《啟動斜槓人生，星雲大師的自學之道》：我怎樣管理佛光山？

文：星雲大師

〈我怎樣管理佛光山〉

（前略）

進退有據的規定與原則

在過去叢林的清規裡，凡是舉拳相打、破口相罵，就要開除；或者犯了殺、盜、淫、妄等根本大戒，就要開除遷單。但是現在的佛光山，我還沒有看到犯根本大戒，也沒有聽過誰有舉拳相打、破口相罵的情況。所以幾十年來，佛光山的人事管理，基本上是建立榮譽制度。大約每半個月或是一段時期，就會集合一次，大家話說自己，有過自己舉發，不要別人來說，一般人也都懂得自己懺悔改過。

我回想起來，過去在大陸叢林裡，有一些沙彌犯了過，就罰他拜佛、罰跪香，但我覺得奇怪的是，拜佛、跪香是一種榮譽，是一件好事，怎麼可以拿來作為處罰的工具呢？

所以後來佛光山的沙彌們有了過失的時候，我就「罰睡覺」，不准他們拜佛、不准誦經。因為他是有罪之人，讓他睡在床上聽著別人誦經唱誦，他的內心會波動，會感到慚愧不已，他就會自覺應該要改過。

我是提倡自覺教育的人，凡事不要人家來指責、來教訓，我們自己就先要有自覺，有了「自覺」，才能「覺他」，將來才能「覺滿」，才能與佛道相應。

佛光山也訂有自己的清規，如：「不違期剃染、不夜宿俗家、不共財往來、不染汙僧倫、不私收徒眾、不私蓄金錢、不私建道場、不私交信者、不私自募緣、不私自請託、不私置產業、不私造飲食等等。」

我們也自訂有佛光人的性格：「佛教第一，自己第二；常住第一，自己第二；大眾第一，自己第二；事業第一，自己第二。」

佛光山與其他教界最大不同的地方，是我們建立比丘與比丘尼平等的地位，我們建立僧眾與信眾有平等的待遇，我們成立七眾共有的道場和教團。

在佛光山裡，你不知道某人的身分，你問他住在哪裡，就可以了解他的情況。他說他住在東山，就知道這是屬於男眾僧部；她說她住在西山，就知道這是女眾僧部；她說她住在大慈庵，就知道這是出家三十年以上；她說她住在慧慈樓，就知道這是出家二十年以內的；她說她住在妙慧樓，這是小姐、職員住的地方；住在師姑樓，就知道是師姑；住在三好樓，就知道是義工；住在朝山會館、麻竹園，就知道是香客信眾；住在佛光精舍，就知道是養老退休的；在育幼院，就是我們的小朋友。所以在佛光山每個人各有所用，各有所需，各安其所。

我與佛光山的人眾交流，如果是屬於行政方面的執事，我大部分都是開會講話，給予原則指導；對於行單的大眾，我常常親自到現場，看看他們，跟他們講幾句話、見個面。假如信徒送給我吃的東西，聚集到一個程度，我就分給大眾。真正實行佛陀的「利和同均」制度。

以身作則，心懷眾生

在我們佛光山，凡是做住持大和尚的人，一定要領眾薰修，清晨上殿、過堂，五堂功課跟大眾一樣不可缺少。都監院是掌管寺務，供應大眾生活所需，不能有所差錯。在僧團裡，我們和世間的人一樣，到了過年也有圍爐團聚；過年以後，感謝大家的辛苦，我也會舉行普茶（茶敘），讓大家來交流聯誼。

我在佛光山也開辦好幾處滴水坊，如傳燈樓滴水坊、香光亭滴水坊、美術館滴水坊、樟樹林滴水坊。有時候徒眾誤餐，也要讓他有個去處；有時候家人、客人來了，也讓他有接待的地方。人總有朋友、親人，你替他安排好，師兄弟之間也可以相互交流，讓他覺得身為佛光山的子弟，有很大的空間，他就會安心辦道。

