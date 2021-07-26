鄂菜之兵法全攻略（一）：純正湖北血統，卻散見於各省餐桌的蓮藕排骨湯和珍珠丸子

在中菜之中，湖北菜的存在感不是那麼高，也許我們聽過武漢熱乾麵，還有我之前介紹過的襄陽牛肉麵。不過，真要讓我們一下子說上幾道湖北菜的經典大菜，可能就絞盡腦汁都很難想到了。

原本談湖北菜我是想從「過早」談起的，但是心念一轉，還是覺得先從兩道大家可能壓根兒都想不到是湖北菜的菜開始談。怎麼會想不到呢？因為這兩道菜感覺就是不特屬於某個特定菜系的家常菜，或是換句話說，這兩道菜似乎出現在不管什麼菜系的餐桌上都不會顯得突兀。

這也許一方面是因為，它們各自的個性都不是那麼地鮮明，另一方面，也是因為它們所使用的烹調方式，讓人覺得不需要專業的廚藝。然而，這兩道菜卻是純正湖北血統，卻散見於各省餐桌。它們是蓮藕排骨湯和珍珠丸子。

蓮藕排骨湯和出自於武漢這個中華民國的誕生地。長江及其最大支流漢水橫貫這個城市的市區，將之一分為三，形成武昌、漢口、漢陽三塊區域隔江鼎立，史稱「武漢三鎮」。

從清代中後期至中華民國大陸時期，武漢市的經濟發達，是僅次於上海的中國第二大國際大都市，其繁榮程度在當時被美國稱為「東方芝加哥」。此外，現在的武漢市的高校學生人數已超過100萬，在世界所有城市中名列第一。而其高等院校數更是多高達82所，僅次於北京，是個充滿年輕活力的都市。

雖說廣東人以愛喝湯出名，但湖北人也不遑多讓，總愛說：

三天不喝湯，心裡就發慌。

湖北省烹飪協會北方聯誼會常務會長陳緒榮先生在其所著之《湖北特色煨湯》一書中，於恒河沙數的湖北煨湯中，介紹了土家一罐香、黃豆煨豬手 、土豆煨臘蹄子、粉藕煨風乾鴨、冬瓜煨脊骨、泡菜煨鯉魚、蓮藕煨排骨 、酸菜臘肉燉泥鰍、山藥煨仔雞、蘿蔔絲燉鯽魚、節節根燉鱔魚、鮑貝燉排骨、人參燉烏龜、花旗參燉烏雞、清燉三寶等15道最有代表性的湖北湯品。

在這眾多湯品之中，最普遍、最具代表性的，則是排骨藕湯。蓮藕是只要去吃湖北菜，不管是去什麼樣的餐廳，都是必點的。而蓮藕加上排骨所燉製而成的排骨藕湯，對湖北人代表的就是家的味道。

湖北省所產的蓮藕種類豐富而品質高，主產縣包括蔡甸、漢川、洪湖、仙桃、浠水、江夏、東西湖、雲夢、監利、赤壁、嘉魚等縣市。其中尤以洪湖、蔡甸出產的蓮藕最為出名，而蔡甸更是有著「中華蓮藕之鄉」之稱。

「武漢大毛節」、「湖北六月報」、「金蓮藕」等著名品種就是出自蔡甸。而其它著名的還有漢川蓮藕、洪湖蓮藕、仙桃沔城蓮藕、江陵縣蓮藕、浠水巴河藕，以及《舌尖上的中國》第一季第一集《自然的饋贈》中所介紹過的嘉魚蓮藕。

在湖北蓮藕的諸多品種之中，又以澱粉含量高，煮湯易爛，而又肉質肥厚的洪湖蓮藕，被視為是最適合做排骨藕湯的品種。洪湖是湖北第一大，中國第七大淡水湖，是雲夢澤東部的長江氾濫平原，在元代中葉淤填形成。

這裡由於地勢低窪，在地質演進過程中，大量的水生動植物沉積，產生了富含有機質和氮、磷、鉀的豐富的腐植層，近千年的水生植物的沉澱孕育出肥沃的青泥巴土壤，非常適合蓮藕生長。

