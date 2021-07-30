【街頭產業觀察】盼來疫情警戒降級，奄奄一息的遊樂園敞開大門之前，還有很多得煩惱的問題

在疫情的三級警戒裡，我們可以感受到街道上的車流和商圈中的人流巨幅降低，因此，我們能很容易地理解餐飲、服飾零售、百貨公司等這些得靠著密集人流，且在室內聚集而維生的產業，是受到何等的衝擊。

但是有一個產業，它們的主要營業場域是在戶外，而遇到三級警戒時，無法像餐飲業可以暫時轉型外帶或外送、或者像百貨零售業靠著僅剩的人流來創造一些營業收入，它們只能像KTV一樣被迫暫停營業，業績歸零，一直到「微解封」時，媒體、輿論才出現它們的聲音。它們是——遊樂園。

舉一個現實的例子，股票掛牌上櫃公司「劍湖山」6月份的合併營收25.3萬元，相較於5月衰退97.90%，並且較2020年6月衰退99.38%。

儘管「劍湖山」主要經營位在雲林古坑的劍湖山世界遊樂園和劍湖山渡假大飯店，但飯店事業不僅面對國旅停擺的衝擊，在遊樂園封園的狀態下，更無法為飯店事業帶來相輔相成的效果。因此，整家公司在面對疫情的三級警戒下，營收幾近歸零。然而，當我們盼來「微解封」、甚至期待警戒等級「降級」的到來，「遊樂園」就能夠回到往日萬頭鑽動且自在歡樂的日子嗎？

遊樂園需要認列大量硬體設施攤提、維修費用、以及人事管銷費用

在探索疫情警戒降級或解封後、關於遊樂園的未來之前，我們先粗淺地瞭解遊樂園的營運模式。

首先，一座遊樂園需要廣大的腹地，如此才能容納大量的遊樂設施和遊客。然而，業者幾乎不可能將遊樂園設置在都會區或都會區的近郊，一方面是土地取得成本過高，另一方面是都會區及其近郊的土地，尚有「更值得」的開發項目。因此，遊客們只能跑個大老遠去遊樂園瘋狂玩樂一整天，而具有一定規模的遊樂園，也幾乎會在園區附近經營渡假飯店，將遊樂園的人潮導入飯店，兩者相輔相成。

再來，遊樂園需要許多不同種類、不同刺激程度的遊樂設施，除了服務年輕、學生族群，也服務親子和家庭客群。

但遊樂設施的資本投資非常大，除了動輒五年、十年的折舊攤提，每年還得認列固定的維修費用，才能讓遊客們玩得安全又開心。但觀察台灣各家大型遊樂園，近年已少有大型的資本支出、建設嶄新的遊樂設施；儘管少了新設施的折舊攤提，舊設施的維運費用卻可能因各種因素而逐漸提升，例如：原廠停止生產各種維修料件、或停止支援各種更新。

Photo Credit: 中央社 2021年3月疫情升溫前，六福村的人潮

第三，遊樂園的營運需要支出大量人事管銷費用。除了遊客較無法看到的幕後英雄、也就是各種設施的維護人員，遊樂園營運現場還需要大量的售票、餐飲、設施…等等的服務人員，甚至是在大型的遊樂園裡，還有一群在遊樂設施之外增添樂趣的遊行或表演人員。另外，各種慶典或活動安排，亦須一群行銷人員做支援；更別說尚有在廣大的腹地裡，用水、用電的各種支出。

遊樂園靠入園人次創造門票、餐飲、與周邊商品等營收

在龐大的成本費用結構裡，台灣遊樂園業的主要營收來源卻非常單純：門票和餐飲，頂多再加上個周邊商品。儘管這三類營收來源看似獨立，但都是來自於同一群客源、也就是買票進場的遊客身上。因此，當入園人數受到各種因素衝擊，三種營收來源也都會一併下降。

而會衝擊到入園人數的因素，除了業者本身可以控制的「產品力」或「行銷、促銷」，不可控的外力因素也不可小覷。

以往，「天氣」因素會是衝擊入園人數的最主要外力，像是夏天的颱風、冬天寒流、五月的梅雨、甚至各季節裡出現的多雨天氣，皆會影響遊客長途跋涉、入園遊玩的動機；儘管只是居住地大雨、但遊樂園所在地是大晴天，仍會顯著影響入園人數。如今，這種不可抗力又增添一項：疫情，以及和疫情相關的「群聚」風險。

排隊、聚集、近距離互動，遊樂園裡充滿著疫情管控原則中最不討喜的行為

親子、青少年、大學生、以及20出頭歲的年輕人，一直都是遊樂園的主要客群。在以往，尤其當天氣好、又適逢假期時，蜂擁入園的景象是所在多有。

儘管遊樂園佔地廣大，但就跟看電影、吃夜市一樣，總是有特定幾個設施是必玩、必排隊；不僅是戶外的設施如此，有些室內的遊樂設施會額外使用頭戴式裝備，所以會產生排隊之外的近距離接觸，還有裝備的間接接觸。

另外，遊客大多是一次玩一天，吃喝也多在遊樂樂園裡解決，為解決餐飲的需求，要不是聚集在樂園附設的餐廳裡用餐，就是「邊走邊吃」；若是遊樂園安排各種街頭表演活動、與遊客近距離互動，又會增添更複雜的社交接觸。不論是排隊群聚、裝置的間接接觸、又或者是邊走邊吃，這些恰好都是疫情管控原則中，最不討喜的行為。

