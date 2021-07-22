2021/07/22,
動物

比特犬咬死貴賓犬，飼主除了違反《動保法》，還會有刑事責任嗎？

比特犬咬死貴賓犬，飼主除了違反《動保法》，還會有刑事責任嗎？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

過去曾發生一樁寵物攻擊事件，比特犬的飼主並未依規定牽繩，導致比特犬咬死其他飼主所養的貴賓犬，比特犬飼主被依法裁處罰鍰。而除了行政罰外該名飼主，是否還會有刑事責任？

根據新聞報導，台北花博園區曾發生一起比特犬的攻擊事件，起因是比特犬的飼主並未依規定牽繩，導致比特犬咬死其他飼主所養的貴賓犬。比特犬飼主被台北市動物保護處依法裁處罰鍰，而除了行政罰外該名飼主，還會有刑事責任嗎？來看《法操》的分析。

沒管好狗狗，可能會造成傷害罪？

2019年也曾發生過比特犬攻擊狐狸犬的案件，而且狐狸犬的飼主還為了保護愛犬使得手臂多處遭到咬傷、手指甚至被咬到骨折，比特犬飼主因此被士林地院依「過失傷害罪」判處拘役35天，可易科罰金。

寵物雖然有著生命，但是在法律上寵物也只能算是「物」的一種，跟持有的其他財產有相同地位，所以當寵物被別人弄傷、弄死的話，在《刑法》上也只能算是「毀損」。不過《刑法》毀損罪並沒有處罰「過失犯」，所以如果寵物是因過失而造成死傷，還是只能從《民法》進行求償。

而我國《民法》對於動物所產生的侵權行為也有特別規定在第190條，明定損害賠償責任由動物之占有人負擔，但如果已經盡到管理的責任仍無法避免損害發生的話，便無需負賠償義務。此外，如果是因為「第三人」的挑動才造成動物的侵權行為，動物之占有人雖然仍需對受害人負擔損害賠償責任，但占有人還可以另外向「第三人」求償。

《民法》第190條

動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。但依動物之種類及性質已為相當注意之管束，或縱為相當注意之管束而仍不免發生損害者，不在此限。
動物係由第三人或他動物之挑動，致加損害於他人者，其占有人對於該第三人或該他動物之占有人，有求償權。

由於是「物」，所以寵物的行為算是飼主手足之延伸，所造成的結果必須要由飼主承擔。像是因疏失導致自己所飼養的犬隻傷害他人就會犯下「過失傷害罪」。換言之，若是有意的驅使狗去攻擊人，或是有「就算有人被咬且無所謂」的不確定故意時，就會成立故意犯。

另外補充，如果因他人行為造成寵物的死傷，在民事上雖能依侵權行為請求損害賠償，但因為寵物只被評價為「物」，所以賠償的範圍只限於寵物的「市價」，基本上很難得到高額的賠償金。

不過近年來也開始出現求償「精神慰撫金」成功的案例，有法院認為寵物與人感情上的密切關係已近似於家人間之伴侶關係，若僅將動物定位為「物」與目前社會觀念不符，所以類推適用《民法》第195條規定，准許飼主請求的精神慰撫金。

攻擊性犬類需要牽繩、戴口罩

不論飼養的是何種寵物，飼主都有防止其侵害他人之生命、身體、自由或財產的義務（《動保法》第7條）。不過針對具有攻擊性的寵物則有特殊的規定。

《動物保護法》第20條

寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同。
具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。
前項具攻擊性之寵物及其所該採取之防護措施，由中央主管機關公告之。

農委會所公告具有攻擊性的犬隻種類共有6種，分別是比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西菲勒犬、獒犬。而「防護措施」指的則是：1.應有成年人伴同；2.繫1.5公尺之鍊繩；3.犬隻配戴散熱透氣面罩。如果飼主未盡到責任，則會被裁處3萬以上、15萬元以下之罰鍰。

農委會擬禁止比特犬之輸出入及繁殖

比特犬的攻擊事件時有所聞，2019年發生的次數甚至比起往年增加不少，農委會畜牧處因此規劃禁止比特犬及其混種犬輸出、輸入及飼養繁殖，並於2020年預告將禁止飼養、輸出入「比特犬」，之後會有正式公告。

《動物保護法》第8條：中央主管機關得指定公告禁止飼養、輸出或輸入之動物。

也就是說，公告後台灣的比特犬數量就不會再增加了。而在農委會公告禁止之後，比特犬飼主應該要向直轄市或縣（市）主管機關（如台北市動保處）備查，才可以繼續飼養。

此類案件之所以一再發生，與其說是源於犬隻的攻擊性，實際上應該歸究於飼主的僥倖心態、未善盡管理責任所導致。既然選擇了飼養寵物，除了照顧好牠的生活、保持健康，更應該要對牠的行為做好管理，而非放任牠隨便行動，這才能算是對一條生命真正的負起責任。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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