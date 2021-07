快樂選「黃」，傷心選「藍」：這款原為女兒量身打造的手環，疫情期間變成上班族的心情日記

文:戴羽

「如果你:頭痛、視線模糊、呼吸不順、難以入眠......不要懷疑,你不是染疫,只是小孩在家!」這則最近流傳的簡訊,表達了很多父母因為小孩在家遠端上課而搞得脾氣暴躁的狀況。因為三級警戒而遠端上班的大人們,也因為沒有辦法和同事見面,無法明確的表達自己工作上的不滿。

來自英國的Christina Colmer McHugh,在疫情中看到了這個需求,於是將原本設計給他女兒的穿戴裝置Moodbeam引入給企業使用,讓主管們能夠好好的掌握同仁們的情緒。

創新點:用手環上的黃色按鈕,告訴你的主管你在家工作依然能保持心情愉快!

靠問小孩「今天過得還好嗎?」,並無法了解他們真正的心情

來自北愛爾蘭唐郡(County Down)的Christina Colmer McHugh畢業於英國創作藝術大學(University for the Creative Arts)的新聞與傳播設計系(Journalism and Design Communications)。1998年畢業後,他擔任過記者、編輯、客戶經理等職務。

Photo Credit: CHRISTINA COLMER MCHUGH 來自北愛爾蘭的Christina Colmer McHugh

2015年10月的一個晚上,Christina年僅七歲的女兒在臨睡前忽然傷心的嚎啕大哭。這讓Christina非常驚訝,因為他一直認為女兒雖然有一點靦腆、不愛表露自己的感覺,但還可以算是一位樂天的小朋友。

因此,當他發現女兒在學校被霸凌,而且他一直都沒有發現,對Christina來說是極大的打擊。這也讓Christina對女兒深感內疚,也對自己身為母親的能力產生懷疑,甚至開始擔憂女兒的安全。

Christina後來親自到女兒的學校中和老師們了解狀況,最後也成功的解決了霸凌的問題。但要如何避免類似的問題再次發生呢?Christina原本就常和小孩們聊天,現在更在每天接小孩放學時,問他們:「今天過得還好嗎?」

但他發現小孩們都不太愛回答這個問題,甚至在不久後就會用種種方法,例如:將車上的音樂開很大聲,來逃避這個問題。於是,Christina有兩選項,一是安慰自己一切都會順利。不然就是積極的尋找更有效的方法去了解小孩過得好不好。

Christina選擇了後者!

有好的想法但不知如何執行,那就去找一個有經驗的共同創辦人

Christina運用他當了20年記者的經驗,開始著手研究如何「幫助焦慮的孩子」。但他花了很多時間都找不到能夠讓孩子紀錄自己感受的方法。於是,他就決定要自己設計一種可以「紀錄小孩一整天的情緒,讓家長能夠用來作為和小孩開始對話的素材」的工具。

Christina知道自己並沒有「產品設計」的經驗,所以他開始尋找能夠協助他將理想變成現實的人。他找到了Jonathan Elvidge,他好朋友的丈夫,而且Jonathan的小孩也和Christina的小孩是同班同學,所以更能夠感同身受。

Jonathan的背景和Christina完全不同,他1991到2002年就連續創辦了7家公司,大部份都是和零售相關的。其中最出名的是The Gadget Shop和RED5兩家銷售電子用品及禮物的連鎖店。

Christina將他的想法寫在一張A4白紙上,然後就帶著它去拜訪Jonathan。最初,他認為以Jonathan的識見,一定會知道類似的產品,搞不好還知道可以去哪裡買!但Jonathan在安靜的聽完了Christina的想法後,為他總結說:「你想設計一個裝置和對應的軟體,而且還要容易到7歲小孩都能夠使用來紀錄他心情!這不是件容易的事。」

但Jonathan同時也看到Christina對這件事的熱情,因此他願意和Christina一起去嘗試這件事。於是,他寫了一封email給幾位在C4DI(the Centre for Digital Innovation)孵化器工作的朋友,開始著手設計Christina心中的產品。

一年後(2016),Moodbeam誕生了!

