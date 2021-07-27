中國改革退休制度困難重重，近9000萬「退休雙軌制受害階層」成為官民衝突壓力鍋

近年來有關中國退休制度引發諸多爭論，引發黨國官僚體系無論是基於本位主義及自利考慮之抵制，導致退休制度改革困難重重。

中國黨國體系一向呈現是「大政府、小社會」結構，龐大官僚體系及其成員不僅擴展其國家權力；但也因此形成嚴重財政負擔。因此，習近平自十八大上台以後一直有意進行退休制度改革，藉此提升國家治理體系現代化及有效治理能力；但受龐大黨國體系內在成員抗阻，導致其退休制度變革成效相當有限。

中國退休制度可說是長期對勞動者，推行制度性的養老待遇歧視，已造成眾多「公民退休權利不平等受害者」。中國自推行養老「雙軌制」以來，企業職工基本養老金替代率已降低到40%，公務員退休金替代率擴大到92%至107%，造成近9000萬人的「退休雙軌制受害階層」，成為當前中國國家與社會、官民衝突制度性根源，造成頻仍爆發群體性社會抗爭事件。

反對進行退休制度改革者認為，公務員退休制度並非完全優於企業職工，提出「政府應該要為公務員提供基本保障，因為公務員退休金制度沒有個人退休帳戶，若待遇不好，就不能吸引高素質人才，將影響政府效能。」《人民日報》曾指出「公務員是國家公職人員，掌握並行使公共權力。一旦養老待遇差，公務員積極性和清廉度都會受影響。」此種精英主義觀點，已不再視公務員為「先鋒隊」具犧牲奉獻精神，及符合傳統群眾路線理念。

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中國政府對於法定退休年齡規定，最早出現在1951年2月26日頒布《勞動保險條例》。 1978年5月，國務院頒布《安置老弱病殘幹部暫行辦法》和《工人退休、退職的暫行辦法》確認，男性年滿60歲、女幹部年滿55歲、女工人年滿50歲可申請退休。

時至2012年6月制定《社會保障十二五規劃綱要》，並提出「研究彈性延遲領取養老金年齡的政策」。 2013年11月十八大三中全會提出要研究制定「漸進式延遲退休年齡」的政策。2015年內制定方案，經向社會徵集意見後於2017年正式推出，並以5年為過渡期，預計2022年正式實施。

然中國民眾尤其是符合退休年齡的幹部職工，抵觸情緒非常激烈，導致中國政府本於2017年推出延遲退休年齡的方案因而被迫擱置。同時，有的觀點認為，若要一味拉平黨國體系公務員與勞動階層的退休待遇，反而是對公務員不公平，但此種論點引發民眾的撻伐，代表中國黨國官僚體系對改革公務員退休制度的保守看法。

批判者認為此種照顧黨國體系成員的退休制度，實際上是已形成「既得利益者」、「特殊利益群體」，改革阻力反而是來自黨國內部保守勢力、既得利益階層抵制。

退休金雙軌制，形成貧富差距與分配正義問題

中國退休制度在第四代領導人胡錦濤執政後期一再湧現，早在2010年全國兩會召開前夕，人民網對兩會熱點進行的網路調查結果顯示，取消退休金「雙軌制」的呼聲最為高漲。有關「公務員每月不用繳納養老保險，退休金卻是企業人員的兩三倍甚至更多」，此成為全國兩會線民抨擊的焦點。

將近81%網友認為，退休金「雙軌制」加劇社會分配的不公平，公務員應繳納養老保險，不能讓國家財政買單。

中國公務員與企業及自收自支的事業單位（注：全額撥款的事業單位與在職公務員待遇相當）職工，在退休待遇方面存在差別：企業職工的養老金約為原來工資收入的30%左右，而公務員的養老金則為原來工資收入的90%。即使退休前二者收入相差無幾，但退休後公務員的養老金則為企事業員工的3倍。絕大部份公務員退休後，可享受物價、生活補貼和各項福利待遇；然經濟效益極差的企業及入不敷出的事業單位，難以支付龐大養老費用。

根據2013年一項有關養老金雙軌制調查中，認為「非常不合理」和「不太合理」的比例，佔據受訪者的72.9%，只有18.4%的受訪者表示「可以接受」。對於是否應該改革「雙軌制」、實現養老金並軌，59%的受訪者認為現在具備一定基礎，時機已經成熟；認為「遠未成熟」的受訪者有29.9%。