不論未來疫情警戒走向如何，遊樂園業者將為「防疫新生活」準則付出更高成本

當我們迎來三級警戒的「微解封」、又或者盼到疫情緩解的警戒「降級」、甚至是未來與病毒和平共存的「後疫情」時期，遊樂園能夠因此得到解脫、營收回到疫情前的水準，而遊客們也能快樂歡聚、盡情享受刺激嗎？讓我們回過頭來檢視因應疫情各級警戒的注意事項，一探遊樂園的未來。

中央流行疫情指揮中心提供

根據「中央疫情流行指揮中心2021.05.11公告」，在疫情出現「社區零星感染病例」、也就是一級警戒、最低的警戒指示時，各營業場所及公共區域執行實聯制、社交距離、體溫量測、消毒等防疫措施；而若是在二級警戒期，則是要進一步落實人流管制、總量管制、動線規劃等措施，甚至是必要時，可關閉休閒娛樂相關之場所與公共區域。

不論接下來將迎來警戒降級至何種程度，甚至是疫苗的接種率是否能達到所謂的「群體免疫」，以目前「病毒」不可能消失、以及「流感化」的前提下，全程戴口罩、維持社交距離、公共場所加強清潔消毒，都將會是與病毒和平共存時的因應措施基本款，然而，這些基本款的因應措施，讓遊樂園業者得付出更多的人力和物力，但卻無法恢復到往日的人流水準。

科技能協助解決排隊與群聚，但「社交距離」的管控將限縮設施服務的量能

為了解決群聚和社交距離問題，遊樂設施的排隊狀況就亟需解決。

以目前三級警戒的「微解封」指引，已要求遊樂園總量管制、人流降載40%，遊樂設施採預約制、並且座位安排要保持社交距離。儘管在門票銷售上，即可做人流降載的管控，且已有遊樂園業者在幾年前加入交通部觀光局為推動「智慧觀光」所導入的設施預約管理服務（一款名為Lineup的行動App），都能夠解決群聚和排隊的問題，但對於社交距離的管控，最終會限縮設施服務人次的最大量能。

換言之，藉由科技的協助，解決人潮的問題，但因應社交距離的管控，業者永遠不能讓設施坐滿。

就如同餐飲業者在拼每個餐期的翻桌率一般，若因社交距離的因素，必須減少一半的座位數，那麼在同樣客均單價的前提下，要達到疫情前的營收水準，翻桌率就必須比疫情前多出一倍，但麻煩的是，每個餐廳的餐期固定、時間有限。遊樂園也是如此。

Photo Credit: 中央社 2021年7月4日美國國慶，加州好萊塢環球影城的人潮

高頻率地進行清消，瓜分遊樂園設施有限的服務時間，進而影響設施的服務人次

遊樂園在有限的營業時間內，因社交距離的管控，所服務的人次將大幅縮減外，還必須定時處裡設施的清潔和消毒，人力與物力將比以往更大量地投入，更進而壓縮到設施可服務遊客們的時間。

雖然我們已有科技化的預約管理服務，讓遊客們免於排隊、群聚和等待，但一再被限縮的時間、以及有限的服務（座位）數量，都將成為疫情期間、甚至疫情後與病毒和平共存時，設施服務人次或入園人數成長上，非常大的瓶頸。

餐飲部門同樣得面對社交距離管控與高頻率清消所導致的營收減少、管銷費用增加等難題

另外，在遊客們的餐飲需求上，同樣面臨與一般餐飲業者相同的難題。

內用，該如何保持安全距離；或在餐廳外的空曠空間使用，又該如何安排。若是內用，在維持社交距離的前提下，營業空間會被迫縮減，單位時間內所服務的人次數量跟著降低；為控管單位時間內的人流數量，也不得不採取預約用餐的模式，這些都會讓遊客無法像以往隨時都能走進餐廳、坐下點餐、吃東西。

同樣的，在餐廳的營運時間裡，會比以往更高頻率地的清潔和消毒，表示得投入更多人力、物力與時間。這些營運方式的調整，都會連帶著會影響到餐飲部門的營收和人事管銷費用的投入。

而遊樂園的餐廳，沒有像一般餐飲業者的外送或外帶服務，頂多就是讓遊客將餐點攜至戶外用餐。除非遊樂園有足夠的腹地，將使用遊樂設施與用餐的人流各自區隔，否則，依然會出現人潮群聚的狀況。

未來的遊樂園業者，將面臨營業收入下降與成本費用提升的巨大壓力

國內的疫情發展至今，已出現緩和的趨勢，但中央疫情流行指揮中心也坦言，未來的疫情管控將不以「清零」為目標，而是以「控制」疫情為主，加上有及時應變能力、醫療量能充足，並且建立指引、對防疫措施有正確概念。

換言之，未來的疫情警戒不論是降到哪個等級、甚至疫苗的接種率是否達到「群體免疫」的水準，病毒不會就此消失，而各行各業都必須持續遵守防疫新生活的「基本準則」，以避免疫情大幅度爆發。

Photo Credit: 中央社

而對於遊樂業者而言，不論是主動降載入園人數、又或因為設施服務人次的數量因防疫措施而大幅縮減，導致入園人數下降，都會顯著影響到門票與餐飲的收入。若再考量到為落實防疫、清消等措施所增加投入的人力與物力費用，將更進一步衝擊到遊樂園的利潤。

總體而言，在可預見的未來裡，遊樂園業者若堅守防疫指引，將面臨營業收入下降與成本費用提升的巨大壓力。若想回到疫情前的營收、成本費用、和利潤間的健康結構，門票或商品「漲價」將會是必定的決策選項，只是遊客買不買單，就會是另一個邏輯脈絡！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航