資報酬率高達12萬倍。

網際網路泡沫

亞馬遜成長地很快，短短幾年就不只賣書，成了什麼都賣的網路零售商城，不過這個時間點大概很多讀者都猜到發生了什麼事：1999年在全球因網路飛速擴張的網路創業潮、過熱的資金帶來了死傷慘重的網路泡沫化。

而亞馬遜雖然也不免受到波及，股價從泡沫頂點113美元跌到5美元。不過貝佐斯持續進行一系列創新措施，讓亞馬遜有了堅實的基礎。透過軟體系統調控倉儲以及物流、品牌專屬商城、分級會員制提供快速到貨服務與特惠、自己創造會員購物節Prime Day，這些現在都成了全球電商的基本常識。

亞馬遜的毛利率從2009年的22.6%，到2021年第一季已經來到42.5%，營收更不用說是節節高升。然而貝佐斯總不留現金在手中，馬上就會將這些錢投入硬體設備、新建倉庫、技術研發，而投資人也很買單這樣不斷奮進的燒錢方法，亞馬遜在新創的燒錢模式也建立了一種典範。

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會賺也會省，錢總大方花在刀口上，貝佐斯的數據思維和效率至上的想法在商業邏輯上開創了新道路，不過另一方面，同樣的邏輯套用到基層員工身上，也讓亞馬遜招來血汗工廠的罵名。

工時過長怎麼辦？增加效率

訂單量大也要最短時間交貨，面對員工超時工作的狀況貝佐斯曾經找來運動動作指導，訓練員工怎麼包貨最快，最近亞馬遜還安裝被戲稱為小黑屋的休息亭，說員工可以進去「冥想」。也有過報導指出倉庫員工中暑頻傳亞馬遜是派救護車待命而非加裝冷氣、要求員工佩戴手環感應確保包裝動作迅速確實、休息時間短到連去上廁所都是偷懶只能尿在寶特瓶裡⋯⋯

倉庫員工想組工會也不斷受阻，直到近期第一個工會即將誕生，又爆了上述更多料出來。

貝佐斯本人則是多次喊冤，他2021年7月5日退休，將執行長位子交給了負責AWS的Andy Jassy，在最後一次股東信中回顧1997年第一封股東信，談到當時有614名員工、150萬名客戶，也以每股1.5美元上市。到了今天，亞馬遜已成長至全球130萬名員工、2億Prime會員，市值達1.6兆美元的企業。

他提到亞馬遜除了顧客至上以外，還要「為員工創造價值，成就他們走向成功。」、「亞馬遜要成為地球上最好的企業主。」稱一些報導「把我們形容成對員工毫不關懷、當作機器人充滿絕望的公司。但我必須說這是錯的。」、根據內部調查「94%的員工都會推薦他們的朋友來亞馬遜工作。」

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AWS依舊奉行客戶至上

至於接任亞馬遜執行長的Andy Jassy，就是原本掌管除了網路零售以外，亞馬遜另外一個勢不可擋的成功事業可不能錯過AWS（Amazon Web Services），在2002年上線的服務，提供雲端伺服器以及相關應用，營收2020年市占率高達32%，超越微軟Azure的19%、Google的7%。

除了AWS起步早，亞馬遜客戶優先的DNA讓AWS在其他競爭對手以整體企業技術力聞名的狀況下，身為提供技術服務的企業，AWS更是看重客戶回饋並且由這些需求延伸去帶領開發，現在AWS也是亞馬遜不可小看的一塊重要營收來源，更是亞馬遜串連數位AI等技術和線下營運布局實力的核心樞紐。

到了2021年，57歲的貝佐斯從地球網路巨頭的前線退下，繼續往太空前進，一如他在股東信最後依舊提到：

「請保持你的善良與你的初衷，讓自己創造的比消耗的多，而且永遠不要讓這世界把你平凡的同化了。請仍舊把每天都做第一天。」

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航