Photo Credit: Moodbeam

疫情期間,在家工作的員工也如同小孩一樣需要額外的關懷

最初,Christina將產品設計成擁有5個按鈕的手環。小朋友可以依照他們的心情好壞的程度,按下相對應的按鈕。接著資訊就會被傳送到Moodbeam系統中,讓父母隨時能夠透過App查看。這樣小朋友就無需智慧型手機或使用複雜的詞彙去表達自己。

在和一群學生做過簡單的測試後,Christina發現這個手環可以再簡化,只要留下兩個按鈕;一個代表快樂,另一個代表傷心就足夠了。而群學生也將黃色定為快樂,藍色代表傷心。

在疫情開始全球爆發後,很多公司開始實行遠距工作。同時,Moodbeam開始收到很多公司的詢問,想要將它們的技術用在成年人身上。Moodbeam的需求開始攀升,三個月內就賣出了以往一整年的量。於是,Christina成立了一個專門服務企業的部門,並加快產品和軟體的研發來回應這些需求。

首先,Christina為了更符合上班族的需要,除了原本的手環外再推出了一款可以掛在脖子上的吊繩(就好像我們平時會掛著公司識別證那樣)。另外,在軟體方面Moodbeam也做了很大的改進。除了原本可以看到個人的「心情紀錄」之外,Christina另外增加了可以和其他同仁比較的功能,讓主管們可以了解同仁的心情是否有互相影響。

Photo Credit: Moodbeam Moodbeam產品

除了比較個人的心情,新的軟體還可以讓主管看到和比較不同部門的平均「心情紀錄」,這樣就能讓高階主管更快速的判斷那裡需要協助。考量到企業都習慣用「數字管理」,Christina將收集到的資料轉換成「快樂指數」(Happiness Score),讓管理層可以知道在某個時間點,公司員工的心情如何。

對公司來說,Moodbeam在主管沒辦法面對面關懷員工的時候,提供了一個簡單又有效的替代方案。現在,主管只需要每天花一點時間看看Moodbeam提供的報表,就知道那一位同仁需要他更多的關懷。

賣硬體並不是重點,收集到的資料才能讓公司持續成長

當然,有些員工因為隱私的考量會拒絕配戴Moodbeam。但根據Christina的經驗,大部份的員工其實並不排斥。因為,比起要主動告訴主管他不開心,Moodbeam是更方便、更不尷尬的方法。

但Christina也表示,Moodbeam只是一個讓公司可以更有效關懷同仁的工具。它並不能改變公司的文化。因此,一家還沒有將員工互信基礎建立起來的公司,不能夠期望Moodbeam能夠有太大的作用。

Photo Credit: Moodbeam Moodbeam讓主管比較部門的心情變化

隨著更多人使用Moodbeam,很多最初沒有想到的使用情境也開始浮現。例如,Christina最近發現有人用Moodbeam來紀錄他的「疼痛指數」。這讓Christina開始聯繫NHS(National Health Service,英國健保制度)看看是否可以讓有需要的病人在家也能夠紀錄他的狀況。

Christina也了解到目前絕大部份成年人都擁有智慧型手機,使用穿戴裝置來做紀錄雖然能減少用手機照造成的分心(例如:紀錄完心情後,順便滑一下臉書),但額外的費用(要再花錢買Moodbeam)並不是每個人都可以或願意負擔的。

於是,Christina開發了一款虛擬手環App,讓需要的人能夠下載到手機,然後馬上就可以開始紀錄自己的心情。這當然會減少Moodbeam的收入,但Christina相信Moodbeam收集到的資料才是日後持續成長的動能。

去年,Moodbeam和NHS合作,在德文郡(Devon)推行了一個為期八週的試驗,讓70位家庭醫師(General Practitioner)使用Moodbeam,以觀察他們在疫情下是否承受了過多的壓力。

另外,Christina也開始和地方政府和公司討論,看看Moodbeam是否能使用在工作以外的地方。例如,用來收集某個新聞、政府政策、重要事件、甚至天氣對人們心情的影響。

延伸閱讀

本文獲創新拿鐵授權轉載,原文發表於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航