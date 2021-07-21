美國參議院通過《防止強迫維吾爾勞動法》，歐美將禁用侵犯人權的新疆供應鏈

近日美國參議院一致通過了《防止強迫維吾爾勞動法》。這項法案，贏得兩黨支持有望在眾議院獲得批准，將使中國不得不改善新疆人權問題。隨著歐美制裁手段越多，顯露其推動跨國公司清除中國供應鏈中的強迫勞動情事，越來越明確。

據外媒報導，蘋果公司淘汰了去（2020）年通過由中國官方支持的新疆勞工計劃調來的維吾爾族工人，也一併停止僱傭維吾爾族工人。知情人士稱，未來若新疆的供應鏈缺乏透明度，這可能導致西方各品牌與新疆的供應商斷絕商業關係。

美國強制勞工禁令來了！ Apple和Nike的中國供應商避開新疆工人

《華爾街日報》報導，據蘋果公司的主要供應商、中國智慧手機觸控面板大廠藍思科技的前員工和幾家工廠附近商店的老闆表示，蘋果公司淘汰了去年通過由中國官方支持的新疆勞工計劃調來的維吾爾族工人。據現任員工說，蘋果公司也一併停止僱傭維吾爾族工人。

過去數年來，中國將維吾爾人拘留在西北新疆的再教育營中，許多親歷者指證歷歷，有關新疆酷刑、強迫勞動和性虐待等控訴。

雖然中國立刻回應，批評這些謠言與歐美各國做法，罔顧事實，並也進行反制。但隨著歐美各國議會、人權團體，逐漸將加大力道，抨擊到新疆人權問題後，在商業上也出現各種不同攻防策略。

商業上也越來越多企業，表明對於新疆人權的關注。《華爾街日報》報導，Nike去年6月在網站上發布的一份聲明，去年第二季，將該公司在中國生產運動鞋的中國供應鍊旗下的新疆工人送回老家；蘋果公司發言人也表示，供應商行為準則禁止任何形式的歧視，公司會確保工人有尊嚴，受尊重。

直到近日，美國參議院一致通過了《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。這項法案，贏得兩黨支持有望在眾議院獲得批准。一再顯露出隨著歐美政府推動跨國公司清除中國供應鏈中的強迫勞動態度，越來越明確，而企業方的壓力也將日益沈重。

《防止強迫維吾爾勞動法》：是美國一個法案，該法規定禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確與令人信服的證據，證明它們的供應鏈裡面無強迫勞動，才可以獲准進口。

這類的對新疆人權的宣稱，已經不是新鮮事，早在3月時英國外交大臣Dominic Raab表示，維吾爾人所受到的待遇是「對最基本人權的駭人聽聞的侵犯」。此後歐盟旋即發動制裁，包括旅行禁令和資產凍結等，主要目標是被控嚴重侵犯維吾爾族穆斯林人權的新疆官員。

往後的數月中，美國方面又稱，部分中國官員被制裁的原因是「隨意的囚禁以及嚴重的濫用強力，以及其他嚴重的侵犯人權行為」。直到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中強調：「中國犯下了種族滅絶罪以及反人類的罪行」，更進一步上升新疆人權的問題。

新疆人權受外界關注 歐美各國恐擴大經濟手段制裁新疆

新疆人權問題確切和商業產生關聯，是起於前（2019）年7月，當時澳廣ABC調查節目《四角方圓》，披露維吾爾族穆斯林被抓捕並被強迫在新疆的紡織廠工作。隨後Cotton On集團和Target澳洲公司對其供應鏈的內部展開調查，並宣布不再使用其新疆分包商採購的棉花。

又隨著《BBC》2019前11月的調查中估計，有超過100萬維吾爾人和其他少數民族被關押在新疆的再教育營。令人訝異的是，這些人普遍沒有經過起訴和審判。

而BBC進一步訪問，受訪者提供了有關被拘留者遭到強姦、性虐待和酷刑的第一手證詞。

去年12月，《BBC》再以標題為《新疆採棉工：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動》報導有數十萬維吾爾族及其他少數民族人群在新疆廣闊的棉田中從事艱苦的體力勞動。

該年同月H&M發布聲明，稱關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的情形，並且不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地的棉花等產品。

這份聲明在今（2021）年3月間被挖出，隨即引發中國抵制「拒用新疆棉」的服飾品牌。因為新疆棉事件，H&M在中國市場摔了一大跤。公司1日發布最新財報，今年第2季在中國的總營收，較去年同期相比大減28%，損失達7500萬美元（約新台幣20.9億元）。

新疆人權問題越演越烈，似乎沒有趨緩的跡象，美國除了對中國新疆政策直言不諱的批評外，也以實際行動進行制裁，例如，過去一年通過發布對新疆地區棉花、番茄和多晶矽的進口禁令，將矛頭指向各供應鏈的人權狀況。

而美國參議院通過《防止強迫維吾爾勞動法》，禁止所有來自中國新疆或在該地區製造的商品輸美。包含，太陽能關鍵原料多晶矽產地。這意味白宮為懲罰北京對待維吾爾少數民族，手段日趨嚴峻，範圍則越來越廣

據《華爾街日報》引述知情人士稱，受中國政府對新疆政策影響，新疆的供應鏈一直缺乏透明度，屆時礙於過《防止強迫維吾爾勞動法》，將可能導致西方各品牌與新疆的供應商斷絕商業關係。

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核稿編輯：翁世航