2021/07/23,
運動

【2020東京奧運】中華隊選手名單、參賽項目、賽程時間、轉播資訊一覽表

【2020東京奧運】中華隊選手名單、參賽項目、賽程時間、轉播資訊一覽表
Photo Credit: 中華奧會官方粉絲專頁

我們想讓你知道的是

歷盡艱辛終於到來的2020東京奧運，將於7月23日至8月8日登場。中華代表團在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，堪稱是歷屆之最。以下帶你快速了解中華隊這次的參賽名單、賽程時間、轉播資訊。

文：運動視界編輯

中華代表團自1956年墨爾本奧運起至2020年東京奧運，一共參加了15屆的夏季奧運會，總獎牌數已累積24面（5金7銀12銅），曾在跆拳道、舉重、射箭、田徑、桌球、棒球等六個項目奪得獎牌，其中單屆又以2004年雅典奧運的2金2銀1銅為最佳成績。國外媒體預測本屆奧運中華隊將有機會拿下2金5銀4銅的好成績，結果如何就讓我們拭目以待吧！

中華隊選手名單、參賽項目、賽程

（選手連結可參考「中華點將錄」報導，賽程連結可至東奧官網查看詳細賽程

賽事（席數）

項目：選手

賽程

舉重（7人）

男子61公斤級：高展宏
男子96公斤級：陳柏任
男子109公斤以上級：謝昀庭
女子49公斤級：方菀靈
女子55公斤級：江念欣
女子59公斤級：郭婞淳
女子64公斤級：陳玟卉

7/24~8/4

羽球（5人）

男子單打：周天成、王子維
女子單打：戴資穎
男子雙打：李洋、王齊麟

7/24~8/2

空手道（2人）

男子型：王翌達
女子55公斤級：文姿云

8/5~8/7

競技體操（5人）

男子團體：李智凱唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然
女子個人全能：丁華恬

7/24~8/3

射箭（6人）

男子個人：鄧宇成、湯智鈞、魏均珩
男子團體：鄧宇成、湯智鈞、魏均珩
女子個人：雷千瑩、林佳恩、譚雅婷
女子團體：雷千瑩、林佳恩、譚雅婷

7/23~7/31

田徑（6人）

男子標槍：鄭兆村黃士峰
男子100公尺：楊俊瀚
男子110公尺跨欄：陳奎儒
男子400公尺跨欄：陳傑
女子100公尺：謝喜恩

7/30~8/8

桌球（6人）

男子單打：莊智淵、林昀儒
男子團體：莊智淵、林昀儒、陳建安
女子單打：陳思羽、鄭怡靜
女子團體：陳思羽、鄭怡靜、鄭先知
混合雙打：林昀儒、鄭怡靜

7/24~8/6

跆拳道（4人）

男子68公斤級：黃鈺仁
男子80公斤級：劉威廷
女子49公斤級：蘇柏亞
女子57公斤級：羅嘉翎

7/24~7/27

游泳（3人）

男子100公尺蝶式：王冠閎
男子200公尺蝶式：王冠閎
男子200公尺個人混合式：王星皓
男子400公尺個人混合式：王星皓
女子50公尺自由式：黃渼茜

7/24~8/1

網球（5人）

男子單打：盧彥勳
女子雙打：詹皓晴／詹詠然、謝語倢／許絜瑜

7/29~8/7

射擊（7人）

男子不定向飛靶：楊昆弼
男子10公尺空氣步槍：呂紹全
女子10公尺空氣步槍：林穎欣
女子10公尺空氣手槍：吳佳穎
女子25公尺手槍：田家榛

7/24~8/2

柔道（3人）

男子60公斤級：楊勇緯
女子48公斤級：林真豪
女子57公斤級：連珍羚

7/24~7/31

拳擊（4人）

女子蠅量級：黃筱雯
女子羽量級：林郁婷
女子輕量級：吳詩儀
女子次中量級：陳念琴

7/24~8/8

公路自行車（1人）

男子公路賽：馮俊凱

7/24

高爾夫（3人）

男子：潘政琮
女子：徐薇淩、李旻

7/29~8/7

馬術（1人）

場地障礙賽：陳少曼

7/24~8/7

划船（1人）

女子單人雙槳：黃義婷

7/23~7/30

輕艇（1人）

女子激流K-1：張築涵

7/25~7/30

轉播資訊

2020東京奧運可在IPTV（MOD）、OTT、無線電視、有線電視等四大平台上收看，由「中華電信」、「愛爾達」、「公共電視」、「東森電視」四單位聯合轉播。

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Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

以上重要的轉播資訊與出賽日期您都記起來了嗎？記得鎖定轉播見證中華健兒的精采表現，一起為他們加油！

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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