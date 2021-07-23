母親與死去的兒子：戰爭與暴政見證者

在柏林洪堡大學的主樓旁邊，有一紀念館名為「Neue Wache」，直譯是「新哨站」。紀念館是出自普魯士的建築大師Karl Friedrich Schinkel的手筆，在1818年完工。原本的用途是普魯士國君的守衛站，後來用作紀念一戰陣亡的士兵，二戰時被炸毀。東西柏林分裂，重建後成為東德政府的反法西斯政權紀念館，直至東西德統一。

1993年，當時德國總理科爾（Helmut Kohl）決定重新予以紀念館新的象徵意義，並且對公眾開放。紀念館僅擺設了一件藝術展品——「母親與死去的兒子」（Mutter mit totem Sohn），地上用德文寫著：紀念戰爭與暴政的受害者。（Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft） 無聲地告訴所有訪客，戰爭與暴政奪去千萬計的人命。一位母親抱著自己死去的孩子，能否反映國家過去一個世紀的苦難？

雕塑其實是德國版畫家凱綏・柯勒惠支（Käthe Kollwitz）的作品，原名叫「Pietà」。意大利文原指聖母抱著死去耶穌的屍體，與藝術家米高安哲羅（Michelangelo）的作品同名。不過，柯勒惠支在日記中多次強調，她的創作與宗教無關。如果對藝術不是有太多認識，她的名字也許比較陌生。然而，柯勒惠支曾在民國時期，被魯迅介紹到中國，德國二十世紀最重要的藝術家。1935年，在上海更出版了《凱綏・珂勒惠支版畫選集》，魯迅為畫冊寫了一個序。柯勒惠支的創作對象，都是社會的平民階層，反映德國民間第一、二次大戰的民間的精神面貌。

1867年7月8日，柯勒惠支出生在東普魯士（Ostpreußen）的城市哥尼斯堡（Königsberg）。這城市同樣是哲學康德的家鄉。柯勒惠支是當地富商的女兒，祖父是激進的路德教士，關心社會平等與公義，因此柯勒惠支很早接觸公義問題。父親很早發現她的藝術天分，因此專心培養她成為藝術家。柯勒惠支的版畫黑白為主，格調沉鬱悲傷，畫中的人物看不到有一絲快樂，相反似在控訴世界不公平的無聲吶喊。她借用基督宗教中痛苦的形象，借此反映社會不公義。犧牲之後，又能否得到救贖？

1886年起，柯勒惠支在柏林、哥尼斯堡、慕尼黑等城市學習藝術。1888年結識了醫生丈夫卡爾・柯勒惠支（Karl Kollwitz）。1891年結婚後，移居到柏林北面的Prenzlauer Berg，即是今天的柯勒惠支街（Kollwitzstraße）；住所同時也是丈夫的診所。婚後兩人育有兒子漢斯・柯勒惠支（Hans Kollwitz）和彼德・柯勒惠支（Peter Kollwitz）；柯勒惠支在柏林住了差不多超過五十年。直到1943年，二次大戰結束前，離開柏林到德累斯頓 （Dresden）。

Photo Credit: dangreen2012 , CC BY 2.0 《織布工人的起義》（Ein Weberaufstand）

柯勒惠支的成名作是1898年一系列畫作《織布工人的起義》（Ein Weberaufstand）。當時，柏林著名的畫家Max Liebermann，向德皇威廉二世（Wilhelm II）提議頒發騎士勳章給柯勒惠支，表揚她的藝術成就。可是，作品內容反映的是德國貧窮狀況，激怒了威廉二世，因此拒絕受予勳章。不過，這不阻礙她的創作動力，她的版畫作品在法國、意大利、英國、俄羅斯等地都受到注意。後來，又再創作了一系列的畫作《農民戰爭》（Bauernkrieg），再次揭示德國當時基層的苦況。這也令她後來成為了社會主義思潮推崇的畫家。

1914年，兒子彼德在一戰前線陣亡，直接使她成為和平主義、反戰主義者，與當時柏林社會主義者的交往甚密。作品《哀鳴的父母》（Trauerndes Elternpaar）即是為了悼念自己的亡兒所作。1919年，一戰結束後，柯勒惠支成為普魯士藝術學院（Preußischen Akademie der Künste）院士和教授，是第一位女性獲得該榮譽。不過，1933年納粹奪權後，柯勒惠支卻被迫退出學院，原因是她的社會主義與反戰立場。二戰爆發後，她仍然住在柏林住所。不過，1940年丈夫逝世，卻令她陷入情緒的低谷。

二戰的尾聲，她的柏林住所被盟軍炸毀。1944年7月柯勒惠支移居到德累斯頓，一年後在當地的住所逝世。距離二戰結束只有幾個月，一生藝術創作是為戰爭與暴政的受害者吶喊，她也是歷史洪流的受害者，不過同時也是見證者。

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