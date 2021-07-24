2021/07/24,
健康

芒果營養成分新發現：含抗神經系統發炎的天然植化素，有望緩和阿茲海默症病徵

芒果營養成分新發現：含抗神經系統發炎的天然植化素，有望緩和阿茲海默症病徵
Photo Credit: 中央社（高雄市政府農業局提供）

我們想讓你知道的是

芒果可說是大家心目中最喜愛的夏日水果之一。而芒果除了鮮甜好吃外，更被發現具有一定的醫療價值。

文：李依文

時序進入6月之後，就進入了台灣的芒果產季，前陣子因為疫情關係影響買氣，但在各界為芒果平反之下，不管是新鮮現吃，或是各大通路紛紛推出季節新品楊枝甘露、芒果冰品、甜點等，都讓大眾得以一嚐這鮮甜的季節鮮味。

而芒果除了受到大眾歡迎以外，可別小看了芒果的營養價值。即將發表於2021年9月的《國際科學期刊》（Journal of Functional Foods）最新的研究發現：芒果之中存在有望緩和阿茲海默症病徵的植物化學成分（簡稱植化素）。

芒果在醫學貢獻上歷史悠久

芒果是熱帶雨林與亞熱帶地區最受歡迎的水果之一，除了美味以外，芒果在醫學上的貢獻也頗多。

從過去的文獻記載可以看出，芒果（Mangifera indica L.）在中醫中被作為草藥使用，常被用於緩解嘔吐、治療暈船、哮喘、痢疾、瀉藥、壯陽藥和滋補品等，而芒果汁則被用作治療鼻竇疾病的滴鼻劑。目前的研究指出，芒果除了這些功用以外，還有可能分離出治療神經發炎的植化素。

可望緩和阿茲海默症病徵的植化素

芒果可以分離出抗神經炎的植化素，對於我們常聽到神經性退化疾病（如：阿茲海默症、帕金森氏症）的病徵可能有幫助效果。

國際科學期刊《Journal of Functional Foods》的研究報告提及，神經炎疾病是人體的神經系統產生了發炎反應，這樣的發炎對於大腦中的膠質細胞、星形膠質細胞與有害巨噬細胞等的刺激性反應有關，長期下來有可能導致神經性退化疾病。

而科學家發現芒果中的植化素可以緩和這一系列的發炎反應，主要作用是消除或中和這些有害物質，甚至幫助重建受損的組織，在研究上被認為有很大的發展潛力。

天然植化素成新寵，若能穩定開發將有發展潛力

芒果除了有抗神經炎的植化素以外，其實在過去研究中，整個芒果的果實，包含果核、果皮、果肉，每個部分都含有功效良好的植化素，如：酚酸、氧雜蒽酮、黃酮類化合物、二苯甲酮和萜類化合物等。

這些琳琅滿目的植化素在醫學上的貢獻領域也相當廣，目前醫學研究界正在積極開發的運用面向包含：抗腫瘤、抗菌、鎮痛、解熱、抗炎等。而芒果中的植化素會成為發展重點，主要因為芒果為天然來源，具有安全、來源穩定等特性。因此不只是芒果，近幾年科學家在天然植物來源所含的植化素研究上，可說是投注了不少心力。

不過，雖然天然植化素有眾多優點而受到學界矚目，但也因為成分天然，活性成分不好控制，若是要真的要開發且取代化學合成藥物，還有諸多需要克服的困難，才能進入量產階段。而芒果植化素的研究雖然還在初期階段，但也開啟了天然植化素進一步開發的新契機。

  • 參考資料：Potential in vitro anti-neuroinflammatory sterols from mango fruits (Mangifera indica L.)

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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