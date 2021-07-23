【2020東京奧運】中華隊選手名單、參賽項目、賽程時間、轉播資訊一覽表

文：運動視界編輯

中華代表團自1956年墨爾本奧運起至2020年東京奧運，一共參加了15屆的夏季奧運會，總獎牌數已累積24面（5金7銀12銅），曾在跆拳道、舉重、射箭、田徑、桌球、棒球等六個項目奪得獎牌，其中單屆又以2004年雅典奧運的2金2銀1銅為最佳成績。國外媒體預測本屆奧運中華隊將有機會拿下2金5銀4銅的好成績，結果如何就讓我們拭目以待吧！

中華隊選手名單、參賽項目、賽程

（選手連結可參考「中華點將錄」報導，賽程連結可至東奧官網查看詳細賽程）

轉播資訊

2020東京奧運可在IPTV（MOD）、OTT、無線電視、有線電視等四大平台上收看，由「中華電信」、「愛爾達」、「公共電視」、「東森電視」四單位聯合轉播。

Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

以上重要的轉播資訊與出賽日期您都記起來了嗎？記得鎖定轉播見證中華健兒的精采表現，一起為他們加油！

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