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另人民網和《人民日報》就2013年公眾關注的熱點問題展開調查，最受關注的十大熱點問題首重「社會保障」，在「對企業退休人員養老金的上調是否滿意」的調查中，97%的網民對上調的幅度非常不滿意；98%網民認為廢除企業和機關事業單位退休金「雙軌制」的條件已經成熟。在是否支持彈性退休年齡的調查中，83%網民表示支持，15%不支持。

同時，2014年《新京報》民調結果顯示，有77.6%的受訪者不贊成公務員的養老金高於普通人，僅有12.6%的受訪者認為公務員養老金應較高，其餘9.8%的受訪者則不願表示意見。

這種具「雙軌制」退休養老金制度，其運作危機會隨著中國的人口繼續變老，勞動人口縮減和低出生率而更加嚴重。2019年中國社科學院報告指出，預計這一基金將持續增長，到2027年達到頂峰的6.99兆元，然後持續減少，在2035年用盡。到2025年，基金收入和支出之間的缺口可能會高達11兆元。此養老金體制從財政上看來，幾乎是不可持續。

高齡化社會來臨，提早退休制度將造成國家財政壓力

中國是世界上老齡化程度最高的國家之一，2012年65歲以上的老年人口已接近1.3億人，全國31個省（市、自治區）已有26個進入老齡化狀態，而到2050年，這一數字將會達到3.32億人，超過總人口的23%。中國人口預期壽命已呈現穩步上升的趨勢，1980年至2010年期間，平均每五年上升約1歲，如果退休年齡政策不變，則意味著老年人口退休後的餘壽不斷增加，給養老金支付帶來的壓力可想而知。

根據中國社科院編撰《中國養老金發展報告2011》顯示，從1997年各級財政開始對養老保險轉移支付算起，補貼規模迅速擴大。2000年各級財政補貼金額為338億元，2006年為971億元，2010年1954億元，2011年新增補貼高達2272億元，財政累計補貼金額達1.2526萬億元。近三分之二的養老保險累計結餘，來自於財政轉移支付。

2012年《化解國家資產負債中長期風險》報告指出，到2013年中國養老金的缺口將達到18.3萬億元，人口老齡化衝擊下養老金的統籌帳戶將給財政造成巨大負擔。因此，建議實施延遲退休年齡等多措施以緩解財政壓力。

中國政府若不採取改革方案，人口老齡化將衝擊養老金的統籌帳戶，從2017年起養老金要求的財政補貼將持續上升，至2050年養老金缺口將達到當年財政支出的20%以上。美國戰略與國際研究中心發佈的東南亞地區養老和退休報告顯示，中國有63%的居民認為退休養老要靠政府，僅有9%的居民認為退休自己負責。這顯示長期在社會主義國家「大政府」運作下，民眾對於退休養老之依賴具有「政府供給」之特色。

與中國養老保險體系中社會保險占「主要部分」的情況不同，美國的養老保險體系中，40%是由社會保險負擔、40%依靠企業年金及20%依靠個人購買商業保險。

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全球幾近170個實行養老保險制度的國家中，有1/3以上國家的企業年金制度覆蓋約1/3的勞動人口，丹麥、法國、瑞士的年金覆蓋率幾乎達到100%，英國、美國、加拿大等國也在50%左右。企業年金制度已成為法律強制的養老保險制度得到全面推廣，個人購買商業養老保險則可享受較大幅度的稅收優惠和政策鼓勵。但在中國參加城鎮職工基本養老保險的3億人中，僅5%參保人員同時擁有企業年金保障。

尤其個人購買商業養老保險更是寥寥無幾，2015年中國人均長期壽險保單持有量僅為0.1份，遠低於發達國家1.5份以上的水準。直至2020年中國保險深度和保險密度僅4.3%和430美元，在全球的排名分別排為第38位和第46位，遠低於發達國家保險市場水平，甚至也低於全球保險業的平均水平。中國人均持有人身險保單數不足1件，僅為0.8張，這與發達國家存在著較大的差距，儘管商業養老保險概念已有逐漸普及趨勢。

換言之，或有論者提出為去除「政府主導」社會保險避免造成嚴重財政負擔，實有必要強化商業保險保障功能，這對中國保險公司既是機遇也是挑戰，保險公司要加強自身在產品開發、資金管理方面的能力建設。

老齡化產生經濟社會問題，空巢老人衝擊和諧及小康社會穩定

根據中國國家統計局的普查顯示，早在2010年65歲以上人口為1.19億人，占總人口8.87％，中國成為全世界唯一老年人口破億的國家；也是全世界老得最快的國家之一。僅2011年增加700萬名超過60歲的老人，超過歐洲所有老年人口的總和。