當地於元代中葉開始種植蓮藕之後，便流傳著「長江的魚，洪湖的藕，才子佳人吃了不想走」的美名。在清朝曾累官至兩江總督的陸建瀛是湖北沔陽人，道光十九年（1839年），便曾精選洪湖青泥巴蓮藕進貢。

蓮藕分為七孔藕與九孔藕。七孔藕出自紅蓮花，外型短而粗，稱之為紅花藕；九孔藕出自白蓮花，體型細長，又稱為白花藕。七孔藕的澱粉含量高，口感粉糯，適合用來煲湯；而九孔藕脆甜，適合炒來吃。

那麼，何時的蓮藕最好吃呢？所謂「蓮藕一身寶，秋藕最養人」，吃藕最佳時節是在中秋之後。至於蓮藕一身寶，說的則是地下莖的藕香、脆、清、利可口，可炒、可燒、可炸、可燉湯，還可製成精細潔白的藕粉；種子為蓮子，也是宴席食材；中央綠色的「蓮子芯」可清熱瀉火；別名蓮鬚的蓮蕊鬚更是有著清心益腎、益血固精之效的中藥材。

湖北的排骨藕湯與其它地方的做法有兩大不同之處，一是不一定要先冷水下鍋焯水，但會先以油鹽翻炒排骨；二是必須在湖北人稱為土砂銚子的煨湯沙吊子砂罐中煨湯。先以油鹽翻炒排骨，湯更濃更入味；而土砂銚子的砂粗透氣，則是煨的時候可以把油膩吸走。排骨的首選部位則是肋排，也有不少人喜好肋排加筒子骨一起煨。有骨有肉，湯香汁鮮。

完整的做法是把排骨洗淨（或冷水下鍋焯水）後後切成寸方塊，加油與薑塊一同煸炒，並加入料酒去腥增香，以及加鹽賦予排骨入底味。接下來將炒好的排骨放到已將一次性足夠的水煮沸的砂罐中，再次大火燒開，再轉小火慢慢地細煨慢燉。

煨湯的這段時間，把蓮藕去皮後用刀切入，再使力撬開成斷面不規則的滾刀塊，撒上鹽拌匀靜智5～8分鐘。待湯煨了一個多小時後，再加藕塊大火煮沸再轉小火繼續煨到藕爛即成，全程3～6小時不等，起鍋時再按照個人口味加鹽、胡椒粉和蔥末。

一碗好的排骨藕湯，湯中藕的「粉」，是評價這碗湯中藕煨的好壞最重要的標準。必須要煨得爛，又不能化在湯裡。外型保持著滾刀塊，一口咬下則有著栗子般的軟綿口感。

再來談珍珠丸子，或稱珍珠圓子。中國大陸有三大蒸菜之鄉，分別是江蘇常熟、湖北沔陽和湖南瀏陽。這些地方都可說是「無菜不蒸」。蒸菜在湖北大都作為筵席中的大菜，故江漢平原素有「不上格子（指蒸籠格）不請客」的習俗。

湖北最著名的蒸菜叫「沔陽三蒸」，也就是蒸肉、蒸魚、蒸菜，不過雖說是三蒸，但實際上囊括了所有可蒸的食物。而在湖北的蒸菜的系統之中，「蒸肉」包括了蒸畜與蒸禽兩種，其代表菜就是珍珠丸子。

「珍珠丸子」的名字裡雖然没有肉，但是主料為豬肉。做法是將肥瘦比例3：7的豬肉剁成肉餡，加用葱薑去腥提味，並加醬油、酒、鹽、胡椒粉、糖調味，加入澱粉後團成圓球，放到泡了三小時的糯米裡滾上一圈，讓粉嫩的肉球沾滿的糯米上鍋大火蒸15分鐘，再撒上璧綠的蔥花。由於這蒸熟之後晶瑩白晰，形似大珍珠，於是就得到珍珠丸子之名。

不過，雖然不管是湖南、四川，和江浙地區，都有珍珠丸子這道菜，但是卻都不及它在楚菜中的地位。至於這原因，必須提到一間位於湖北省荊州市的百年老店「聚珍園」。

首先我們先來看看荊州市是個什麼樣的地方。簡稱荊，古稱郢、江陵、南郡的荊州市，不但是戰國時期楚國的都城紀南城，也就是郢都，在三國時期更是正處與三國交界處，為兵家必爭之要地，而赤壁之戰就在這裡打響。

