查7.21元兇，一定要問帶頭大嫂

7.21那群沒被警方定性為「恐怖分子」的「白狼」，一直理直氣壯自稱「保家衛國」，問題是：如果沒有人從外面來襲，這「保家衛國」的感人故事就不知從何說起了。但誰要「攻入」元朗呢？

全賴《立場》與港大新聞及傳媒研究中心合作調查，分析社交媒體大數據，我才如夢初醒，知道那些首先在親建制群組流傳、叫人7.21去「光復元朗」、說什麼「得元朗得天下」的文宣，是源自一個叫「風中微塵」的微博帳戶，而帳戶本尊原來曾受新華社訪問，自稱「香港警嫂」。

其實也不必什麼證據，只要你有一點審美觀和鑑賞力，已深深感受到「得元朗得天下」這口號有多老土兼九唔搭八，絲毫不像抗爭人士的美學風格。這位「風塵」中的「警嫂」，到底從哪裏找來這種騎呢文宣呢？至今仍是個謎。

兩年以來，恕我孤陋寡聞，完全不知道是什麼驅使那群「白狼」出擊——也許除了從周天行口中聽到「互聯網有訊息呼籲人參加7.21元朗集會」外。

今年二月下旬，涉及八個元朗7.21白衣暴徒的「暴動及意圖傷人案」開審。主控官周天行在開案陳詞中，居然講了些連法官也不明白與案件何干的廢話。

周天行說，二〇一九年七月十六日，反修例人士在元朗辦公開放映會，有持相反意見人士到場，雙方衝突，之後互聯網有訊息出現，呼籲人們參加721元朗集會，抗議十六號放映會受滋擾，「有人亦在網上呼籲保衛元朗家園，把示威者趕出元朗。」

法官葉佐文問控方，十六日事件與二十一日有何關係？周天行直言是十六日的衝突「引起」7.21事件。法官乃追問：你是指7.21暴動及傷人事件由那些訊息引致？ 7.21被告是否在7.16事件中已有角色？控方的回應是：「我哋冇呢方面資料。」

法官一聽，直斥控方浪費時間，「唔關事你用嚟做乜？」控方最終同意刪去關於七月十六日的段落。周天行作為八名疑犯的主控官，為什麼講一大堆與案件無關兼不能自圓其說的話呢？

正常人都看得出，整段「廢話」千里來龍，是結穴於八疑犯的施暴理由之上，即大義凜然的「保衛元朗家園，把示威者趕出元朗」。我跟法官一樣，不明白控方何以要這樣說，只想到如果這開案陳詞是出自辯方之口，那就合情合理得多了。

如今《立場》踢爆，那些「得元朗得天下」的煽動性文宣，原來由消息靈通的「警嫂」帶頭披露，嘩，距離真相又邁進一大步了！她應該是最清楚元兇是誰的人，期望警方盡快請「風中微塵」協助調查，揪出幕後黑手，勿讓香港法律形同虛設。

圖片由作者提供 你睇香港警察幾咁鎮定，泰山崩於前而色不變，就係呢啲，冇受過嚴格訓練真係做唔到。

毋忘7.21，也毋忘香港警方說過：「一直鍥而不捨跟進調查，沒有放棄過任何線索。」現在何止線索，簡直有一大捲麻繩兜口兜面放在你面前——警方唔會又好似嗰兩位淡淡定的警員一樣，以為時運低見到污糟嘢即刻轉身當睇唔到啩？

參考新聞：繼續追尋 7.21 ── 大數據回溯可疑文宣 閉路電視定格蛛絲馬跡（20-7-2020，立場新聞）

文章獲授權轉載，原文見此。

相關新聞：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin