從提案、斡旋到達成協議，一次學會「英文談判」的技巧與句型

無論是代表公司與國外客戶談業務合作,還是身兼管理要職、協商國際團隊的工作,利用英文開會溝通、討論,甚至是談判,都有常用的專業句型與手腕。今天就針對職場上常見的協商、談判等場景提供實用例句,讓你跟著VoiceTube一起精進英文商務力!

英文協商與談判常用單字:

propose (v.) 提議

proposal (n.) 提議

bargain (v./n.) 討價還價

counter proposal (n.) 反提議

agreement (n.) 協議

compromise (v.) 妥協

conclude (v.) 總結

negotiate (v.) 協商

alternative (n.) 替代方案,替代選擇

discussion (n.) 討論事項

1. Disagreeing with Proposals 不同意對方提出的協議

當對方提出有損公司利益的協議時,作為公司談判代表,應該要眼明手快、及時提出異議,為公司爭取更多談判籌碼。你可以先利用以下句型,不失專業又委婉地表達不同意的立場。

We understand your concerns, but we disagree with what you have proposed. 我們了解您的考量,但是我們不同意您的提議。

進行商業談判時,即使不同意對方的條件,也要先禮貌地表示你了解對方的考量,再點出你不認同的地方。

concern在這裡作為名詞,指的是「關心的事情,考量的因素」,多以複數形態呈現。Dis- 這個字首有「反向;與…相反」的意思,agree則是「同意」,所以disagree的中文就是「不同意」。Propose當作動詞是「提議」,這裡是動詞分詞,通指「剛提出的協議」。

I’m afraid I can’t agree with you on this. 我恐怕沒辦法同意您的意見。

Afraid是「害怕」的意思,但是在商業應用場景裡,可以解釋為「恐怕,擔心」,常見句型為「I’m afraid (that) +完整子句」,這裡的完整子句用來說明擔憂的事情。身為公司代表,在與國外廠商或客戶開會協商的過程中,可以透過調整語氣來緩和雙方之間的緊張感。因此要表達反對時,用I’m afraid作為開頭是對客戶的一種尊重跟禮貌。

Unfortunately, our position is different from yours. 很不幸地,我們與您持不同的立場。

為了形容一個狀態,這裡使用副詞unfortunately(不幸地)。這也是為了在反對意見時釋出一點善意而常見的用法。Position的中文是「位置」,但是也可以用來表示一間公司的「立場,出發點,立足點」。此外,be different from是「與……不同」的意思。如果想要表達「對(某人)來說,是不同的」,那麼可以使用be different for這個句型。

Unfortunately, we are not on the same page. 很不幸地,我們與您的想法不一致。

在協商的過程中,表達反對是為了讓對方知道你們之間的想法有落差,所以需要找到一個雙方都能接受的協議。因此,你也可以使用not on the same page來禮貌性地反駁對方提出的合作條件。Be on the same page直譯為「在同一頁上」,也就是「有共識」的意思,那麼想法不一致就是not on the same page.

2. Making Suggestions and Proposals 提出建議

向對方明確表達反對之意後,就換你提出解決方案與建議囉!讓我們一起來看看常用的句型吧!

I propose/recommend/suggest that… 我建議/提議…

Propose(提議)、recommend(推薦)以及suggest(建議)是在英文談判過程中很常用的動詞,用來表示「提供建議或新方案」。That後面接完整子句,闡述你想提供的建議。為了維持商業禮儀,你也可以用I’d like to propose that…,其中I’d like to也是「我想要」的意思,但是比I want to的語氣更委婉一點。

I’d like to propose that we lower our advertising budget to $5,000 per month. 我想要建議把我們的廣告費調降至每月5千美元。

I think the best way is to… 我覺得最好的辦法/方式是…

另一個提出建議的方式是直接切入重點,表明公司的立場還有希望達成的協議內容,這時候你就可以使用這個說法。I think(我覺得)跟I’d like to有類似的作用,皆用來緩和氣氛,用禮貌代替嚴肅。

The best way中文是「最好的方式、辦法」,所以你可以用這個句型直接表達公司的需求,視對方的反應做進一步協調以取得平衡點。

Would you consider …? 您願意考慮…嗎?

動詞的would是「願意」的意思,語氣較委婉,藉此詢問對方是否願意考慮其它提議,也是一個協助你順利完成談判的商業手腕之一。要注意的是, consider後面如果是接動詞,要使用V-ing的形式。

Would you consider lowering your price to $100 per unit? 你願意考慮將價格降低至每單位一百美元嗎?

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

3. Arguing for Proposals and Views Presented 進一步針對提議闡述背後的原因與邏輯

與國外客戶協商時,你不只是提出新的需求,更要有強力的論點去支持、合理化你的提案。你同時也需要站在對方立場,推敲他想達成什麼目的。在論述時,建議可以多加利用這個要點,讓對方覺得你的建議其實都是為了讓雙方受惠。

The reason for this is… 這麼做的原因是…

This在這裡可表示「之前提出的建議或討論的事項」。當對方針對你的提議提出質疑時,你就可以用「The reason for this is + (that)子句/名詞」這個句型來回答。

The reason for this is that we are spending too much on repackaging. 這個原因在於我們重新包裝這一塊的花費太高。

I’m basing my solution on…points/reasons. 我是根據這XX點提出此解決方案,第一點…,第二點…,第三點…

為了提升商業溝通的效率還有對方的信任感,你可以用不同論點替你的提議佐證,說明他對雙方有利之處。Base on這個片語是「根據」的意思,在解釋時,可以說這是根據分析商業數據後得出的結論,也可以用Firstly, Secondly, Thirdly「第一點、第二點、第三點」的方式更深入地解析其利弊,提高信服力。

I’m basing my solution on these three reasons. Firstly, we have a limited marketing budget for online advertising. Secondly, we don’t have the resources to create product videos every week.Thirdly, we need to create more quality content to grow new users. 我是依據以下三個原因提出此解決辦法的。第一點,我們沒有足夠的行銷預算去投放線上廣告。第二點,我們沒有資源可以每週製作一支產品影片。第三點我們需要創造更多有品質的文章來增長新用戶。

One of the key reasons for this proposal is… 提出此建議的一個重要原因是…

如果會議時間有限,來不及將方案的所有優點都說完,不妨挑一至兩個最重要的原因加以說明。Key reasons是「重要原因」的意思。

One of the key reasons for this proposal is to lower the company’s personnel costs. 這項提議其中一個重要因素是要降低公司的人事成本。

4. Compromising 妥協

談判的過程難免會僵持不下,這時候最有效的解法就是各退一步。那就來看看讓步的英文句型有哪些。

We might be able to… if you could…. 如果你(們)可以…,我們或許可以…

Be able to是「可以 (做某事)」的意思,if這裡有表達期許的意思,因此我們可以用這個句型來表示如果對方可以做(某事),那麼我們或許也願意達成某條件,進而表示雙方有合作的空間。

We might be able to work on increasing production by 5% if you could give us a one-week extension. 如果你們給我們一週的延長時間,我們可能可以將產量提升 5%。

We’d love to…, but we’ll go with…. 我們很想要…,但是我們願意折衷選擇…

這個句型一方面可以表達對原先提議無法達成共識的惋惜,另一方面也向對方展現友好態度並願意做出妥協的誠意。Would love to是「想要」,而go with這個片語有「選擇」的意思。

We’d love to run three Facebook campaigns, but we’ll go with two as well as one sponsored article on Times Magazine. 我們想要跑三個臉書廣告,但是我們願意折衷選擇兩個臉書廣告和一篇時代雜誌的贊助文。

In exchange for…, would you agree to…? 你同意…作為…的交換條件嗎?

In exchange for有「交換(某條件)」的意思,而agree to這個片語則是表示「同意(某事)」。為了順利達成協商,你也可以用這個句型來詢問對方是否願意以某條件做為交換。

In exchange for a larger ordering amount, would you agree to lower the shipping fee? 你同意以降低運費作為提高訂單數的交換嗎?

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

5. Accepting Proposals 接受提議

當雙方對於協商的內容都一致同意時,那就準備進入接受提議的階段了。商業會議裡,你可以使用以下例句來表達接受另一方提出的提條件。

Great! Seems like we have reached an agreement. 好極了!看來我們已經達成了共識。

Reach an agreement是指「達成共識」,agreement這個名詞是從動詞agree衍伸而來,而英文中用以表示達成共識的動詞有reach以及come to。如果想要說明跟誰達成了共識,可以用with這個介係詞,例如come to an agreement with Sam(跟Sam達成共識)。

I think your proposal is acceptable. 我覺得你的提議是可接受的。

如果你覺得對方的要求不合理,想要表達「無法接受」,可以在前面加上un- 形成unacceptable這個形容詞。

Yes, we can work with that. 沒問題,這個辦法/提議行得通。

Work with這個動詞片語可以表示「與…合作」,進而延伸為「某個提議、辦法是行得通」的意思。在商業談判的過程裡,work with帶有退而求其次的意味。

6. Clarifying & Concluding 重申與總結

與國外同事、客戶交涉與協商的過程中,為了確保雙方認知一致,如果有不肯定的地方,應該立即進行釐清,排除任何誤解,並在達成共識後做一個總結,順利完成一場英文商務談判。

Did you mean…? 你的意思是…?

如果討論過程中有任何不清楚的地方,都可以用這個句型向對方即時確認。Mean當作動詞表「是…的意思」。

Did you mean you can increase our conversion rate with this tool? 你是說你可以用這個工具幫我們提高轉換率嗎?

I’d like to clarify the points you’ve just made. 我想要釐清你剛剛提出的要點。

Clarify是動詞,有「釐清」的意思。在英文對話當中很常使用make當作「提出」要點的動詞,而這個句型也是商務英文裡常見的用法。

Let’s quickly look at what we’ve decided so far. 我們來快速看一下目前已決定的項目。

這裡的look at有迅速看過、快速帶過的意思,在商業情境裡,使用look at時,通常後面都是加上某是(合約、提議等),與看著某人,如look at me「看著我」的用法不一樣,使用時要注意一下喔!

Should we quickly sum up the points of our discussion? 我們是否要快速地總結討論內容?

Sum在是「加總」的意思,而sum up這個片語則是「為某事做總結」的意思,所以我們可以用這個說法來表示要針對討論事項「做總結」。 Discussion是名詞,表示「討論」,動詞則是discuss。

學會這些實用的談判與協商的句型後,遇到需要出差與國外客戶對談或是與外國同事討論商業策略時,就可以有充分的準備,展現自己能夠隨機應變的溝通能力,不再害怕用英文與人打交道啦!

