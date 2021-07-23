【2020東京奧運】中華隊選手名單、參賽項目、賽程時間、轉播資訊一覽表
我們想讓你知道的是
歷盡艱辛終於到來的2020東京奧運，將於7月23日至8月8日登場。中華代表團在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，堪稱是歷屆之最。以下帶你快速了解中華隊這次的參賽名單、賽程時間、轉播資訊。
文：運動視界編輯
中華代表團自1956年墨爾本奧運起至2020年東京奧運，一共參加了15屆的夏季奧運會，總獎牌數已累積24面（5金7銀12銅），曾在跆拳道、舉重、射箭、田徑、桌球、棒球等六個項目奪得獎牌，其中單屆又以2004年雅典奧運的2金2銀1銅為最佳成績。國外媒體預測本屆奧運中華隊將有機會拿下2金5銀4銅的好成績，結果如何就讓我們拭目以待吧！
中華隊選手名單、參賽項目、賽程
（選手連結可參考「中華點將錄」報導，賽程連結可至東奧官網查看詳細賽程）
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賽事（席數）
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項目：選手
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賽程
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舉重（7人）
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男子61公斤級：高展宏
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羽球（5人）
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男子單打：周天成、王子維
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空手道（2人）
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男子型：王翌達
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競技體操（5人）
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射箭（6人）
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男子個人：鄧宇成、湯智鈞、魏均珩
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田徑（6人）
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男子標槍：鄭兆村、黃士峰
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桌球（6人）
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男子單打：莊智淵、林昀儒
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跆拳道（4人）
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男子68公斤級：黃鈺仁
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游泳（3人）
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男子100公尺蝶式：王冠閎
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網球（5人）
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男子單打：盧彥勳
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射擊（7人）
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男子不定向飛靶：楊昆弼
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柔道（3人）
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男子60公斤級：楊勇緯
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拳擊（4人）
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女子蠅量級：黃筱雯
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公路自行車（1人）
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男子公路賽：馮俊凱
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高爾夫（3人）
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男子：潘政琮
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馬術（1人）
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場地障礙賽：陳少曼
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划船（1人）
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女子單人雙槳：黃義婷
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輕艇（1人）
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女子激流K-1：張築涵
轉播資訊
2020東京奧運可在IPTV（MOD）、OTT、無線電視、有線電視等四大平台上收看，由「中華電信」、「愛爾達」、「公共電視」、「東森電視」四單位聯合轉播。
- 網路OTT直播：愛爾達體育、Hami Video
- 愛爾達轉播節目表查詢 ／ 公共電視轉播節目表查詢
- 開幕典禮：7/23（五） 19:00-22:00、閉幕典禮：8/8（日） 18:00-21:00
以上重要的轉播資訊與出賽日期您都記起來了嗎？記得鎖定轉播見證中華健兒的精采表現，一起為他們加油！
延伸閱讀
- 2020東京奧運專題
- 2020東京奧運 中華點將錄
- 2020東京奧運棒球賽程、戰績表（持續更新）
- 東京奧運官網各賽事完整賽程表查詢
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航