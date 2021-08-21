900萬字的《國臺對照活用辭典》，是「卡牌二人組」苦心編纂出的臺灣語言鉅作

文：邱映寰

不只教人寫臺語 還教你怎麼讀

吳守禮與許成章兩人都竭盡大半生的時間，刻苦編纂給臺灣人的臺語辭典，他們克服一切困難，蒐羅、彙整語料的行動，正與現代自學臺語、重拾成長過程中遺落母語的年輕人遙相呼應。

在編纂臺語辭典的同時，吳守禮也化身成臺語字卡卡牌組的創始者：一盒盒隨著辭典撰寫過程結晶而成的不同拼音方式紙卡，就像一套套不同屬性組成的戰鬥卡牌，甚至有幾組特別版的卡牌組，比如食物名彙集、方言、國語語法等。在臺語學習及研究的戰鬥場域中，得以在面對不同情境時，運用攻擊力、防禦力及附帶效果最合適的卡牌組，逐一戰勝一回回迎面而來的決鬥。

吳守禮步入中年時，結識了隨時攜帶卡式錄音機四處跑跳、而後亦追隨打造另一套臺語卡牌組的許成章。許成章晚年感念著受到吳守禮的深遠影響，開啟從事臺語研究之路，吳守禮則讚揚許成章是臺語的活礦山——兩人根本就是互讚互粉嘛！

就讓我們來看看，兩位亦師亦友的臺語前輩，究竟是經由什麼契機、如何錘鍊出上萬張的臺語卡牌，以及為臺語界打下了怎麼樣的戰鬥堡壘地基吧！

註：吳守禮教授在其辭典著作、回顧文章中的用法為「臺灣閩南語（話）」，臺／台二字則固定選用「臺」字於書寫中；許成章教授在其辭典著作中的用法則為「台語」、「台灣話」。但為行文統一，本文一概稱為臺語（臺灣閩南語）。

出身澎湖而後來到臺灣本島的許成章，像是承襲了海風的瀟灑與強勁，不但持續蒐集從小到大很有興趣的諺語、歇後語、燈謎等臺灣民間文學，其四處記錄著臺語珍貴語料的行動也一路從日治吹拂至戰後。

歷經日治時期的日文教育、甚而皇民化時期的「國語運動」，再加上戰後初期推行「我要說國語不說方言」，臺語的辭彙及用法除了受到日文不小的影響外，亦在這漫漫時光中，剝落散佚了許多。如此一來，臺語語料的蒐集行動更加非同小可。

1978年之際，那個拎著錄音機到處走跳的小伙子許成章，如今也是從教職退休的臺語研究者了，並且跟隨著吳守禮的腳步，同樣帶著滿腦子漢文、臺語的卡牌草圖，在全心投入《臺灣漢語辭典》的編纂之際，同步打造著另一副臺語卡牌——也就是對應辭典內容的音譯卡。甚至在辭典最後面的詞彙索引、全書部首音調說明表，還附上了錄音帶，讓翻讀者聽得到發音和抑揚頓挫，更讓《臺灣漢語辭典》成為「濃縮臺灣漢語有聲辭典」。

Photo Credit: 藏品／許成章提供，圖／國立臺灣文學館 除了手寫的音譯卡，許成章還製作錄音帶，希望讓讀者聽得到臺語發音和抑揚頓挫。

當然打怪戰鬥總是難保一路順暢無阻，在面臨大Boss之前，也常會遇上一些惱人的小Boss們。諸如早年政府尚不重視臺語的保存與研究，因此許成章幾乎只能獨自泅泳於浩瀚彷若無涯的臺語之海，打撈、抄寫、校對那些可貴的語言掉寶；辭典付印時，由於內容包含不少古字，為了避免鑄字的工程浩大，以及降低來回校稿的難度，只能手寫5000多頁後再影印成冊。