根據中國國家統計局發布數據，2019年末中國60歲及以上的老年人口數達到2.54億人，佔總人口比例18.1%，65歲及以上老年人口達到1.76 億人，佔總人口的12.6%。估算2022年，65歲以上人口將占到總人口的14%，中國將由「老齡化社會」進入「老齡社會」。預測到2050年，中國老齡化將達到峰值，65歲以上人口將占到總人口的27.9%。預計到2050年老年人口總量將超過4億，將比美國的總人口還多，成為金磚四國中人口老化最嚴重國家。

面對高齡化社會「人口海嘯」襲擊，人口老化問題恐將災難性地毀掉中國的繁榮。《經濟學人》曾將中國的老化現象比喻成「中國的阿基里斯腱（人體最大的肌腱）」，指出：「中國的阿基里斯腱並不致命，但會使中國這位英雄步履蹣跚。」；路透社也曾提出〈年齡老化即將撞碎中國經濟〉觀點，人口老化不但降低中國經濟競爭力，也可能衝擊社會穩定。

中國社會於「80後」所誕生人口，大部分為獨生子女，待其成年結婚時往往夫妻雙方也是獨生子女，家庭結構變成雙方父母四位老人、夫妻兩人、未成家的孩子一人的「421家庭」。當父母和祖父母、爺爺奶奶皆還在世時，極易演變成「一個小孩養六個老人」的「621」家庭，如此家庭結構弱化傳統家庭支援網路。更甚者，「空巢老人」正成為受關注的社會問題。

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中國民政部曾統計調查，60歲以上老年人中40％過著子女不在身邊或沒有子女的「空巢」生活。

《中國家庭發展報告2015》指出，空巢老人占老年人總數大1/2，而獨居老人占老年人總數的近10%。預計到2030年，可能超過2億的空巢老人，尤其是農村空巢老人可能過著物質與精神雙匱乏的生活。顯見少子化及老年化問題，已成為衝擊中國社會結構及秩序穩定的巨大因子。

退休制度改革需要完整配套，非單一途徑所能克竟其功

中國退休金「雙軌制」政策，過分偏向公務員和全額撥款的事業單位等少數人員，而對占多數的企業退休人員不利。儘管近年來中國政府連續調高企業退休金，但因先天不足的退休金政策所致，仍無法改變與公務員退休金懸殊差距的現實。輿論認為中國公眾認為應廢除退休金「雙軌制」，提高企業退休人員的退休金，向行政、事業單位靠近，縮小社會貧富差距。

同時，公務員不繳納養老保險的政策不合理，應提倡公務員也繳納養老保險，費用在公務員的工資中扣除，不能讓國家財政完全買單。

隨著中國政府養老金支付壓力日益增大，過低的退休年齡威脅到養老金制度的可持續運行。延遲退休成為一項必要選擇方案，人均壽命的增長、偏低的退休年齡，已威脅到養老金財務制度的可持續性。中國養老保險的最低繳費年限僅為15年，未及發達國家的一半，但退休年齡卻比發達國家更為提早數年。從一角度檢視，公務員繳費年限低於發達國家、退休年齡又早於發達國家，這將造成其巨大財政負擔，造成世代正義公平分配爭論。

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中國是世界上老年人口最多、增長最快的國家，估算2025年老年人口總數達到3億。解決養老難題，除了繼續織密基本養老保險大網外，大力發展企業年金和商業保險勢在必行。目前，個人稅收遞延型商業養老保險試點已經啟動，在加大稅收優惠的同時，更需要通過各種法規，逐步引導企業將企業年金制度作為基本的職工福利建立起來，成為基本養老保險之外的第二張大網。

參考國際實踐經驗，一般言之，退休者的消費等支出會低於工作者，養老金替代率只要大於70%，即可維持退休前的生活水平；達到60%-70%，即可維持基本生活水平；低於50%，則生活水平較退休前會有大幅下降。若退休者沒有其他收入來源，基本養老金替代率至少要達到60%左右，始能滿足基本生活需要。目前中國建立基本養老金目標替代率是58.5%，此足見其政府改革目標是維持基本生活水平。

中國退休金制度若未能改弦更張，恐面臨「未富先老 、權貴佔用資源過多」困境。退休制度改革需要多元化措施配合，不僅僅是「雙軌制」改革、退休年齡往上調整，還涉及養老金替代率合理設定；同時需要大力發展企業年金和商業保險，如此方是完整改革方案。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航