此外，有著作的人，我有出版社替他出版；寫文章的人，我有報紙、學報替他刊載。傳燈會和美術館還為徒眾的特殊才藝，舉辦「海會雲來集——佛光山僧眾才藝聯合展」，優異者發給他們獎金給予鼓勵。

有一項是我尤其重視的，假如你早課沒有來得及參加，我可以不跟你計較，但是不吃早餐，我是非常不能原諒的。因為吃了早餐，今天一天的工作、修道才有了開始。這一切都是人性的管理，人性的生活。

山上有寺務監院，除了寺務行政管理外，還有管食品、管用物等等。管理倉庫的人，經常要向大眾報告倉庫裡的東西，或者在每半個月出刊《佛光通訊》通告。這當中，有一個專欄叫「倉庫在說話」，舉凡常住有什麼東西，都可以在這個專欄內告知大眾，讓有需要的人可以到寺務監院申請。

寺務監院裡，大家的衣單襪鞋等儲備充分，臨時有一百人或兩百人要出家，都能隨時供應，因為寺務監院都有各種生活必需品儲備，有專責的人員管理，無有匱乏。

平時，常住每年發給大眾褂褲一套，每兩年長衫一件，鞋襪一年兩雙。現在物質充裕，所以大家也不感覺到缺乏的痛苦；不像過去的叢林清眾，總是窮困短缺的。現在本山的清眾，雖是初出家的人，穿起衣服來也都整整齊齊、堂堂正正的，出家眾走在人前，行住坐臥，都能威儀具足。

山上的米糧、蔬菜來源，也都與商家訂下一定的契約，每週多少米麵、菜量、油鹽，都按時供應。因為本山一切都有儲存，所以徒眾不必、也不需要用錢，不需要上街購買，真是像西方極樂世界一樣，心想事成、隨意所需、隨行所有。

儘管生活不需要徒眾掛念，但是佛光山所有的徒眾還是養成淡泊節儉的習慣，所以一件衣服，一穿就是幾年，一雙鞋襪，一穿就是多時；我也從來沒跟大家宣導要節省，因為徒眾已經做到了，何必要再加以畫蛇添足的嘮叨呢？

一般人認為我做事，說得好聽，是很有魄力，說得不好聽，就是很膽大。實際上，我無論做什麼事情，主要是要思前顧後，要腳踏實地，要有必成的把握；凡是對人沒有害處，對大眾有利益，要能不得罪人，要能擁護大眾的，我才會決定做這件事情。

但世間不是全面的，任何好事，總難免有一部分是有異議的，有的時候，這一點就不去計較了。因為世界上總有人有不同的意見，所以說民主時代，求其多數就好了。

例如我辦大學，很多人跟我說，這個時代少子化，不適合辦大學了；但是我覺得，教育沒有什麼時候是不適合的，只要是人，永遠都要受教育，我也就不去計較是不是時候了。

又好比辦報紙，多少的專家警告我，這時候平面媒體紛紛收場了，你怎麼又飛蛾撲火、自取滅亡？但我覺得，佛教需要一份報紙來傳播，社會需要一個健康的言論，家裡需要一份老少都能接受的報紙。這一份報紙能走進家庭，讓家裡的老少都能共同閱讀而不會感到臉紅。因此，我也就不去思考其他得失，毅然的就去辦報了。

現在《人間福報》、人間衛視雖然是經營困難一點，但是一路到現在，也是十幾年的歷史了，也沒有差其他報社慢一時一分出刊。辦大學，也沒有說減少學生，年年只有增加。可見，做一切事情，只要大眾需要、社會需要，不是只為自己，就能生存下去。

我個人一直主張，佛教要可以給人家吃得起，像佛陀在世的時候，有所謂「普同供養」的制度。但你也必須要有學有德，才能獲得別人的供養。假如你懶惰自私，是不會有人來跟你打交道的。