而吳守禮和許成章兩人，就這麼漸漸從頻率近似而相吸的兩道光，收束成一道在臺語辭典荒徑上不辭辛勞前行的探照燈。

由信件的密集往返，吳守禮獲知許成章受其激發，也開始編撰臺語辭典而甚是欣慰，每每收到許成章的心得分享、辭典草稿、臺語錄音帶等，無不感受到那份激勵的反作用力，輸導入血管內成為動力的一部分。畢竟，誰不想在戰鬥破關的一路上，找到一位甚至一群互相carry的隊友呢？

「惠函及閩南語字典之彙編初稿一份（八）張⋯⋯」吳守禮在信紙上振筆疾書著：「⋯⋯必需當面討論。」

「想當年，就是受吳守禮教授之鼓勵。謂我之口音屬泉州系，更適合於研究臺語。必能有所發明與建樹。」而身為後輩兼戰鬥夥伴的許成章，每當翻看著一張張信函時，凝視著信裡飄逸的字跡跟他說，隨信收到了閩南語字典初稿、錄音帶云云，表露同道中人的欽佩、賞識與相互砥礪，總感覺卡牌的能力值彷彿瞬間被加乘了。

Photo Credit: 藏品／許成章提供，圖／國立臺灣文學館 吳守禮和許成章兩人，就這麼漸漸從頻率近似而相吸的兩道光，收束成一道在臺語辭典荒徑上不辭辛勞前行的探照燈。

沒想到《綜合閩南臺灣語基本字典》出版後的隔兩年，吳守禮在臺大的宿舍慘遭回祿，使他畢生蒐集、撰寫的臺語文獻資料和研究成果，幾近付之一炬。吳守禮不禁自嘲，老天是在跟我開玩笑吧？轉念一想，或許這是一場考驗吧。十二年後，吳守禮在家人們的同心協力下，於九十二歲高齡又出版了全書約2800頁、900萬字的《國臺對照活用辭典》，苦心編纂出臺灣語言的鉅作。

心歷經入火錘鍊，只要能咬牙撐過其間的痛楚，必能鍛造出超乎凡常的利器。

「咱憨憨地做，懂得的人自然認同我。價值的產生不在於研究者本身，而是源自於人們有需要。我的研究能不能符應當代臺灣人的需要？才是重點；若說我對閩南語研究有什麼貢獻，意義即在於此。」

儘管吳守禮以《國臺對照活用辭典》超越小川尚義《臺日大辭典》號稱歷史上收詞最多臺灣語辭典的地位，最大的遺願仍是期許研究臺語的後進，能接續運用他留下的文獻研究和辭典，揮灑出更繽紛閃耀的光芒。

「我的結束，希望是下一代的開始。」

以這句話覆蓋一張牌，結束生命的回合，卻也開啟臺語界的無數個下回合。

作家小傳

許成章（1912-1999），本名許牛料，澎湖白沙鄉後寮村人。戰後先後獲聘為數所中學的國文教師，1958年受杜聰明博士邀請，於高雄醫學院擔任國文講師、東海大學的兼任教授，1959年起受吳守禮教授的影響，立志編輯《臺灣漢語辭典》，退休後全力投入編纂工作，並在過程中產出可與辭典對照檢索、也作為後代臺語研究史料之一的音譯字卡。

許成章從日治時期便展開臺語相關資料的田野蒐集，一直到戰後。並將蒐集來的諺語、燈謎、採茶歌等史料進一步考證與詮釋。1992年，許成章三十多年的心血結晶《臺灣漢語辭典》終於出版，展現其博學與研究臺語的毅力。生平著作在其過世後，才於2000年出版為《許成章作品集》，共計八冊。

作者簡介

邱映寰，臺南鹽分地帶佳里人。臺大地理環境資源系在學生。超脫和追求經常同時被丟進果汁機，就算遇到世界令人齷齪（ak-tsak）的時刻依然要可愛、依然要熱愛文學與寫作。

原文標題為〈【臺語戰鬥卡牌二人組】邱映寰：臺語的明天在等著我們！〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航