清朝時期，滿族人關漢海原本在這座城市做販售「江米藕」、「炸藕圓」，和各種蒸菜、滷菜、麵點的小販。直到清光緒二十七年（1901），他胞弟關全海傾往日的全部積蓄，開設了一家名為「聚珍館」（取聚集山珍海味之意）的主要經營滿漢宮廷菜餚和地方菜系的餐館。

不過，他們倆兄弟之所以能夠開這麼一間經營滿漢宮廷菜餚的餐館，則是因為前一年八國聯軍入侵北京後，御廚肖代流落到了荊州城無處安身，被關漢海兄弟收留。而肖代所帶來的宮廷菜的嫻熟技藝，讓這間餐館的生意蒸蒸日上，其招牌菜為千張扣肉、荊州魚糕、八寶飯，又稱聚珍三寶，而珍珠丸子也是肖代所帶來的宮廷菜。後來關漢海便又將店名「聚珍館」更名為「聚珍園」。

簡稱「鄂」的湖北省，別稱楚、荊楚。之所以簡稱「鄂」，是因為其省會武漢周邊在西周中葉屬於鄂國，而之所以又別稱楚與荊楚，則是因為春秋戰國時期湖北屬於楚國，而楚國的國都在今湖北省荊州市。湖北省因為位在洞庭湖之北而得名，又稱「千湖之省」， 而湖北菜則簡稱為鄂菜。

鄂菜大致可分為以漢陽、沔陽（今仙桃市）、武昌、黄陂、漢川、孝感等地風味為基礎的武漢菜；荊州、宜昌地區的荊宜菜；襄陽、十堰、隨州等地的襄鄖菜；以黃州菜為代表的鄂東南菜。

其中武漢菜的特色為烹製淡水魚鮮與煨湯。代表菜品有清蒸武昌魚、沔陽三蒸、天沔滑魚、仙桃蒸三元、用生長在長江邊沙灘上的一種外形似茼蒿的野菜炒的泥蒿炒臘肉、粉蒸鯰魚、魚氽元子、八卦湯、黃陂三合、桔瓣魚元等。

荊宜菜則為鄂菜的本源，以烹調淡水魚鮮見長，其中名菜有冬瓜鱉裙羹、萬壽羹、蟠龍菜、千張肉、清燉全甲魚、荊沙魚糕、二回頭，雞茸筆架魚肚、散燴八寶等。

襄鄖菜是湖北菜系中的北味菜，以豬、牛、羊肉为主要原料，烹調方式則以以紅扒、熱燒、生炸、回鍋、涼拌為主，武當猴頭、太和雞、蜜棗羊肉為特色菜品。

被西鄰麻辣的川菜、南鄰鮮辣湘菜、清而不淡鮮而不俗的粵菜、東方精緻的淮揚菜等強勢大菜系所包圍著的鄂菜，一直難以突破湖北省的範圍。因此在2007年，湖北省著名烹飪大師盧永良便提出了「鄂菜」改「楚菜」的建議。認為湖北簡稱「鄂」的歷史只有500多年，「楚」的歷史則有近3000年，稱之為楚菜更能提昇歷史文化內涵。

到了2016年，湖北17個市州的6000多家餐飲企業共同發出呼籲，將鄂菜更名為楚菜。2018年，湖北省政府辦公廳終於發布文件，明確將湖北菜簡稱統一規範為「楚菜」，不再稱為「鄂菜」。

然而，由此以前楚國的涵蓋範圍也包括了湖南，因此這個菜系名稱的更名也讓許多湖南的網民不以為然，認為湖南以前也是楚地，但湖南菜也只是稱為「湘菜」。而湖北省網民的理由則是因為楚國以前的城郢都，就在現今的湖北荊州，所以當然可稱為楚菜。

鄂菜之兵法全攻略（二）：武漢菜特色為淡水魚鮮與煨湯，扛鼎之作是清蒸武昌魚

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