【論壇】蔡明德Ｘ廖嘉展Ｘ曾淑美Ｘ何榮幸：回顧《人間》雜誌的時代意涵，對社會永不放棄的關懷

文：陳洧農採訪報導、鄭凱榕補充整理

今年的台灣國際紀錄片影展（TIDF）將本屆的傑出貢獻獎頒給專注於報導文學與攝影的《人間》雜誌。究竟《人間》是本什麼樣的雜誌，能夠在停刊30年後獲頒台灣國際紀錄片影展的獎項？TIDF舉辦論壇「我們的・人間」，邀請曾在《人間》雜誌擔任記者的蔡明德、廖嘉展、曾淑美一同回顧《人間》的時代意涵、方法論與爭議，並由報導者文化基金會董事長何榮幸擔任主持人。

採訪初體驗：內湖垃圾山

「他們說垃圾山是一個百貨公司，要什麼東西就去上面拿。」

資深紀實攝影師蔡明德在《人間》的第一篇報導是〈內湖垃圾山上的小世界〉。回想起當時第一次走上垃圾山，看到有那麼多人在撿垃圾，他自己都嚇一跳。垃圾山周遭惡臭撲鼻，導致附近的居民搬離，許多撿垃圾的人就地取材，住在自己蓋的違章建築裡。蔡明德說，雖然自己是新聞系畢業，但其實沒什麼經驗，不曉得怎麼做報導，靠著初生之犢不畏虎的精神，拿出相機就要拍，沒想到大家都在閃他，甚至有人拿出棍子怒目相視：「你再拍拍看！」

蔡明德說，其實那時很想打退堂鼓，但心裡又告訴自己：不行，這是第一件差事，一定要完成。所以他抱著能拍多少算多少的心態，每天往垃圾山跑。後來他心想，這樣不是辦法，於是把一些拍好的相片做成slide show簡報，然後約了一些對他比較友善垃圾山居民，播放給他們看。「結果效果很好，他們看得笑哈哈！」之後蔡明德受到的對待便友善許多，也得以順利完成報導。

蔡明德表示，雖然在大學念的是新聞，可是人跟人之間怎麼溝通、相機與人要怎麼對應，這些都要靠自己琢磨，沒有人教他。垃圾山的初體驗，對他以後的採訪幫助很大。

蔡明德說，垃圾山的初體驗，對他以後的採訪幫助很大 | 陳洧農攝

流浪的歌仔戲班

「我想要把流浪的感覺拍出來。」

陳映真與鄉土文學作家黃春明交情甚篤，有一次，他叫蔡明德去宜蘭找黃春明，看看有沒有好題材。黃春明幫蔡明德安排好住宿，找了一台摩托車借他，然後跟他說：「你騎著摩托車出去晃一晃，就有東西。去找人家聊天，你就去找人家聊天。」蔡明德就真的騎著車出去到處晃，找人聊天，然後結識了正在廟口演戲的「安安歌仔戲班」。

戲班團員說，他們平時住在嘉義民雄，要演戲的時候才會到團主家集合，讓卡車載著出去流浪、演戲，有時一出門就是十幾天，非常辛苦。蔡明德心想，歌仔戲大家再怎麼拍都是台前台後，繼續拍一樣的題材沒意思，他想拍出流浪的感覺。他把聯絡資訊留給戲班的人，表示下次演出，要跟著去流浪。想不到有一天真的接到電話，蔡明德當下準備行李，到民雄跟戲班會合，〈流浪的歌仔戲班〉就這樣誕生。

銀幕上顯示著一張張歌仔戲團的照片，包括外出流浪時簡陋的臨時住所，還有團員們擠沙丁魚般瑟縮在卡車車廂上的模樣。「他們跟我講說，我運氣很好，現在冬天坐在這很溫暖，夏天像烤箱一樣！」蔡明德回憶著，邊說邊笑。

這是蔡明德第一次提筆撰寫的報導，他說自己文筆不好，寫了好久才交出去，沒想到陳映真稿子發回來，一個字都沒改。仔細一看，原來稿紙的右上方寫著英文：Rewrite！蔡明德說，那對他造成很大的傷害，也讓他下定決心要把報導寫好。「Rewrite這個英文我永遠記在心裡。」

