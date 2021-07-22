體育大老爽坐商務艙的背後，是政黨輪替也難解的體壇結構

因為COVID-19疫情延宕一年的東京奧運終於要登場，台灣國手們也已啟航前往參賽，雖然最受國人矚目棒球項目，台灣因為疫情考量而放棄前往墨西哥打晉級賽，終致無法爭取進入奧運賽事，遺憾之餘，仍有許多項目有機會奪牌取得佳績，選手多年來的努力為了能在國際最高殿堂上一展長才。

可惜的是，台灣選手包機前往東京卻沒有得到該有的禮遇，在官僚思維的餘孽下，原本應該是奧運主角的選手們竟然被安排在經濟艙，而乘坐商務艙的人等卻是那些坐享其成的官員和體育界高層。這種陋習雖然根深已久，但五年前蔡總統信誓旦旦要給選手的禮遇，如今不但跳票還被打臉，縱然總統連同蘇揆先後對外表示道歉，但卻止不了輿論的抨擊，體育界沉痾已久的問題再次被檢視。

交錯複雜的體壇網絡關係，是最大的挑戰

必須說，國際奧委會是人民團體，內部成員並不會因為政黨輪替而有所更替，中華奧會主席林鴻道、榮譽主席蔡辰威可以一直把持著奧委會及各單項協會的資源，就算改朝換代都是不動如山。

長期以來，這些人透過協會的運作與各種政商熟捻的關係，從選手選訓、資源分配到選手生涯發展等都逃不過他們的掌控，只要把運動當成生涯的重心，除非成了知名的職業選手可以單打獨鬥，否則任憑他們處置，稍有不聽話或自以為是，前途勢必受到影響，要轉行恐怕也是難上加難。

這樣的宿命早已是許多體育人內心的痛，要改革不是沒有是過，有人在外另起爐灶成立新協會，但資源早被壟斷，不是慘淡經營玩沒多久摸摸鼻子收山，不然就是淪為主要協會的二包廠商，專撿剩下的殘餘資源。

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政府也試著改變這樣的扭曲生態，2017年大張旗鼓進行體育改革，雷聲大雨點小，敵不過各單項協會「以退為進」的要脅，最後做做樣子默默提出不痛不癢的國體法修法收場，給資源不過問使用的政府，只能繼續當冤大頭，因為這些協會有專業必須尊重，結果沒有改變，選手依舊是這些體育高層的附屬品。

在這樣的邏輯之下，給資源的跟分配資源的一定高高在上，那些初生之犢怎麼可能不畏虎，能圓國手夢又能站上奧運舞台，沒人敢說話，說了不會改變什麼，甚至還得罪「前輩們」，還有讓自己的學校、館場、教練失去機會，進而賠上自己的選手生涯，下次國手名單恐怕會名落孫山。

這種綿密的利益網絡關係，要破除絕對不可能單靠選手自己來，說白了，政府有多少魄力決定改革的真假。

選手的哀歌：成為體育大老獲取資源的附屬品

這些體育大老們一定會說「以選手為重」這種屁話。

當然他們不可能不重視選手，因為有成績的選手是搖錢樹，決定了多少資源可以入袋，否則怎麼分配資源來大小聲，可悲的是，體育署就是一個行政官僚，跟其他部會一樣，早已仰賴習以為常的關係網絡，就算政黨輪替都無法破除這樣結構。

所以每當有重要國際賽事，披上國家隊服是無上光榮成了選手的宿命，為國征戰是祖上積德的義務，誰跟你談「權利」，所以只有「意願調查」，沒有符合權益的「契約保障」，道盡了台灣體育人的悲哀。回到頭來，政府又能做些什麼呢？

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其實還沒那麼悲觀，政府營造有利的體育環境，促進職業化及商業化的發展，或許會遭受假道學愛國主義者的批評，但唯有如此才能些微改變陳年的窠臼。

電影《少林足球》中，那個掌握所有資源的魔鬼隊經理，一場不公平的賽局，就猶如當前我國體育生態，只是電影裡那些架海擎天的少林隊不可能在現實場景中出現，因為誠如前述所言，國內體壇的水實在很深，要一一排除曠日廢時，甚至還會惹得一身腥。

但是，這也是民選政府該有的使命，沒有理由抗拒改革，也不該隨著這些沉痾向下沉淪，而這次奧運選手擠經濟艙一事，體育署實在責無旁貸，或許在不久的將來，另一次的體改盛會又會登場，縱然大幅改革的機會不大，但如果政府繼續沒有作為或進展，實在無法跟體育人交代，也會讓社會大眾覺得政府的改革決心不足。

持平而論，不只是體育事務，台灣實在有太多積深已久的陋習，改革不可能有停止的一天，就怕信念與初衷被環境跟權力給改變。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航