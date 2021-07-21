《比得兔2：走佬日記》：暴風少年變鐵金剛

經典英國童書角色比得兔（Peter Rabbit）的兩集真人版改編電影，把一百多年前的田園風光變為21世紀的城市歷險，並以原作者Beatrix Potter為藍本設定女主角Bea，讓她成為比得兔的主人。這一集在敘事層次和動作設計都比第一集更加豐富，聽朋友講啲細路睇得好開心。

圖片來源：電影《比得兔2：走佬日記》海報

叛逆少年成長故事

原著的比得兔在單親家庭長大，與母親及三個妹妹住在樹洞裡，父親被老頭子McGregor捕捉並製成餡餅吃掉（這種創傷程度真是兒童故事嗎？），而比得兔總愛闖進仇人的菜園大鬥法。《比得兔》真人版電影（2018）重演了部分原著情節，但很快讓老McGregor死掉，再讓其承繼人Thomas繼續與比得兔互鬥。Thomas雖然幼稚，其實是好人，不吃這一兔。

電影版中的比得兔已經是孤兒，結果Bea相當於變成他的「養母」；到第二集Bea和Thomas結婚，便成了比得兔的「後父」 ，表面和好，但牙齒印太深，繼續做鬥氣冤家。於是《走佬日記》的故事可被看作一個出身於破碎家庭的少年，在新家庭生活不融洽，加上天生反斗的性格，發脾氣離家出走，怎料被壞人利用，上了寶貴的一課。所以在搗蛋搞亂檔之外，主線真是像教育電視那麼正路。

圖片來源：電影《比得兔2：走佬日記》劇照

創作初衷 vs 商業操作

但《走佬日記》的另一主線是Bea收養了一眾兔子，以牠們為靈感創作兒童書，得到出版商青睞，要發展為文創品牌。這便把「原作者的事業發展」和「被創作的童話世界」兩個時空連接在一起。原作者Beatrix Potter的傳記曾被改編為2006年的電影《波特小姐：比得兔的誕生》（Miss Potter），由雲妮思穎嘉（Renee Zellweger）主演。

《走佬日記》中Bea這邊的戲劇性在於，她要在聽從出版商按商業邏輯來編寫故事，讓比得兔一夥上天下地衝出太空，兼夾推出大量周邊產品，還是守住自己的創作初衷（有教育性的兒童故事）。不過電影對她的「初心」其實不算描寫得很深入。歷史中的比得兔本來是一份私人禮物，因為Potter以前的家庭教師的兒子病了，她便在書信中編繪比得兔的故事為其解悶，後來受到鼓勵，再改寫出版。

圖片來源：電影《比得兔2：走佬日記》劇照

但真人版電影的Bea則是無心插柳，本來熱心於畫那些沒人看得懂的「當代藝術」，看到比得兔一家可愛，便隨心畫畫，反而殺出一條血路。出版社職員不算立心害人的反派，也是見錢開眼的丑角，但對他們的嘲諷其實更貼近現實。比得兔繪本出版後不久，在1903年便推出布偶玩具，是史上首個IP授權的卡通人物，至今超過一世紀，已成跨國大品牌，是日本奶粉和銀行的代言人。

《走佬日記》看似對這些把兔子喝茶變大冒險、不斷出新產品、揼家長心口賺細路錢的文化產業有所批評，其實是為之後的連場動作的高潮戲作出鋪墊。本來以為把比得兔這隻鄉村動物強行變成太空英雄是扭曲創作原意，結尾卻刻意讓主角們真的像007一般飛天遁地，增添了自我反諷的喜劇層次——說到底這些真人版電影也是盡用比得兔商業潛力的文創產品，所以只要「教育性」的信息明確，表達手法只要小朋友看得開心，父母便乖乖課金。

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