讓何榮幸走上記者之路的報導

「人民只要知道真相，自己就會做判斷。」

何榮幸表示，自己受到《人間》雜誌影響最深刻的，當屬關於自立晚報總編輯顏文閂的報導。當時列名黑名單的許信良闖關回台，千餘名支持者前往桃園機場迎接，現場發生警民衝突。當時主流媒體都將民眾描述成暴民，顏文閂卻帶領自立晚報記者突破言論禁忌，勇於寫出該事件其實是警方先將民眾團團包圍，導致民眾在高度壓迫感之下做出反擊的「先鎮後暴」。自立晚報在顏文閂的帶領之下，報導了事件真相，也改變了該年年底的選舉。

何榮幸說，在此之前，台灣想當記者的人，心中的典範是報導美國水門案的鮑勃・伍德沃德（Bob Woodward）和卡爾・伯恩斯坦（Carl Bernstein）。「直到本土的台灣新聞經驗出來之後，我們才知道我們有屬於自己的新聞英雄。」這期報導對他影響深遠，讓原本想當作家的他走上記者這條路，甚至在多年之後，創辦了台灣的第一個非營利媒體《報導者》。

何榮幸表示，自己受到《人間》雜誌影響最深刻的，當屬關於自立晚報總編輯顏文閂的報導，讓原本想當作家的他走上記者這條路 | 陳洧農攝

記者本能的淬鍊

現為新故鄉文教基金會董事長的廖嘉展進《人間》的時候，總編輯是高信疆，他也是廖嘉展大學時期報導文學課的老師。1986年，廖嘉展打電話告訴老師自己退伍，高信疆在電話中問他：「什麼時候要來上班？」

廖嘉展說，到《人間》雜誌上班是他從沒想過的事，一來他沒有真正的田野經驗或深厚的寫作歷練；二來當時《人間》雜誌的作者都是當時的優秀作家，「一尊一尊好像神一樣。」。廖嘉展說，也不知打哪來的勇氣，他答應老師去試試看。

廖嘉展說，高信疆要他又寫又拍，這是很困難的事，因為《人間》不論是對影像或文字的要求都很高。因此《人間》的記者在每個現場都要感官全開，過程中要兼顧信任感的建立，並且意識到現場的關係狀態。他印象特別深刻的就是，每當在原住民部落採訪，遇到需要喝酒的情況，他會感到有兩個自己，一個是在跟大家喝酒的他，另一個則以俯視的角度評估現場，需要和誰保持什麼樣的關係，以追蹤下一個線索。

他說，記者面臨的另一個挑戰，就是會臨時被指派完全不熟的題目，好在自己的長處就是彈性很大：「我們有一般的基本常識，在這樣的常識下，到現場之後你如何去佈局，在這個佈局之下展開可能的、深度的採訪。」

廖嘉展表示，為了報導，有時甚至要冒生命的危險 | 陳洧農攝

年輕、熱情與理想合一的黃金年代

廖嘉展表示，為了報導，有時甚至要冒生命的危險。有一次他要寫台灣第一長河濁水溪的故事，遠赴合歡山東峰。為了拍濁水溪的第一滴水，他沿著碎石坡往下滑。結果回程要往上走時才發現，在碎石坡上幾乎無法前進，走一步就倒退兩步。為了脫離困境，只好走進沒有路的森林，過程中還因為用手大力攀抱頁岩，手腕被頁岩插入，留下傷痕，可說是萬分艱辛。

戒嚴時期，海岸管制非常嚴格，為了拍濁水溪下游的出海口，他甚至偽裝成漁民偷渡到外傘頂洲。回想起來當時的熱情，廖嘉展自己都懷疑，那時怎麼都不會怕？

他說，不論是偷渡，或是遠赴險地，都沒有害怕過。「所以我覺得年輕、熱情跟理想可以結合，是一個人非常重要的資本，也是最幸福的時刻。我們很高興曾經擁有過那樣的時刻。」

在「悲慘」之外看見立體的人性

「我要講的是，她們並不是被壓到已經完全扁平化的狀態。」

〈雛妓奴隸籲天錄〉（又名：娼奴籲天錄）是現為作家的曾淑美在《人間》的第一篇報導。當時《人間》要做跟雛妓有關的報導，陳映真判斷，由女性來進行採訪，也許能讓受訪者較為自在，於是曾淑美接下了這個任務。