特別是我們出家人，要吃萬家的飯，不可以吃一家的飯。現在，有的佛教徒覺得自己個人有了某某人的護法供養、某某人的支持，他就心滿意足，不肯把佛法再去擴大，再去弘揚，實在很可惜。你縱然有你個人的才華，也不能給少數的人供養把你買斷，這就沒意義了。

因此，我們擁有的一切能量，都要把它用到極致，儘管自己本身笨拙，但是佛法給予我們的受用，給予我們的因緣機會，我們應該把它點亮發光，普照世界，毫不嗇，讓佛光普照。

網羅人才，傳承永續

我無論做什麼事情，其實都很歡喜和人合作，但也有一些人都很畏懼我，認為我很霸道，或是怕我吃掉他們。其實沒有，到了我這種年齡，審查走過的歷史，我吃過什麼人？我擠退過什麼人？我欠過什麼人？我有愧於什麼人？大家都可以對我做一些嚴厲的批評。

一直以來，我都只是想把自己融入到眾中，讓大家皆大歡喜。如佛陀所說：「我是眾中的一個。」把自己這一粒沙石，融入澆灌的水泥中，它才能鑄造房屋，才能成為有力量的混凝土，才有堅定的力量。

所以，佛教不重視個人，重視大眾。你說一根手指頭，再怎麼樣有力量，也都不敵五根手指頭合起來的拳頭。同樣的，個人再如何有才華，也總不及三個臭皮匠，如古人所說：「愚者千慮，必有一得。」

我很喜歡「集體創作」，所謂「集體創作」，我們並不是要大家去干涉工作的目標，而是大家只講貢獻，目標應由大家共同決定，不要先存有主觀意識。許多人認為的團結，他只想要人家來跟我們團結，沒有想到我們去和人家團結。我個人喜歡和人團結，但是有時候人家不要我們，是怕我們。這也可能是我們自己的缺失，或者是他自己的膽怯，不夠公義，不敢訴諸於大眾。

我對於山上這麼多的單位，大家做得很有精神，感到很欣慰。佛光山全球各單位，可以說數百個以上，這麼多的單位，每一個單位都有主管，每一個主管我都必須授權，讓他可以放手去發揮，不讓他感到縛手縛腳，所謂「疑人不用，用人不疑」，因為我信任他。

像曾擔任教育部部長的楊朝祥先生，他肯到我的佛光大學來做校長；林聰明先生，教育部政務次長肯到我南華大學來做校長，高雄中山大學的吳欽杉教授，他辭去副校長的職務，到我們美國西來大學擔任校長，我都心存感謝，充分授權。

在緊鄰佛光山的義守大學校長傅勝利教授，他是耶穌教徒，有感於我對教育的行事作風，在他公務之閒，經常來佛光山，問我有什麼事要他幫忙服務的，自願要做我們的義工；最近數度到澳洲南天大學指導，貢獻意見。這許多人士，他們都是有情有義的人，不是為了利益，不是為了金錢的關係而來。

我一向是尊重人才、授權人才、利用人才，讓人才有所發展。一位年輕的比丘尼覺念法師，我把「人間衛視」統統付託給她，她一做十多年，到今日，能用極少的經費，在許多大電視臺中拚搏，著實不容易。《人間福報》剛創辦的時候，許多都是我們一群沒有經驗的年輕法師，一參與到現在就是十幾年。目前，雖然已經架構成功，但也要更加發揮影響力，所以我特地邀約《傳燈》的作者符芝瑛女士回來擔任社長，現在的《人間福報》日見進步，發行量也續有增加。

我和信徒是「不共金錢來往」，對佛教，我自認也是信徒，我有錢，也是捐給常住，我沒有錢，就自己暫時不用，絕不會向信徒借錢，信徒也不會擔心我向他開口。許多信眾，他捐了錢，也不會為了要名、要求感謝，這就是無相功德。真正的說來，佛光山的信徒，像「千家寺院、百萬人士」建的佛陀紀念館，不就是奉行佛法講的「無相布施」嗎？

