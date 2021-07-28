《不買房當房東》：給二房東包租，屋主為什麼不自己賺就好了？

文：Tody 陶迪

給二房東包租，屋主為什麼不自己賺就好了？

在開始成為二房東之前，一定會有許多人有這樣的疑惑：屋主為什麼會同意把房子租給二房東，而不是自己出租？

我回台灣做的第一間房子，是一個在山邊、交通不便、陰暗又潮濕、荒廢多年的30年公寓，當時透過仲介，表達我會重新翻修這個房子，然後分租出去。仲介第一時間便理解我是要做二房東，儘管有些擔憂，但是考量了這間房子屋況不佳，已經掛牌招租許久也不見有人聞問，於是抱著姑且一試的心態，向屋主轉達了我的意願。

由於房子閒置已久，在缺乏照顧的情況下，壁癌、發霉情況越來越嚴重，而屋主本身經商，沒有太多時間打理。聽聞是二房東想來承租，雖然有些疑慮，仍然同意與我見面，希望當面了解我是什麼樣的人、我想怎麼處理這個房子。

「你是說你要轉租出去當二房東嗎？」

「是，因為我覺得現在年輕人租房子很辛苦，能夠負擔一整層租金的不多，想要租到家庭式公寓，只能找朋友合租，但是朋友不一定都能配合時間搬來一起住，想要擁有家的感覺，其實是很困難的。如果有一個人先把房子租下來，重新裝修、把家具家電全部配齊，然後用分租的方式，就可以讓每個人都只需要用一個房間的租金價格，就能享受到一整層像家一樣的空間，這樣就可以大幅降低年輕人租房子的壓力，這是我回到台灣之後想要做的事情。」

屋主靜靜的聽，點了點頭。接著聽完我的翻修計畫，了解我預計投入的裝修成本和所需的裝修時間，最後不但同意我的二房東計畫，甚至把原先開價2萬5000元的租金，大幅降到了9000元，另外加上半年的免租期。

為什麼屋主會同意這樣的條件呢？前面提到，這是一個屋況不佳的房子，加上屋主本身工作忙碌，無暇管理。把房子翻修、出租，是一門太花時間的學問，現在出租給懂得如何打理的人，他才能輕鬆收租。再加上這個案例的情況，屋主本身並不缺錢，他把房子出租，只是希望房子有人住，才不會繼續荒廢，而且承租人本身具備修繕能力更好，將來出租後，才不會因為維修的瑣事來打擾，工作繁忙的他沒有時間處理。

租給有修繕能力又會篩選租客的二房東，他不必煩心管理，也不必煩惱房子缺乏照顧，並且他不花一毛錢，就換來重新翻修後美輪美奐的房子。

那麼一定要屋況很差，屋主才有可能願意租給二房東嗎？倒也不一定，我們再看一個案例。

去年初，有一位約莫50歲的屋主找上我，表明希望把房子租給我。這間房子的屋況並不差，屋主本身非常愛惜房子，所以在打算出租之前，就已經花了一些錢，把房子重新整理過，全新的地板、全新的系統櫥櫃、全室粉刷、甚至連廁所都重新翻修，加上地點位置絕佳，是一間絕不愁租不出去的房子。事實上屋主在找上我之前，就已經委託仲介掛牌，有大把的人接洽希望承租，然而屋主卻唯獨青睞，希望租給我這個二房東。

我問：「請問您為什麼租給我，不租給其他人呢？」

屋主回答：「我上網看過，你的每間房子都非常漂亮，而且看起來你對租客篩選還有管理是很嚴格的。這是我爸爸留給我的房子，我希望有人可以好好照顧它，你看起來就是那樣的人。」

這棟樓的鄰居都是第一手屋主，也就是老居民，當聽到這戶要出租，而且是給二房東，不免感到擔心，於是在裝修的過程裡，施加了不少阻力。屋主聽聞，便耐心地向所有住戶說明，我會怎麼管理這個房子，甚至把我其他房子的改造成果分享照片給鄰居們看，大大減少了他們的擔憂。在不斷地反覆溝通、彼此了解的

過程裡，與鄰居們逐步建立了信任，最終老居民們不但不再反對，甚至開心地對我說：「以後我的房子如果要裝修或是出租，你也要來幫我弄喔！」

回到題目，屋主幹嘛不自己賺，要給二房東？

30年以上屋齡的公寓，持有者多半是60歲以上長者，房子閒置，表示他們本身不缺住所，擁有2間以上房產；他們多半經濟無虞，甚至事業繁忙，或者不住在國內。對於這些房屋持有者來說，租金並不是他們最大的考量，承租人能不能好好照顧他的房子、能不能讓他無後顧之憂，才是挑選承租人的重點。

另外，二代繼承房產的情況也越來越多，40至50歲的中生代，多半另購居所，而不會住在繼承來的舊公寓裡，也使得房屋閒置。對於這繼承而來、多出來的房子，本身不以租金為主要收入的繼承人，多半不傾向自行管理，希望委託給專業人士。進而使得包租代管這項「專業二房東」的職能，在房產二代繼承人中，接受度較上一代又高出許多。

以上2個案例，屋主的想法並不是個案，而是在租房市場第一線接觸到的最多數情況。所以，好的二房東和屋主之間其實並不是競爭關係，而是在互相理解的基礎上，攜手合作活化閒置空屋，屋主輕鬆退休、我們賺取為房子翻修後租金增值的合理酬勞、也為租客創造出更有品質的居住空間。

相關書摘 ▶《不買房當房東》：二房東最佳標的物就是「可以住但欠缺美感」的老空屋

書籍介紹

本文摘錄自《不買房當房東：輕資產包租，建立可愛的第二收入，年投報率40％！》，時報文化出版

作者：Tody 陶迪

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航