為了採訪當時被安置的雛妓，曾淑美前往廣慈博愛院三次，這個經驗讓她非常震撼。她說，那些雛妓大約都只有十來歲，但是都已經被賣過不只一次，接客無數次。一方面，她們悲慘的遭遇讓曾淑美悲憫；另一方面，她們強韌的生命力令曾淑美驚奇。「這些孩子其實跟一般的少女一樣，有她們的夢想，也會想要一件漂亮的衣服。」

曾淑美說自己是比較本能的人，在書寫時並沒有太多修飾，只是將她從雛妓們口中聽到的故事化為文字，其實自己並不是很有信心。有次她在吃清粥小菜時，遇到曾在《人間》雜誌擔任圖片編輯的郭力昕，稱讚她那篇文章寫得很好，真實而不煽情，對她是很大的鼓勵。

Photo Credit: 陳洧農攝 曾淑美強調，陳映真尊重記者從第一線帶回來的東西，從來沒有更動或扭曲過

《人間》雜誌的爭議

曾淑美提到，〈雛妓奴隸籲天錄〉在刊登時，陳映真在報導前面放了一篇理論性質的導言，使報導變得更有份量。何榮幸說，陳映真對記者稿子的介入，是當年較有爭議之處，有些人認為陳映真的做法，是強加自身的意識形態於記者的報導之上，不曉得曾淑美認為這樣的觀察是否公平？

曾淑美認為，這樣的視角並不恰當。她強調，陳映真尊重記者從第一線帶回來的東西，從來沒有更動或扭曲過。至於偶有意識形態痕跡的流露，她認為在所難免。「因為就是一個性格很強烈，高度人文關懷的雜誌。」

另一方面，每個記者的狀況也不同，以她自己而言，並不像嘉展或明德有過新聞學的訓練，在理論上沒有任何裝備；總編輯為了讓專題能呈現更明確的觀點，自然需要將報導放在社會學的架構中。她說當時自己並沒有這個能力，因此反而很感謝陳映真讓事件的輪廓明確化，充滿了感染力跟戰鬥性。

曾淑美認為，做為記者如果要跟總編輯提出不同的意見，必須在理論的素養上夠強壯，才有辦法一起討論。而她那時與陳映真落差太大，因此也不覺得有「強加」的問題。

報導、倡議，乃至修復式正義的一條龍模式

《人間》雜誌的特色，除了在內容上關懷弱勢、富有人道色彩以外，另一個特點就是，對於所報導議題的高度介入。

例如1986年驚動社會的湯英伸事件，媒體一片撻伐，紛紛以「冷血、殘忍」等字眼形容殺害雇主一家三口的湯英伸。《人間》雜誌以大篇幅報導，呼籲社會關注事件背後的結構性因素，並且不遺餘力集結各界，展開營救行動，申請特赦。陳映真為湯英伸的父親與被害者家屬發起募款，最後促成被害者與湯英伸家屬之間的大和解。

另一個案例，則是《人間》雜誌記者賴春標為了保護台灣原始森林所寫的系列專題：「紅檜族群的輓歌──西林林道記事」、「保衛台灣最後的原始森林」、「丹大林區砍伐現場報告」以及「來自台灣森林的緊急報告之一、之二、之三」。

蔡明德回憶，當年賴春標撰寫了一系列關於台灣山林遭濫墾濫伐的報導，引起立法院不分黨派同意修法禁伐，《人間》雜誌還主導了台灣第一次的保護森林大遊行。「那次會議是在《人間》雜誌開的，很多環保團體坐滿我們的大會議桌。」

小的地方，小的事情

「我28歲就讓自己退休了。」

《人間》雜誌停刊後，廖嘉展覺得自己下半輩子要做的，是將濁水溪流域的故事，做更深入的紀錄，因此和妻子一起搬到埔里，長期蹲點。兩年後，廖嘉展被林懷民找去新港，投入社區營造的事業，長達四年。在這過程當中，廖嘉展體會到，當有一個好的非營利組織作為平台，社區能夠發揮極佳的社會轉化力量。他帶著這樣的體認回到埔里，創立新故鄉文教基金會，沒想到才半年多就遭逢921大地震。接下來的20年間，他將自己的青春歲月都奉獻在災區的重建。