關於人世間，我主張無論做什麼事情都不要對立。有一次有一個徒弟問我一生有什麼所長？我就告訴他：「與人為善，從善如流。」我也敢說，我做什麼事情都是考慮別人的利益，不完全為自己的立場著想。我不跟人對立，我也善於化除對立的糾紛，因為我主張人間應該要「皆大歡喜」。所以，像現在兩岸談判，我的意思是：大家都不要有法執、我執，能夠「皆大歡喜」不是很好嗎？

另外，我也不輕易動用義工，我也不敢輕易的勞動別人為我服務。我認為人與人之間，不是說一定要用金錢物品去交換往來，我想「情義」才是最重要的。但是，光是情義也不足，因為「皇帝不差餓兵」，凡是年輕的人，或者是一些沒有事業的人，他來為常住服務，我們也必須要替他想一想，肚皮應該要吃飽，他才有力量奉獻。

我在佛光山跟徒眾相處，我主張「訂法要嚴，執法要寬」，我覺得不是處處都用權力、都用理由、都用法令，來置人於無退步之地。我總想，多留一點空間給他，很多事情不說破，反而會更有效果。

至於做事情，有的事情，我要求很快要完成，有的事情，我要慢慢做。因為急不得的事情，需要精雕細琢，如：編藏，草率不得，一做三十多年。快的事情，如打掃整理，我一夜之間就要把它完成。

在動物界中，螞蟻的團隊管理很成功，主要是它有領袖蟻王；蜜蜂也很會管理，因為蜜蜂群裡有蜂王。因此，人類的管理，也是要有領袖，如果領袖不行的話，這一個團體就會很糟糕。

佛光山以人間佛教的信念來凝聚眾人的共識，因此，僧團的成長，是每一個人的發心，慈悲奉獻自己心力，集體創作而成。我們「非佛不作，唯法所依」，所以所有的成就，都不是任何一個人的力量能單獨完成。我們以人間佛教的信念，「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，就是利益眾生，歡喜無悔，所以不管再怎麼辛苦都心甘情願。在我七十四年的出家生活中，我確實受過十年嚴苛的管理人生。但是從嚴苛的管理當中，我學會了「不管而管」、「自悟自覺」教育的管理。所以我這一生，可以說，我用寬厚、平等、公平、公正、公開面對人事物，我想，那就是最好的管理學了。

本文出自二○一三年《百年佛緣11－行佛篇1》

凡事皆有利弊，只要懂得權衡之道，往大處著眼，枯石朽木也能入藥；

凡人皆有長短，只要懂得用人之道，取彼之所長，破銅爛鐵也能成鋼。 管理的祕訣，要公開、公正，更要公平；

處世的訣竅，要知人、知情、更要知理。 摘自〈佛光菜根譚〉

書籍介紹

本文摘錄自《啟動斜槓人生，星雲大師的自學之道﹝自學之道2021年全新修訂版﹞》，臺灣商務出版

作者：星雲大師

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出生貧困沒有受過正規學校教育，

卻能憑藉自我學習，創造全方位的斜槓人生

本書將帶你洞悉星雲大師如何從無到有的多元技能學習工法。

星雲大師生於貧困環境，又歷經戰爭紛擾，一生中未曾受過正規教育。然而他練字、寫字賺取收入，開辦教育機構，創立並管理佛光山，一路上始終堅持自我、持續學習，才能開創出一條非凡的人生道路。透過學思歷程的首度集結，我們終能看見他積累數十載的智慧人生。

本書特色

從自我覺察開始，逐步發展自學過程，最後引領眾人學習。 各章節整合《佛光菜根譚》關於「自學」的重點，迅速掌握文章的核心課題。 彩頁收錄大師歷年來學習軌跡。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九