Netflix公布財報：新訂戶增長十年來最差，將瞄準中老年人製播內容，進軍遊戲市場開拓新客群

7月20日Netflix公布財報，每股收益2.97美元符合市場預期，但第二季度時只增加100萬新訂戶，創下近來最低的新註冊成長率，替未來埋下隱憂。Netflix為使營收成長，針對55至64歲的觀眾，制定新的製播計畫，未來犯罪和紀錄片類型影集，將成為熱門製播目標。

而日前Netflix證實將前進軍電玩遊戲事業，專家指出，屆時必仰賴雲端服務業者如Amazon或Google等業者的合作，但由於上述兩家公司皆有遊戲服務，面對新進競爭對手搶食遊戲市場，開價絕對不會便宜，後續雲端遊戲大戰將會更激烈。

Netflix成長下滑：訂閱用戶的增長是十年來最差

昨日Netflix公布財報，交出每股收益2.97美元、收入73.4億美元的營收表現，符合市場預期。不過，第二季度業績時只增加100萬新訂戶，這是自2011年開始串流媒體服務以來的最低新註冊人數，替未來埋下隱憂。

去年因為疫情爆發，許多民眾被迫待在家，當時為了尋找新娛樂，造成的Netflix訂閱數飛升，創下紀錄，達到3700萬訂戶增長，集團全球用戶群超過2億，而諸如《王冠》、《女王的開局》和《布里傑頓》等節目得以熱播。

也由於去年大舉吸納的新觀眾，造成了高基期的成長率，顯得今年成長率不如預期。創始人里德黑斯廷斯（Reed Hastings）在4月份卻表示，Netflix的成長確實遇到瓶頸。

Netflix淨新增訂閱在3月為止的一季為400萬人，較原本預期少了200萬人，且當時該公司預期6月一季的淨新增訂閱人數剩下100萬人。這樣的成果依然顯得差強人意，

Evercore分析師Mark Mahaney指出，Netflix影音內容顯露出疲態，且迪士尼和HBO相繼在一些國際市場也推出競爭產品，前有斷崖後有追兵的情況下，於近日公司股價下跌了200億美元（5600百億新台幣）。

據《衛報》報導，不如預期的訂閱數背後，藏著一個Netflix不斷試圖解決的問題——年齡，代表著若要讓Netflix，能夠重回成長軌道，必須要吸引年長者加入成為訂閱者，才能有所突破。

目前Netflix總共訂閱數達2.07億，在全球訂戶中有三分之二居住在歐洲和北美，在Netflix透露出的端倪中，顯示曾經繁榮市場，已經開始停滯不前。

而根據Ampere Analysis的研究，以英國訂戶來說，大約有八成觀眾年齡介於18至34歲，而其他市場的現況也差不多如此。

不過Netflix早已發現，訂戶數成長遇到瓶頸的狀況，《衛報》報導，Netflix已經針對55至64歲的觀眾，制定新的製播計畫，例如：Netflix的委託研究顯示，老年人口更喜愛犯罪和紀錄片，而非年輕人喜歡的科幻、動作和恐怖片等類型。

這也代表，這群中老年人將很大程度主導未來Netflix的新劇製播方向。

另一方面，為了持續開拓集團的成長，除了在瞄準中老年人族群外，Netflix證實前進軍電玩遊戲事業的計畫，儘管尚未提出確切的時程表，但表示現有的訂閱計畫將包含這項服務，用戶不須額外付費。

Netflix跨足電玩遊戲 打造下一個營收引擎

Netflix進軍遊戲市場有其意義，而最初目標以手遊市場為主，Netflix除了擁有數量可觀的2.09億訂戶，還深入了解訂戶的觀看習慣，不過外界多指出，Netflix進入遊戲市場有其難度。

《彭博社》報導，華爾街分析師看衰的多過鼓掌，主要是認為Netflix沒有支援或創造高品級遊戲的基礎設施和專長。

而且與遊戲相關的服務量能並不容易創建，雖受外界質疑，Netflix日前仍宣布聘入遊戲業務高階主管，明年內要在平台上為訂戶提供遊戲選項。

Netflix拿遊戲做實驗，希望顧客會因有電玩可玩而訂用其影音服務，或是較不會停止訂閱。《彭博社》引述，Wedbush證券分析師Michael Pachter一向看空Netflix，他認為，即便如此小心翼翼，跨足遊戲界還是個令人捏冷汗的舉動。

Netflix表示，遊戲事業起步不求快速，遊戲開發策略還未底定，或許一開始只會有幾個遊戲選擇，值得注意的是屆時遊戲不另收費，也代表訂戶現行的訂費支出不會增加。

《關鍵評論網》訪談雲端伺服器業者表示，雲端遊戲串流其實不是新鮮事，近年來Google、微軟、亞馬遜都已經相繼推出，未來的商機很可觀，現階段的雲端遊戲還未真正爆發。

他說明，日後5G設備開始商轉，對5G低延遲特性有強烈需求的遊戲產業，才是真正進入的成長期，雲端伺服器從遊戲雲的串流、開發等。

業者指出，台灣廠商都有優勢，許多大廠都已經打入歐美伺服器的供應鏈。針對Netflix進軍遊戲，他指出目前伺服器，還是臉書、微軟、亞馬遜以及Google為主，未來的商業攻防可能會很激烈。

IDC研究員Ward指出，Netflix要提供遊戲服務，首要面對問題是基礎設施必須要能支援AAA遊戲，也就是業界劃定的具有最高顯示品質的頂級遊戲。他說明，高品質遊戲需要低延遲的資訊傳輸，才可以讓遊戲體驗更佳。

Netflix為了要達成這樣的體驗，必須仰賴雲端服務業者如Amazon或Google等業者的合作，但由於上述兩家公司皆有遊戲服務，到時候面對新進競爭對手搶食遊戲市場，開價絕對不會便宜。

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核稿編輯：翁世航