廖嘉展說，回想起來，自己完全不後悔，因為在這20年中，他看見媒體的變化，「我們所遇到的已經不是媒體老闆的問題而已，是整個資本體系對媒體的控制。」他說，現在的新聞已經沒有幾條是真的，用錢買出來的新聞操縱了人們對社會的認知。

由於《人間》經驗的影響，他在20多年前決定從「小的地方，小的事情」開始做起。「在社區營造的路上，我們所看到的是真正對人的關懷、對弱勢、對環境的關懷，唯有我們不斷地從這個角度來看待，整個社會才會有更健全發展的機會。」

陳映真雖然抱持左統思想，但充滿了對台灣的理解和關懷。1987年他與余登發、周合源兩位老先生同台，這段影片中，陳映真說：「我雖然對於台灣分離主義基本上是不贊同的，可是對於他們能夠有這種發言的自由，我基本上是在民主言論自由的立場上是支持的。」

媒體的極限，狗吠火車的無奈

廖嘉展說，《人間》經驗讓他看見了政府與社會力的不足。他說，不論哪個時代，政府與媒體都有各自的極限，即便報導可以引起強烈共鳴，但共鳴之後的社會改造，還是需要政策或社會整體的進步，才有可能發生。

蔡明德有類似的感觸，他提到自己當年報導的大潭村因工業污染而遷村的故事。1958年，原居於石門阿姆坪的泰雅和客家族群，因為石門水庫的興建遭強制遷村。其中40戶客家族被安置到大潭村，另外82戶泰雅族則安置在大溪鎮中庄，但1963年的葛樂禮颱風卻使得他們再次被迫遷至大潭村。

泰雅族與原來一起定居於阿姆坪的客家族因緣際會地重逢於大潭村，怎料1982年，高銀化工廠來了。「你可以想像他們生活多艱苦，他們重新開墾，結果高銀化工廠來了，肆無忌憚的排放廢水。我在那裡住了11 天，那個水都不能喝，台灣第一個鎘米事件就發生在這裡，後來他們又被迫遷村解散，」蔡明德語帶同情的說。

「這個問題繼續存在，」看著銀幕上顯示的天下雜誌報導〈高銀化工遠離污染，變身高科技〉，蔡明德語帶無奈：「台灣早期缺乏法律管理，搞成這個樣子，我們報導又有什麼用呢？可憐的村民，永遠的受害者，就是這一群人。然後那些廠商，毒害台灣的人，居然變成高科技公司。」

延續年輕世代的社會關懷

現場有人問到，但凡所有的深度報導，都需要較長時間的咀嚼與消化，在現代人閱讀習慣的速食化之下，長篇報導該如何與時俱進？

何榮幸表示，聽Podcast或是看紀錄片或許是一個方式。「影像確實是這個時代更有魅力的媒介，對長篇報導不耐的人，如果是換成Podcast或紀錄片，往往接受度就會提高很多。」他強調，保持對社會關懷的習慣還是最重要的，建議閱聽者可以選擇自己習慣的方式。

廖嘉展回應道，在現代社會龐大的資訊流當中，人越來越顯渺小。「我每天打開電腦都不知何去何從，所以還是忠於自己最重要。」他建議，設法在自己的專業領域取得基本的成就，如果可能，就結合一群志同道合的夥伴一起努力。

他謙虛地說，自己是駑鈍，沒有思想的人，他懂的就是他的報導對象。他忠於自己的報導對象，把他們的情感、挫折、困頓，以及自己的一點看法呈現出來，而這樣的呈現，可能就讓某些人得到力量。

「年輕人如果真的找到理想，可以投入到你願意貢獻的領域裡面，慢慢讓它發光發亮，我覺得就夠了。你的理想如果被看到，一定會讓更多人感動。一個小的理想就可以改變在某個領域裡的社會狀況。當更多的人更好，整個社會就會更好。」

延伸閱讀

更多卓越新聞電子報文章

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航