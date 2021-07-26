認為北京有意改變「戰狼外交」路線，恐怕是西方媒體的集體誤判

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

美國日前對香港中聯辦7名副主任的最新制裁，引發北京涉港系統的強烈反彈，中國外交部發言人批評美方所謂制裁充其量只是廢紙一張，通過制裁向中方施壓更是痴心妄想，表示過去幾年，中方針對美方所謂極限施壓進行了堅決鬥爭和有力反制，如果美方執意沿用這套伎倆，中方將奉陪到底。

上述所謂「廢紙一張」、「痴心妄想」、「奉陪到底」等用詞聽起來多麼熟悉，不錯，它正是北京在川普（Donald Trump）時期反擊華盛頓時的慣常表述，外界對北京的這套話語已經耳熟能詳。

今（2021）年5月底，習近平在政治局第30次集體學習上強調，加強和改進國際傳播工作，講好中國故事，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象，展示真實立體全面的中國。輿論特別是西方媒體，在解讀這次集體學習和習的講話時，作出北京要改變戰狼外交調子的判斷。

然而這很可能是西方媒體的集體誤判。從此次集體學習的主題聚焦國際傳播來看，習的確可能對北京的外宣系統不太滿意，呼籲提升「中國話語」在國際上的說服力。但是對外宣效果的不滿意，不等於他認為外宣和外交的基調出了問題，應該改變。

可能在習看來，北京外交和外宣的強硬作為基調是沒錯的，對美國糾集盟友對中國的圍堵就必須強硬懟之，要改變的不是這點，而是如何用一種更好的方式讓北京的強硬外交發揮最好效果，目前被外界稱為「戰狼式外交」的北京的外交尚沒有將中國應有的國際形象和地位展示出來。

其實，研判習集體學習的講話，他最關注的問題是中國的國際傳播，要形成同中國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權。

但現在中國的國際話語權不能很好地反映這一點，讓中國在同美國和西方的對抗中處於輿論上的被動，形象被歪曲，因此，他要中共各級官僚特別是外交和外宣系統，深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性和必要性，下大氣力加強國際傳播能力建設，加強頂層設計和研究佈局，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，提高中國的國際傳播影響力、中華文化感召力、中國形象親和力、中國話語說服力、國際輿論引導力。

這才是習近平不滿外宣系統的意圖，而非要改變戰狼外交本身。

習近平要的是用西方的傳播方式宣傳他的強硬路線

是次集體學習過去一個半月了，從這段時間看，北京的戰狼風格並未因習的講話而有絲毫改變。無論是外交部發言人的答記者問，還是前不久副外長樂玉成接受某中國網站的專訪，以及北京在聯合國人權理事會等對美國和西方盟友的反擊，乃至習本人的七一講話，外界都難以看到一個溫和的中國外交風格的轉換，相反，依然是那樣的好鬥和咄咄逼人。

當然，北京會說，這是美國逼的，中國講究來而不往非禮也，當華盛頓號召盟友處處要跟中國過不去，打擊中國時，要北京不反擊是不可能的。中國外交部官員就是如此解釋北京的外交何以這般「戰狼」的原因，他們稱，和中國比，美國才是真正的戰狼。

其中，北京在聯合國人權理事會對美國和英、加、澳、日的攻擊，充分表明習近平要加強中國國際傳播能力的真實含義。在6月開始的聯合國人權理事會上，北京一改過去在人權問題上被動挨批的姿態，主動出擊，連續打出組合拳，反擊美國在原住民、兒童、難民和移民等問題上嚴重侵犯人權，指責加拿大對原住民實施種族滅絕，抨擊澳大利亞軍隊在阿富汗刺殺平民，在福克蘭群島之爭中支持阿根廷，批評日本福島核電站事故核污染水排海。

北京對華盛頓及其盟友的凌厲攻勢，可能多少出乎它們的意料，因為北京在人權問題上以前是攻少守多，經常陷入被動解釋，現在主採攻勢，跟中國國力上升尤其是疫情後的經濟快速恢復，以及美國在拜登（Joe Biden）上台後沒有停止打壓中國有關。

北京認為自己如今有底氣反擊美國，抗衡西方。而這正是習近平需要的如何講好中國故事，提高中國國際話語權。

西方媒體以及很多中國人之所以會產生北京外交要轉向、調子要改變的印象，原因是只關注習的講話中給人「軟」的部分，而忽視習在同一篇講話中也有「硬」的成分，更刻意忽略這次集體學習的主講人背景。要完整理解習近平的講話，不僅看他怎麼說，也要看他請什麼人主講。而此次政治局集體學習的主講人恰恰是張維為，這並非是巧合。

研究中國公共外交、對外傳播的學者一大把，為何獨獨看中張？因為張身上恰恰有習需要的東西。張即使不是中國的頭號鷹派，也是最主張中共價值、吹捧中共模式的學者之一。

然而，張又有長期在西方生活和工作的經驗，瞭解西方的傳播範式和受眾心理，能夠用西方聽得懂的語言來講授中共故事。這也正是習在意的。張多次說到他與外國人打交道的心得：「我覺得中國也確實到了這麼一個時候，對於誤讀中國，特別是惡意誤讀，該出手就出手，該調侃就調侃，該當頭棒喝就當頭棒喝，當然該和風細雨就和風細雨。」

用這套宣傳模式，張從原來一個邊緣化的人物廁身體制，成為北京的座上賓。換言之，張瞭解習近平的心理，知道習要的是用西方的傳播方式宣傳習的強硬路線。

Photo Credit: AP / 達志影像

戰狼風格是秉持習近平的意志

外界觀察北京的外交和外宣，把中國的形象受損和戰略困境歸咎於是外宣過於好鬥所致，以為改變這種戰狼風格外交處境就會改觀，這實是幼稚想法。

且不論圍堵中國是華盛頓的長期戰略，不會因為北京外交轉向而有本質改變，除非北京投降；單就這種戰狼風格的形成來說，它不是外交和外宣系統自身的問題，而秉持的是北京的意志，或者更具體地說，是習意志，如果習不想改變同美強硬對抗的想法，作為具體執行部門，充其量能夠做到的是在表述方式變得柔和一點，而不可能在外交政策的精神實質上變得溫和。

周恩來被譽為中國的外交大師，即使像尼克森（Richard Nixon）這樣的反共人士，也被他的外交風度吸引，但他無法改變毛澤東的強硬外交路線，他所能做的，是用他的外交風格，讓其他國家理解和接受毛的外交路線。

而現在的中國外交人員，從外交修養言，當然同周無法媲美，更沒有周的資歷和資本，因此在目前政治高壓下，他們沒有動力向習建議改變，無論主動抑或被動，他們只能去迎合習。何況，他們可能也認為，中國沒有必要再對西方「低聲下氣」。

就習而言，他的認知可能是，中國既然僅次於美國，是世界第二強權，就該擁有相應的國際話語權，現在缺乏這種影響力，既是因為美國和西方不肯讓渡，也有中國自身的因素。前者暫時無法做到，可以做的，就是加強中國自身實力，包括傳播能力，搶奪國際話語權。

經過川普四年和美國的較量以及疫情對各國的考驗，習如今對中共的這套體制和模式確有自信。他不想也不可能去改變好鬥的外交政策，這既因拜登政府在繼續抗中，也是習在高漲的中國民族主義之下，塑造一個維護國家利益的強硬形象所需。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航